Israel-Palestina: 30 años desde el acuerdo de Oslo: ¿habrá algún día un Estado palestino?

7 de octubre de 2023 Judy Beishon Israel

Imagen: Un niño palestino y un soldado israelí frente a la barrera israelí en Cisjordania (Creative Commons)

Al cierre de esta edición, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado que Israel está “en guerra” después de que Hamas lanzara cohetes a través de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel y que los combatientes de Hamas entraran en Israel. Esto se produce después de 18 meses de crecientes tensiones y brotes de violencia tanto en Gaza como en Cisjordania. Según la ONU, hasta este sábado las fuerzas israelíes han matado a 212 palestinos este año, y 30 israelíes han sido asesinados.

Socialistworld.net publicará más análisis de los combates actuales.

A continuación se muestra un artículo detallado de Judy Beishon que analiza el conflicto nacional y defiende una solución socialista.

mundosocialista.net

La geografía humana de Israel-Palestina ha estado lejos de ser estática. Los “hechos sobre el terreno” impulsados por sucesivos gobiernos israelíes han estado cambiando el panorama de Cisjordania y Jerusalén oriental desde la victoria de Israel en la guerra de 1967. Los asentamientos judíos se han ampliado en tamaño y número, hasta abarcar ahora alrededor de 500.000 colonos en Cisjordania y 230.000 en Jerusalén oriental.

Mientras tanto, los palestinos están cada vez más atomizados en enclaves afectados por la pobreza, incluida la franja de Gaza, que sigue en gran medida bloqueada tanto por Israel como por Egipto. Sufren expropiación de tierras, demoliciones de viviendas, restricciones de movimiento y represión brutal. Desde el año 2000, más de 10.700 palestinos han muerto en el conflicto, muchos de ellos durante los cuatro ataques militares israelíes contra Gaza desde 2008. Este año, los palestinos de Cisjordania han sufrido hasta ahora el mayor número de muertos, el mayor desde entonces. la ONU comenzó a registrarlo en 2005. No sólo han sufrido incursiones y asesinatos regulares por parte del ejército israelí –incluido un sangriento ataque a Jenin en julio– sino también una violencia comunitaria cada vez más feroz por parte de colonos judíos ultranacionalistas de derecha.

Hace treinta años, cuando se firmó el acuerdo de Oslo en 1993, había esperanzas en ambas partes de avanzar hacia un Estado palestino junto a Israel. En ese momento, nosotros en el CIT (Comité por una Internacional de Trabajadores) advertimos que esas esperanzas se desvanecerían y escribimos: “Este acuerdo, aunque ha proporcionado concesiones mínimas a los palestinos, se romperá en un período más largo. El capitalismo todavía es incapaz de responder a las aspiraciones de los palestinos”. Para la clase dominante de Israel, el acuerdo fue un intento de trazar una línea tras la primera intifada (levantamiento palestino) y recuperar cierta estabilidad temporal. No estaba dispuesto a aceptar la creación de un Estado palestino vecino que, bajo el capitalismo, podría en cualquier momento intentar recuperar las tierras tomadas por el Estado israelí en 1947-49 y 1967.

Desde Oslo, gracias a la financiación gubernamental, el número de colonos judíos se ha triplicado, en parte con el objetivo de hacer inalcanzable un Estado palestino, y hasta el punto de que hoy muchos comentaristas en la región y a nivel internacional han descartado la idea de un estado en su totalidad. Por ejemplo, en el New York Times de julio, Tareq Baconi, presidente de una red política palestina, miró hacia atrás a los últimos 20 años y escribió: “Entre 2002 y 2023, la ilusión de dividir la tierra en dos estados se desintegró. Ahora sólo existe en temas de conversación diplomática, vaciados de todo significado y reemplazados por un consenso entre organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos, incluidas B’Tselem, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, de que Israel está practicando el crimen de apartheid contra los palestinos. .”

No es sorprendente que en todos los territorios palestinos –la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental– los palestinos hayan perdido en gran medida la esperanza de lograr su propio Estado. La mayoría dice que su situación es peor ahora que antes del acuerdo de Oslo (pcpsr.org). También en Israel, donde el número de muertos en el conflicto desde 2000 asciende a 1.346, la actitud de la mayoría de la gente hoy es de gran escepticismo hacia una solución de dos Estados.

