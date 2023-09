EEUU – manifestaciones sindicales en todo el país

Grupo Socialista Independiente (ISG)

9 de septiembre

Foto: ISG con el contingente del Movimiento de Educadores de Base (MORE) en el piquete. MÁS es un grupo activista dentro de la Federación Unida de Maestros (NYC)



ISG apoya a los 11.500 trabajadores del Writers Guild of America (WGA) y a los 160.000 trabajadores del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Arts (SAG-AFTRA) que han estado en huelga desde el 2 de mayo y el 14 de julio respectivamente. Esta es la primera vez que ambos sindicatos hacen huelga juntos desde 1960. ISG se ha unido a piquetes, mítines y marchas en la ciudad de Nueva York y Boston.

La industria del cine y la televisión se ha movido hacia las plataformas de transmisión en línea y los trabajadores están luchando contra los ataques a los salarios y la seguridad laboral. La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) está reduciendo el número de guionistas en programas y explotando a los actores escaneando sus imágenes y voces para su uso en tecnologías de inteligencia artificial. Recortaron drásticamente las tasas de pago residual; los escritores ganan un 14% menos después de la inflación que hace 5 años, y el 86% de los miembros de SAG-AFTRA ganan menos de 26.000 dólares al año.

Las manifestaciones en todo el país, especialmente en Los Ángeles y Nueva York, han unido a escritores, actores, camioneros, trabajadores del servicio de alimentos, maestros y otros. El movimiento sindical debería lanzar una campaña a nivel nacional por un salario mínimo de 25 dólares por hora, atención médica universal y construcción masiva de viviendas públicas asequibles y de alta calidad.

