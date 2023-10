Egipto: La guerra de Gaza debilita al presidente Sisi

19 de octubre de 2023 David Johnson

Imagen: El presidente Abdel Fattah al-Sisi y el presidente Joe Biden (Foto: CC)

Apenas cinco días después de que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi lanzara su campaña electoral para un tercer mandato, estalló la guerra al otro lado de la frontera. Con 2,3 millones de palestinos en Gaza, esto intensifica dramáticamente las presiones que ya enfrentaba: una economía en una situación desesperada y una oposición en desarrollo, tanto dentro de las clases capitalistas como trabajadoras.

Los gobiernos egipcio e israelí han cooperado desde 1979 en el duro control de la frontera de Gaza. Durante muchos años, el movimiento de bienes y personas a través del cruce egipcio de Rafah ha estado parcial o completamente bloqueado.

Sisi tomó el poder en 2013, derrocó al presidente de la Hermandad Musulmana (HM), Mohammed Morsi, mató a cientos de miembros de la HM y encarceló a miles como “terroristas”. Hamás surgió de los HM en la década de 1980, por lo que Sisi siempre ha temido que pudiera convertirse en una fuente de oposición a su régimen. Según el analista estadounidense de Oriente Medio Steven Cook, Egipto instó a Israel a destruir a Hamás en 2014. “Le estaban diciendo a los israelíes que derribaran todas las puertas de Gaza, para acabar con ellos”, dijo.

Ahora Sisi está decidido a impedir que los palestinos se trasladen al Sinaí para escapar de las bombas y el asedio, donde podrían desestabilizar aún más una zona donde anteriormente ha habido enfrentamientos entre una facción de ISIS y el ejército. También teme una sangría financiera para la debilitada economía. Se informó que un alto funcionario egipcio le dijo a un homólogo europeo: “¿Quiere que aceptemos a un millón de personas? Bueno, los voy a enviar a Europa. Te preocupas mucho por los derechos humanos… bueno, los aceptas”. (Financial Times (Londres) 17.10.23)

La ayuda militar estadounidense de 1.300 millones de dólares al año ayuda a sostener las fuerzas armadas de Egipto. La falta de democracia nunca ha preocupado a la clase dominante estadounidense, para quien el gobierno egipcio es un factor estabilizador clave en la región. Sisi necesita el respaldo de altos oficiales militares y quieren seguir recibiendo este enorme subsidio.

La debilidad de la economía golpea a los trabajadores y a los pobres

El descubrimiento de gas natural en el Mediterráneo oriental aumentó la cooperación entre los gobiernos egipcio e israelí. Israel exporta gas a Egipto, donde se produce gas natural licuado (GNL), generando dólares que una economía endeudada necesita desesperadamente.

La intensa ola de calor del verano de este año aumentó la demanda interna de gas (utilizado para generar electricidad para refrigeración) y no dejó nada para exportar. Aun así, hubo frecuentes cortes de energía.

El primer cargamento de GNL en tres meses partió el 5 de octubre. Tres barcos más debían zarpar este mes, pero dos días después Chevron cerró la plataforma de gas Tamar, a menos de 50 kilómetros de Gaza, siguiendo instrucciones del gobierno israelí. Esto le está costando a la economía egipcia cientos de millones de dólares, y las empresas ya tienen dificultades para pagar las importaciones debido a la escasez de dólares.

La vida se ha vuelto mucho más difícil para casi todos los egipcios este año. La libra egipcia ha perdido la mitad de su valor después de tres devaluaciones desde principios de 2022. Los precios de los alimentos subieron un 72% anual en agosto, con una inflación general récord del 39,7%. Las tasas de interés se han más que duplicado desde principios de 2022 hasta el 19,75%, pero la inflación significa que las tasas reales son negativas, por lo que el gobierno no puede pedir prestado lo suficiente para pagar sus deudas.

Dos tercios de la población dependen del pan subsidiado, que el año pasado costó 2.900 millones de dólares, el 2,6% del gasto gubernamental. Egipto sólo produce la mitad de sus cereales, y los rendimientos caen debido al cambio climático y la escasez de agua. La guerra entre Rusia y Ucrania ya había aumentado los precios globales.

Sisi está bajo presión del Fondo Monetario Internacional para que reduzca el gasto público, incluidos los subsidios a los alimentos básicos. El 56% del gasto público se destina a pagos de préstamos y cargos por intereses, por lo que los bancos obtienen su dinero mientras la educación, la salud y otros servicios básicos se ven exprimidos.