El último gobierno de Netanyahu

Ciertamente, ningún ala de la clase dominante de Israel propone una solución que dé a los palestinos un Estado genuino. El gobierno actual es el más derechista y ultranacionalista de la historia de Israel, incita a la división racial y persigue la apropiación de tierras como parte de una anexión efectiva de Cisjordania. Su ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo en 2021 que todos los palestinos deberían haber sido expulsados del Estado creado por Israel en 1948. Después de que un palestino matara a tiros a dos colonos en febrero en la ciudad palestina de Huwara, a lo que siguió un sangriento Tras el alboroto de los colonos en la ciudad, Smotrich pidió una limpieza étnica diciendo: “La aldea de Huwara debe ser aniquilada. Creo que el Estado de Israel debería hacerlo”.

Otro ministro sionista de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, tiene condenas anteriores por incitar a la violencia y apoyar el terrorismo sionista de derecha, pero es el ministro de seguridad nacional del gobierno, responsable de la vigilancia y el cumplimiento de la ley. Menos de dos semanas antes de que las fuerzas israelíes invadieran la ciudad palestina de Jenin en Cisjordania en julio, Ben-Gvir había instado: “Tenemos que colonizar la tierra de Israel y al mismo tiempo debemos lanzar una campaña militar, volar edificios, asesinar terroristas. . No uno o dos, sino docenas, cientos o, si es necesario, miles”. La “tierra de Israel” de Ben-Gvir incluye toda Cisjordania hasta el río Jordán, considerada por él y muchos otros de la derecha sionista como dada a los judíos por Dios.

El primer ministro Benjamín Netanyahu incrementó su propio apoyo a la anexión para ayudar a atraer a los partidos de extrema derecha a su coalición. Por ejemplo, dijo en diciembre: “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e indiscutible a todas las áreas de la tierra de Israel” y “el gobierno promoverá y desarrollará asentamientos en todas partes de la tierra de Israel”. Desde la formación de su último gobierno en diciembre, ha aprobado la construcción de 13.000 unidades de vivienda más en asentamientos, casi el triple que el año pasado. También está legalizando nueve asentamientos avanzados y permitiendo a los colonos regresar a cuatro asentamientos que fueron discontinuados en 2005.

De manera inquietante, también ha transferido el gobierno de la vida civil de los colonos del ejército de Israel a un nuevo organismo dirigido por Smotrich, mientras que los palestinos de Cisjordania siguen bajo autoridad militar. Esta medida se ha sumado a las acusaciones de “apartheid”, incluso por parte de algunas figuras del establishment en Israel, como recientemente Tamir Pardo, ex jefe de la agencia de inteligencia israelí, Mossad.

Hay diferencias significativas entre la situación en Israel-Palestina y el sistema de apartheid (la palabra afrikaans para «separación») en Sudáfrica que existió durante cuatro décadas a partir de 1948. Incluyen que la minoría blanca en Sudáfrica basó la economía en la directa explotación de la mano de obra de la mayoría negra del país, mientras que Israel se construyó con una política deliberada de tratar de depender únicamente de la mano de obra judía, manteniendo la mano de obra palestina periférica a la economía. Además, si bien los residentes palestinos de Israel son discriminados, nominalmente tienen los mismos derechos que los judíos israelíes, sin una política formal de separación. Sin embargo, es innegable que se está imponiendo una política de separación en los territorios ocupados.

Movimiento de protesta sin precedentes

El plan del gobierno para reducir la facultades del tribunal superior. Además, Netanyahu tenía un motivo personal bien conocido para frenar al poder judicial, ya que ha sido acusado de corrupción.

Los jueces del tribunal superior de Israel son nombrados, no elegidos, y en última instancia actúan en interés de la clase capitalista y no de la gente corriente. Pero frente a un gobierno que incluía partidos de extrema derecha, ultranacionalistas y sionistas religiosos, los manifestantes salieron a las calles en un movimiento de escala sin precedentes (cientos de miles) para oponerse al ataque al poder judicial. Consideran que el tribunal superior es una característica de la democracia en su capacidad de controlar al gobierno y de proporcionar más equilibrio y promoción de una sociedad “más justa” que el gobierno actual.

