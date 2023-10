EEUU – 75.000 trabajadores de Kaiser Permanente inician la mayor huelga sanitaria de la historia

Los trabajadores afirman que los directivos de los hospitales se niegan a solucionar los graves problemas de falta de personal.

Sharon Zhang

A l’encontre, 5-10-2023

http://alencontre.org/

Traducción de Correspondencia de Prensa

Más de 75.000 trabajadores de la salud de los hospitales de Kaiser Permanente [grupo de atención sanitaria integrada que gestiona 39 hospitales y residencias de ancianos] de todo el país se declararon en huelga el miércoles 4 de octubre por la mañana, iniciando la que, según el sindicato, es la mayor huelga del sector sanitario en la historia de EE.UU., después de que el contrato de los trabajadores expirara el sábado sin alcanzar un nuevo acuerdo [por cuatro años].

Los huelguistas se concentran principalmente en California, aunque miles de trabajadores se han declarado en huelga también en Oregón, Washington y Colorado. Una huelga que debería durar tres días. [Según la CNN el 5 de octubre: «La coalición sindical de Kaiser dijo que planea una huelga más larga en noviembre si para entonces no se ha negociado un nuevo contrato»]. Al mismo tiempo, unos 400 empleados de Washington D.C. y Virginia se declararon en paro durante un día. Los huelguistas incluyen enfermeras calificadas, técnicos del servicio de urgencias, radiólogos, técnicos de ultrasonidos y farmacéuticos.

Al igual que los empleados que participaron en otras huelgas recientes en el sector sanitario, los trabajadores de Kaiser están exasperados por los problemas de falta de personal y afirman que la dirección de Kaiser desatiende al parecer la atención a los pacientes, privilegiando los beneficios. Afirman que están sobrecargados de trabajo y que les resulta imposible responder adecuadamente a todas las demandas de sus pacientes debido al elevado número y a las limitaciones estrictas de tiempo.

«Los directivos de Kaiser se niegan a escucharnos y están negociando de mala fe las soluciones que necesitamos para solucionar la crisis de falta de personal en Kaiser», declaró en un comunicado Jessica Cruz, enfermera profesional titulada del Centro Médico Kaiser de Los Ángeles. «Yo veo las preocupaciones de mis pacientes cuando tengo que atenderlos rápidamente y apresurarme a atender al paciente siguiente. No es el tipo de cuidados que quiero brindar. Nos agotamos para tratar de hacer el trabajo de dos o tres personas, y nuestros pacientes sufren cuando no pueden recibir la atención que necesitan debido a la falta de personal en Kaiser».

Los sindicatos representativos de los empleados [la Coalición de Sindicatos de Kaiser Permanente representa a 85.000 afiliados, la coalición agrupa a cuatro sindicatos] luchan también por un aumento salarial. En agosto, exigieron un salario mínimo de 25 dólares la hora, con aumentos del 7% los dos primeros años y del 6,25% los dos siguientes [la dirección propone un aumento máximo del 4% cada año durante cuatro años]. Kaiser propuso salarios mínimos de 21 y 23 dólares la hora [1], según el lugar de trabajo, y el mes pasado presentó un sistema salarial de dos niveles [diferencia entre las nuevas contrataciones y las ya existentes]. Los sindicatos argumentan que unos salarios más altos en todos los sectores del Grupo Kaiser podrían resultar atractivos para un mayor número de empleados y ayudar a paliar los supuestos problemas de escasez de mano de obra.

La pandemia tuvo un enorme impacto en el personal sanitario de todo el país, y el sector aún no se ha recuperado. Keven Dardon, encargado de la recepción y derivación de pacientes en el Centro Médico Sunnyside de Clackamas (Oregón), declaró al diario The Guardian el 3 de octubre que su servicio había visto reducida su plantilla de 60 a 40 personas durante la pandemia. Como consecuencia, los pacientes se enfrentan ahora a largas colas y retrasos en las citas. «El hospital y las consultas médicas que tenemos en nuestro centro se han resentido mucho. Por eso estamos luchando. Los empleados de primera línea exigen que la dirección de Kaiser Permanente venga a la mesa de negociaciones. Hemos planteado soluciones para resolver el problema del personal, hemos hecho montones de propuestas, pero la dirección no nos escucha, sencillamente no quiere venir a la mesa de negociaciones para considerar siquiera nuestras propuestas».

La Coalición de Sindicatos de Kaiser Permanente afirma que los ejecutivos de Kaiser podrían resolver estos problemas si quisieran. Tan sólo en los seis primeros meses de este año, Kaiser Permanente obtuvo unos beneficios de 3.000 millones de dólares y afirmó haber obtenido más de 21.000 millones de dólares de beneficios en los últimos cinco años. Mientras tanto, 49 de sus ejecutivos reciben salarios anuales de más de un millón de dólares.

(Publicado originalmente en Truthout, 4-10-23, https://truthout.org/articles/75000-kaiser-permanente-workers-begin-largest-health-care-strike-in-us-history) /

Nota de A l’encontre

[1] Rocío Chacón, representante sindical en la comisión negociadora, afirma que muchos empleados no pueden pagar un alojamiento en las ciudades donde trabajan debido al aumento del costo de la vida, y algunos de ellos han tenido que resignarse a dormir en sus coches. «En este momento, mientras hablamos, algunas enfermeras duermen en sus coches por dos razones. En primer lugar, no pueden asumir el costo de la vida aquí, así que tienen que viajar, lo que supone un trayecto de dos o tres horas. En segundo lugar, debido a la escasez de personal, trabajan 14 o 16 horas y, por lo tanto, están cansadas. La “solución” es quedarse en su coche de lunes a viernes.» – CNN, 5-10-2023

Me gusta esto: Me gusta Cargando...