A pesar de que las familias pobres y de clase trabajadora no comían, Sisi les dijo con arrogancia: “Ustedes, los egipcios, no se atrevan a decir que prefieren comer antes que construir y progresar. Si el precio del progreso y la prosperidad de la nación es el hambre y la sed, entonces no comamos ni bebamos”. También dijo a los jóvenes que podrían ganar “un ingreso respetable” donando sangre cada semana.

El FMI está reteniendo el próximo tramo del rescate de 3.000 millones de dólares acordado en diciembre pasado, exigiendo que la moneda flote, lo que significa una nueva devaluación que aumentará el costo de las importaciones. También quieren una privatización más rápida. En los primeros seis meses de este año se privatizaron 1.900 millones de dólares en empresas, y otros 5.000 millones de dólares se venderán para junio de 2024. Pero las empresas propiedad de las fuerzas armadas no se han vendido. Los capitalistas egipcios y extranjeros quieren poner fin a sus ventajas fiscales y comerciales, pero proporcionan altos ingresos a muchos altos funcionarios retirados.

Elecciones anticipadas

Las elecciones presidenciales, previstas para principios de 2024, se adelantaron al 10 y 12 de diciembre. Sisi esperaba que esto impidiera que surgieran candidatos alternativos creíbles antes de otra devaluación y nuevos recortes del gasto público. Consiguió cambiar la constitución para que, en teoría, pudiera seguir siendo presidente hasta 2030.

Sisi anunció su candidatura el 2 de octubre. En muchas ciudades se celebraron grandes manifestaciones de apoyo, en las que se informó que participaron trabajadores gubernamentales a los que se había ordenado asistir, así como otras personas atraídas por el entretenimiento gratuito. Pero en Marsa Matrouh, una ciudad mediterránea de 230.000 habitantes, la manifestación se convirtió en una inusual protesta cuando cientos derribaron pancartas y pancartas pro-Sisi: se coreaba “El pueblo quiere la caída del régimen”, como durante el levantamiento de 2011 que derrocó a Presidente Hosni Mubarak.

La última vez que Sisi se presentó a las elecciones en 2018, ganó el 97% de los votos falsos al asegurarse de que solo hubiera otro candidato, ¡que lo apoyó de todos modos! Pero este año Ahmed Al-Tantawy de al-Karama (Dignidad), un partido de tradición nasserista de izquierda, rápidamente obtuvo apoyo. Un partidario en Alejandría dijo: “Estamos soñando a gran escala, esperando un cambio transformador y el cese de la opresión que ha empobrecido sistemáticamente al pueblo egipcio en beneficio de unos pocos elegidos”.

Con dos millones de seguidores en Facebook, Tantawy debería haber estado en buena posición para conseguir las 25.000 firmas necesarias para convertirse en candidato. Pero, ante los informes generalizados de intimidación, arrestos y obstrucción de quienes intentaban firmar los documentos oficiales, no logró figurar en la lista de candidatos.

Sisi debe haber pensado que su camino hacia la reelección estaba claro, pero ahora la guerra en Gaza ha sumido todo en una gran inestabilidad. Sus pasadas reuniones amistosas con Netanyahu y los presidentes de Estados Unidos y su antagonismo hacia Hamas aumentarán la presión sobre él en los próximos días y semanas. Existe una enorme simpatía pública por los palestinos.

Durante la segunda Intifada hubo huelgas y grandes protestas de trabajadores y estudiantes egipcios en 2000 y 2002 en solidaridad con los palestinos que rápidamente se volvieron anti-Mubarak. Se utilizaron tropas para aplastar las protestas, pero el movimiento hacia el levantamiento de 2011 había comenzado. No se puede descartar un nuevo aumento de protestas y manifestaciones masivas, iniciadas por los ataques del Estado israelí a Gaza, a pesar de la represión del Estado egipcio.

Sisi ganará las elecciones en diciembre, pero la probabilidad de que sobreviva como presidente hasta 2030 parece escasa. Será uno de los muchos líderes de la región que caerán como resultado de una crisis económica interminable y el renovado horror de la guerra.

Sólo la clase trabajadora de Egipto puede abrir un camino a seguir construyendo sus propias organizaciones independientes y armándolas con un programa socialista para utilizar su riqueza y recursos en beneficio de todos. La nacionalización de todas las grandes empresas bajo el control democrático de los trabajadores, la planificación de sus recursos para satisfacer las necesidades de todos y los plenos derechos democráticos inspirarían un movimiento por una federación socialista de Oriente Medio y el Norte de África.