Además, para un gran número de participantes el movimiento es también una rebelión masiva contra el deterioro de los niveles de vida y de los servicios públicos, debido a las medidas neoliberales de los sucesivos gobiernos (privatización y recortes durante muchos años) y, más recientemente, a los efectos de la inflación y los tipos de interés. subidas de tipos. La desigualdad es enorme entre una pequeña capa de superricos en la cima y la abrumadora mayoría de la población. Un tercio de los niños en Israel crecen en la pobreza, e incluso carecen de una nutrición adecuada. Muchos de ellos viven en hogares palestinos, pero una capa sustancial de judíos israelíes también vive en la pobreza, especialmente entre los ultraortodoxos y aquellos con herencia africana o de Oriente Medio.

Los manifestantes del movimiento provienen de todos los orígenes, pero particularmente de la capa secular de clase media que quiere defender lo que ven como la democracia liberal tradicional de Israel que abarca el secularismo así como las diferentes corrientes y grados del judaísmo religioso. La mayoría de los partidos políticos procapitalistas de base judía en Israel se basan en uno u otro sector de la población multifacética, compuesta por personas de orígenes diferentes y superpuestos: laicos, moderadamente religiosos, ultraortodoxos, asquenazíes, sefardíes, Mizrahi, etíope, ruso, colonos, etc. Esos partidos políticos fomentan la división al apoyar los intereses de un sector de la población frente a otros.

Se necesita con urgencia la construcción de un partido democrático de masas basado en la clase trabajadora, con un programa socialista de lucha, que pueda reunir a trabajadores de todos los orígenes, incluidos los palestinos en Israel. Un partido así también podría reunir a las diferentes generaciones. Los manifestantes en torno a la edad de jubilación y mayores pueden recordar las primeras décadas del Estado israelí liderado por gobiernos que destinaban inversión estatal a infraestructura y al Estado de bienestar. Las generaciones más jóvenes se centran particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+, la crisis climática, la podredumbre general del capitalismo y, para algunos, los horrores de la ocupación. Todas estas cuestiones podrían ser reunidas por un nuevo partido que represente los intereses de clase de todos los trabajadores y armado con un programa socialista para desafiar la ideología y los intereses capitalistas.

Ese programa también sería muy atractivo para los sectores de la clase trabajadora que actualmente apoyan al gobierno de derecha. El partido de Netanyahu, Likud, tiene una base electoral entre los hogares sefardíes de clase trabajadora, pero en gran medida se basa en que los líderes del Likud adoptaron un enfoque populista de derecha, culpando a los magnates ricos de los males de la sociedad, haciendo promesas falsas y explotando la hostilidad sefardí hacia los primeros gobiernos israelíes. la supresión de su cultura por parte del liderazgo. Una encuesta entre votantes del Likud mostró que el 47% está preocupado principalmente por el costo de vida, que el gobierno pro-grandes empresas de Netanyahu no aliviará significativamente.

De modo que la base de apoyo del gobierno no es segura; y mientras sus partidos de coalición regatean sobre cada política, podría romperse durante los acontecimientos y enfrentamientos que se avecinan.

El anterior gobierno de coalición de “cambio” liderado por los actuales líderes de la oposición Bennett, Lapid y Gantz también fue muy inestable y solo duró desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022. Los partidos que lo formaron tenían poco en común excepto estar en contra de Netanyahu. Continuó ampliando los asentamientos y autorizando incursiones militares en los territorios palestinos. La volatilidad y la inestabilidad dentro del capitalismo israelí y sus partidos políticos han sido evidentes al haber habido cinco elecciones generales en sólo cuatro años.

El apoyo al Partido Laborista israelí colapsó debido a su incapacidad para mejorar los niveles de vida y la seguridad cuando estuvo en el poder, ambas cosas imposibles en condiciones de decadencia capitalista sin desafiar al capitalismo. Ese partido fue alguna vez el partido tradicional del capitalismo israelí, cuyo precursor Mapai supervisó la creación violenta de Israel y el posterior desarrollo económico de estilo socialdemócrata, en el que el Estado ayudó a fomentar la expansión capitalista. Hoy en día, el panorama de los partidos parlamentarios se ha vuelto más fragmentado a medida que los votantes buscan algo que pueda ser mejor que lo que había antes.

Muy importante es la existencia de una federación sindical en Israel, la Histadrut, y también de un pequeño sindicato llamado “Poder para los Trabajadores”. Los líderes procapitalistas del Histadrut operan de manera burocrática e irresponsable, y prefieren trabajar en asociación con los empleadores que organizar las luchas de los trabajadores. Como era de esperar, no han involucrado al sindicato en el movimiento de protesta masiva, pero fue significativo que convocaran una huelga general el 27 de marzo. Estaban respondiendo a la presión de los capitalistas opuestos al gobierno actual, así como de los trabajadores, pero mostró el poder potencial de la clase trabajadora, ya que detuvo gran parte de la economía y llevó a Netanyahu a posponer, en esa etapa, la reforma judicial.

En Israel estallan regularmente disputas sobre salarios y otras cuestiones (este año ha habido huelgas de trabajadores de la salud, profesores universitarios y actores de cine, entre otros) en las que los trabajadores experimentan una fuerza colectiva. Esas luchas a menudo involucran a trabajadores judíos que actúan junto con palestinos en el mismo lugar de trabajo. Las comunidades palestinas en Israel también han tenido sus propias luchas, incluidos meses de manifestaciones para exigir medidas contra los delitos relacionados con la pobreza y la violencia de las pandillas. En gran medida se han mantenido al margen del movimiento contra la reforma judicial, diferenciando menos que la población judía entre el tribunal superior de Israel y su gobierno, considerando a ambos como partes de un Estado que los discrimina. Y como los autoproclamados líderes del movimiento no han asumido las necesidades específicas de los palestinos en Israel como parte de las protestas o la ocupación, no se ha alentado a los palestinos a participar. El movimiento de protesta no ha tenido una estructura democrática a través de la cual debatir y cristalizar demandas y decidir los próximos pasos; La tarea de desarrollar dicha estructura será vital en los movimientos venideros.

Clase dominante israelí

El movimiento de masas contra la reforma judicial es un movimiento interclasista: incluye representantes de las grandes empresas que no quieren repercusiones en el comercio, debido a las críticas internacionales a las acciones de su gobierno, o al mayor riesgo de una reacción violenta en los territorios palestinos. el aumento de la agresión militar estatal y de los colonos. También les preocupa la inestabilidad interna si se desarrolla una mayor polarización dentro de la población judía de Israel. Sin embargo, su mayor temor interno son los cambios en la conciencia que el movimiento habrá traído, con toda probabilidad algún grado de cuestionamiento del “contrato social” que ha vinculado a la gente común y corriente con el brazo ejecutivo del Estado. Además, el movimiento ha incluido a más de 11.000 reservistas del ejército y la fuerza aérea que se han negado a servir en el ejército, un problema grave para la clase dominante y sus intereses.

También es un acontecimiento siniestro para los intereses de los capitalistas que el movimiento continuara incluso durante el gran asalto a Jenin en julio. Los anteriores repuntes del derramamiento de sangre se han utilizado con éxito para lograr que los trabajadores apoyen al gobierno, pero esta vez, aunque varias figuras de la oposición abogaron por que se pospusieran las protestas mientras se solucionaban los «problemas de seguridad», el estado de ánimo desde abajo se mostró menos inclinación a reprimirse.

Así pues, para la mayor parte de la clase dominante de Israel, este último tipo de gobierno de Netanyahu supone demasiado riesgo. En general, Israel está atravesando su mayor crisis desde que se fundó el Estado. Pardo, además de utilizar la descripción de “apartheid”, advirtió que convertir la ocupación en una “ocupación eterna” amenaza la existencia de Israel como Estado judío. Esto también lo plantean otras figuras del establishment: el temor de que una mayoría palestina en todo el territorio controlado por Israel exija igualdad de derechos y ponga en peligro la naturaleza del Estado israelí.

Por lo tanto, gran parte de la clase capitalista de Israel quiere un enfoque más suave: menos provocaciones, una apariencia de negociaciones de paz y concesiones para intentar apuntalar a la Autoridad Palestina en los territorios. Si bien ningún sector sustancial de esa clase capitalista quiere permitir la existencia de un Estado palestino independiente y genuino, otra estructura que no sea un Estado, más allá de la fallida Autoridad Palestina, posiblemente podría crearse mientras el capitalismo todavía exista. Al igual que con el proceso de Oslo, el régimen israelí podría volver a intentar en el futuro hacer concesiones para tratar de impedir la lucha de masas palestina. Muchos capitalistas israelíes se dan cuenta de que la separación de las principales áreas palestinas en los territorios no puede mantenerse indefinidamente mediante la fuerza militar y, por lo tanto, abogan por que se debe conceder alguna forma de entidad palestina.

La presión internacional puede desempeñar un papel en esto, en particular la de Estados Unidos. Si bien los sucesivos gobiernos estadounidenses han respaldado firmemente al Estado israelí (actualmente donando 3.900 millones de dólares al año) y es probable que continúen haciéndolo, eso no significa que no se aumentará nuevamente la presión para las negociaciones. Esto puede deberse en parte a que el imperialismo estadounidense quiere frenar la creciente inestabilidad en Israel-Palestina, pero también a las crecientes críticas a la ocupación militar de Israel dentro de la población estadounidense. Por ahora, el presidente estadounidense Biden acaba de expresar su deseo de frenar los excesos del actual gobierno israelí. Lo describió como uno de los ministros más “extremistas” que había visto; y el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la muerte a tiros de un joven palestino por parte de colonos como un “ataque terrorista”, lenguaje que normalmente sólo se utiliza contra ataques llevados a cabo por palestinos.

Sin embargo, la clase dominante israelí no concederá la plena autodeterminación de los palestinos, ni un Estado palestino capitalista podría proporcionar niveles de vida dignos a las masas palestinas. Muchas de las potencias capitalistas del mundo no querrían dañar sus relaciones con Israel invirtiendo en él, especialmente con el peligro perpetuo, bajo el capitalismo, de que resurja el conflicto nacional. El capitalismo actual está demasiado podrido y no puede satisfacer las aspiraciones nacionales de los pueblos oprimidos en ningún lugar del mundo.

Territorios palestinos

Al igual que los partidos procapitalistas de Israel, el partido gobernante en la Autoridad Palestina de Cisjordania, Fatah, no tiene ningún camino a seguir que ofrecer. Sus líderes enormemente impopulares en la corrupta Autoridad colaboran con las fuerzas de seguridad de Israel para infligir un régimen de represión y presidir un nivel de vida en declive.

Gobiernan de manera antidemocrática, no han celebrado elecciones parlamentarias durante 17 años y no tienen intención de convocar las luchas de masas que se necesitan para contrarrestar la ocupación. Ellos mismos serían objetivos de derrocamiento y de opresión por parte del Estado israelí. En lugar de ello, piden ayuda de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, de las Naciones Unidas y de las ONG, y piden en vano que se presione a Israel para que haga concesiones. Por cierto, la ayuda internacional a la Autoridad ha disminuido drásticamente durante la última década, mientras que el comercio internacional de Israel ha aumentado, incluso con varios países árabes.

Como la Autoridad Palestina está en su punto más bajo, en las últimas elecciones locales se convirtió en norma que los miembros de Fatah se presentaran como “independientes” para tratar de escapar de la ira dirigida contra sus dirigentes. Incluso en el momento de las últimas elecciones parlamentarias en 2006, Fatah ya estaba demasiado desacreditado para ganarlas; el vencedor fue Hamas, un partido del Islam político de derecha.

Hamás acabó gobernando sólo en la Franja de Gaza, también con un apoyo minoritario y sin ofrecer ningún camino hacia la liberación palestina. Al igual que Fatah, es procapitalista y se opone a la lucha independiente de la clase trabajadora. Su principal método de lucha contra la ocupación son los lanzamientos de cohetes contra Israel, que, si bien son bienvenidos por una capa de palestinos por presentar cierta resistencia, en realidad son inútiles frente al poder enormemente superior de las fuerzas militares de Israel. Además, cuando los proyectiles alcanzan a civiles israelíes –al igual que las bombas suicidas más devastadoras de Hamas y la Jihad Islámica durante la segunda intifada– tienen el efecto de empujar a los judíos israelíes a apoyar el argumento de su gobierno de que sólo un bombardeo militar sentará las bases. por los altos el fuego.

En Cisjordania, frente al actual estancamiento, se ha informado que grupos militares vinculados con Hamás y la Jihad Islámica están atrayendo nuevos combatientes, y han surgido nuevos grupos armados, como la Guarida de los Leones en Naplusa. Sin embargo, los grupos armados secretos que actúan fuera de cualquier control democrático no harán avanzar la lucha por la liberación. Sólo la acción de masas puede lograrlo, como quedó ilustrado en 2011, cuando movimientos de masas en Túnez y Egipto derrocaron a dictadores de larga data que habían mantenido el poder a través de grandes aparatos policiales y militares estatales.

En los últimos años ha habido algunas acciones masivas localizadas, incluso a lo largo de la valla en Gaza, contra la represión alrededor de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén y contra los desalojos. Organizar a nivel de base, debatir y decidir democráticamente qué tipos de acciones se tomarán y elegir líderes que luego tendrán que rendir cuentas son algunos de los pasos necesarios para construir un desafío exitoso a la ocupación. También es importante no atacar a los civiles israelíes, sobre todo para empezar a sentar las bases de la cooperación y los vínculos entre los trabajadores de ambos lados de la división.

Al igual que en Israel, en los territorios es necesario construir una alternativa política a los partidos procapitalistas, con un programa de ruptura con el capitalismo. En Túnez y Egipto, la ausencia de tal programa junto con organizaciones de trabajadores de masas para promoverlo significó que los políticos y oficiales militares capitalistas pudieron mantener el sistema capitalista en su lugar y simplemente hacer cambios en el personal en la cima.

Lograr el socialismo

La alternativa política necesaria es el socialismo en los territorios palestinos e Israel, porque sólo reemplazando la propiedad privada de las principales corporaciones con propiedad pública y control democrático por parte de la clase trabajadora y las masas pobres se podrán sentar las bases para poner fin a la explotación capitalista, la desigualdad y competencia, conflicto y degradación ambiental.

Varias organizaciones de izquierda a nivel internacional consideran erróneamente que los trabajadores judíos israelíes están demasiado apegados al nacionalismo y demasiado “privilegiados” en comparación con los palestinos para actuar alguna vez contra el capitalismo israelí. El movimiento masivo de este año en Israel ha asestado un golpe a esa posición. Los líderes del movimiento no han presentado demandas socialistas, pero las experiencias adquiridas por los participantes, incluida la huelga general, el bloqueo de las carreteras principales y del edificio del parlamento, y la dura represión policial (policía montada, cañones de agua, zorrillos, arrestos y palizas, sin duda han llevado a muchos a extraer lecciones que pueden llevar las luchas futuras a un nivel superior.

La salud de la economía de Israel está vinculada al crecimiento de la economía mundial, que se está desacelerando. Las luchas de los trabajadores en Israel en colisión con los intereses capitalistas son inevitables a medida que sus patrones intentan reducir aún más el nivel de vida de los trabajadores, para mantener las ganancias y el gasto militar del Estado. Israel es una sociedad basada en clases, como lo son todos los países capitalistas, pero con una clase dominante que inflige una pesada cortina de humo de propaganda nacionalista para dar la impresión de que los intereses de la clase trabajadora y la clase media judías son los mismos que los de los capitalistas, tal como Son todos judíos israelíes. El conflicto con los palestinos se utiliza, junto con la retórica hostil de la teocracia iraní y de los regímenes árabes, para subrayar la inseguridad y atraer a los judíos israelíes detrás de la clase dominante y el Estado.

De esa manera, la cuestión nacional se plantea por encima de todas las demás como la cuestión más crucial, haciendo que la división de clases sea menos evidente y sentida. Sin embargo, las batallas de clases que se avecinan destrozarán esa falsedad y revelarán más claramente que el nacionalismo de los capitalistas se basa en intereses opuestos a los de la abrumadora mayoría. Para los capitalistas, es parte del edificio de “divide y vencerás” que subyace a su base social, territorio, fuerza laboral nacional, obtención de ganancias, acumulación de riqueza y prestigio. Para la gente corriente es principalmente el deseo de proteger y expresar su propia cultura y religión (para los no seculares) en sus propias comunidades, con niveles de vida dignos, buenos servicios públicos y seguridad.

En este mundo capitalista con altos niveles de pobreza y desigualdad, muchas personas esperan que las fronteras nacionales puedan ser una protección parcial contra una “carrera hacia el abismo” en los niveles de vida, una característica del capitalismo pudrido de hoy en todo el mundo. Las fronteras de los estados nacionales eran productos del capitalismo, necesarias para su desarrollo. Aunque el capitalismo está ahora en declive, es incapaz de superar su dependencia de los Estados nacionales: son inherentes al sistema. La mayoría de las corporaciones gigantes dependen cada una de un Estado nación para obtener protección, apoyo, infraestructura y toda o parte de su fuerza laboral y mercado. Como resultado, la competencia y el conflicto entre estados por el territorio, el comercio y los recursos naturales también son inherentes.

Por otro lado, en las sociedades socialistas, la propiedad pública de esas corporaciones junto con la planificación económica socialista significaría que los gobiernos compuestos por representantes de los trabajadores podrían proteger y mejorar los niveles de vida de todos. También podrán garantizar los derechos culturales, lingüísticos y otros derechos de las minorías. Estos avances bajo el socialismo sentarán las bases para que las fronteras se vuelvan cada vez menos relevantes.

Dos estados socialistas

Como el conflicto entre Israel y Palestina no terminará bajo el capitalismo, ni una solución de dos Estados ni una solución de un Estado son posibles mientras exista el capitalismo. Pero ¿qué pasa sobre la base del socialismo? ¿Cuán relevante es hoy el llamado a dos estados socialistas? ¿Significa la expansión de los asentamientos que los socialistas deberían pedir en su lugar un Estado socialista? ¿O, alternativamente, dejar la solución abierta a la negociación de los trabajadores cuando se elimine el capitalismo?

Ciertamente, para los socialistas, cuando se elimine el capitalismo, dependerá enteramente de los representantes de los trabajadores en ambos lados de la división actual discutir y decidir si tener una frontera, dónde tenerla y por cuánto tiempo. Además, si las organizaciones de trabajadores de masas de ambos lados deciden adoptar un programa de un solo Estado antes de derrocar al capitalismo, eso también debería ser plenamente respetado por los socialistas.

Sin embargo, nuestro programa actual debe tener en cuenta las condiciones y la conciencia actuales. Las encuestas entre los palestinos de los territorios muestran que el apoyo a “dos estados” ha caído de una mayoría a una minoría: 32% en una encuesta de septiembre de 2023 (pcpsr.org). Sin embargo, esto ocurre en un contexto en el que el 71% piensa que ya no se puede lograr un Estado palestino y no significa que todavía no se desee.

Después de 75 años de opresión, la mayoría de los palestinos quieren el derecho a la autodeterminación. No quieren vivir bajo la ocupación y temen ser discriminados en “un Estado”, incluso como mayoría en él, sobre todo porque son muy conscientes de la discriminación que enfrentan los palestinos dentro de Israel. En la misma encuesta, el 27% de los palestinos en los territorios expresaron su apoyo a un «estado único», pero nuevamente un factor importante es que muchos han abandonado la idea de su propio Estado y creen que sólo una lucha por la igualdad de derechos en un estado ahora es factible.

Otro aspecto que inevitablemente afecta las actitudes es que, si bien la mayoría de los palestinos consideran las acciones del régimen israelí como el principal obstáculo para lograr sus aspiraciones, sin duda su sombría experiencia de vivir bajo la Autoridad Palestina de Cisjordania o el gobierno de Hamás en Gaza les ha llevado al escepticismo sobre lo que pueden hacer. cómo sería un Estado palestino. Para los socialistas, esto demuestra aún más que no sólo es necesaria una transformación al socialismo para crear un Estado palestino, sino también para deshacerse de las moribundas autoridades palestinas procapitalistas y reemplazarlas con comités de trabajadores responsables y elegidos regularmente y el gobierno. pobres en todos los niveles de la sociedad.

Por lo tanto, pedir hoy un Estado palestino socialista sigue correspondiendo en la realidad a las actuales aspiraciones nacionales y preocupaciones de seguridad de la mayoría de los palestinos, junto con su desesperada necesidad de condiciones de vida decentes.

En la situación actual, la mayoría de los habitantes de Israel-Palestina no pasan por alto en su conciencia el enorme nivel de inseguridad y desconfianza que ha surgido durante 75 años de sangriento conflicto, hasta el punto de poder tener confianza en un programa que propone igualdad derechos en un estado. Para los judíos israelíes, la conciencia del derramamiento de sangre también se remonta a mucho antes de la creación de Israel, a tiempos de terribles pogromos contra los judíos y, por supuesto, al Holocausto.

La mayoría de los judíos israelíes, ya sean seculares o religiosos, tienen un fuerte sentido de identidad judía y quieren el derecho a la autodeterminación como pueblo judío. Los precursores del CIT se opusieron a la creación de Israel en Palestina, reconociendo, como advirtió León Trotsky, que sería una “trampa sangrienta” para el pueblo judío en lo que ya era una tierra habitada. Sin embargo, a lo largo de las décadas, el Estado de Israel se ha convertido en un hecho establecido, con una conciencia nacional y el 70% de los judíos israelíes de hoy nacieron allí. La mayoría de ellos rechaza rápidamente una solución de “un solo Estado” porque les genera miedo de terminar sin su propio Estado y también de ser discriminados, ya que la población palestina está superando numéricamente a la población judía. Este es el caso incluso cuando se plantea como un estado socialista, porque en esta etapa la comprensión de lo que significaría el socialismo genuino es baja en Israel, como lo es en todo el mundo. Por otro lado, una solución de dos Estados fue apoyada durante mucho tiempo por dos tercios de los judíos israelíes, y ese nivel ha caído hoy a un tercio principalmente debido a las dudas sobre si se podrá lograr y al aumento de la desconfianza.

A pesar de este ambiente complejo, el llamado a un Israel socialista junto a una Palestina socialista, con derechos garantizados para las minorías, sigue en general de acuerdo con las aspiraciones sociales y económicas de los trabajadores judíos israelíes, y también con sus preocupaciones de seguridad, que nunca se resolverán. sobre la base de oprimir militarmente a los palestinos. Es una posición que puede volverse más popular a medida que se desarrolle la lucha de clases en Israel y también en los territorios palestinos.

¿Qué pasa con las relaciones entre los dos estados? En el período posterior al derrocamiento del capitalismo, las economías democráticamente planificadas podrían comenzar a ofrecer niveles de vida ambientalmente sostenibles y decentes para todas las personas en ambos lados de la división, proporcionando así la base material para que la cooperación reemplace el conflicto.

Los representantes de los trabajadores democráticamente elegidos y responsables de cada lado necesitarían discutir, negociar y llegar a compromisos cuando sea necesario sobre todas las cuestiones relevantes, incluyendo las fronteras terrestres, cómo se compartirá Jerusalén, cómo se distribuirán el agua y otros recursos, y cómo se distribuirán los palestinos. los refugiados pueden regresar o tener un acuerdo justo.

Los socialistas no pueden pedir dos Estados socialistas de forma aislada, un resultado que no podría durar indefinidamente; más bien los exigimos como parte de un Medio Oriente y un mundo socialistas. La formulación utilizada por el CIT en los últimos años sigue siendo válida: “Por un Estado palestino socialista democrático e independiente, junto con un Israel socialista democrático

Me gusta esto: Me gusta Cargando...