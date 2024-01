Ecuador – Un gobierno de unidad oligárquica

Mario Unda y Maritza Idrobo *

Quito, 31 de diciembre 2023

¿Para dónde va el gobierno de Noboa? Cuando terminamos de redactar estas líneas ya se ha cumplido un mes desde que se inauguró el nuevo gobierno. En este tiempo, su popularidad ha crecido moderadamente: inició el mandato con una aprobación de entre 58% y 60% y ha subido a un rango que va de 64% a 69% según diversas encuestas (1). Y poco a poco se van precisando sus contornos, su contenido y sus líneas de acción. En síntesis: un gobierno de unidad de clase; un proyecto político de recambio generacional y renovación del poder oligárquico.

Un gobierno de unidad de clase

El equipo de gobierno (2) fue uno de los principales interrogantes respecto del nuevo gobierno. Noboa fue anunciando muy poco a poco, a cuentagotas, la conformación del gabinete ministerial. El 23 de noviembre, día de su posesión, no se tenía aún el cuadro completo. Así y todo, la línea general siempre fue clara: constituir un gobierno de unidad de clase.

Uno de los primeros anuncios fue el de Iván Wong, miembro del grupo Wong, uno de los principales agroindustriales y exportadores de banano, para la cartera de Agricultura. El nombre, no se sabe por qué, no llegó a concretarse, y fue reemplazado por Franklin Palacios, expresidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, con lo que el ministerio queda en manos del mismo sector económico. Para Relaciones Exteriores nombró a Gabriela Sommerfeld, empresaria aeronáutica, expropietaria de Aerogal, que allá por 2010 fue absorbida por Avianca, y de Equair, una línea que buscaba ganar el mercado de viajes de bajo costo, pero que cerró al poco tiempo de su primer vuelo. Sonsoles García, del grupo consultor corporativo Spingarn, especializado en servicios financieros, contables, jurídicos, impositivos y comerciales, fue designada ministra de Producción.

Mónica Palencia es la ministra de Gobierno e Interior; es abogada, cercana a Noboa y docente; mexicana de nacimiento, Noboa le otorgó la nacionalidad ecuatoriana el mismo día de su nombramiento. Viceministro de Gobernabilidad es Esteban Torres, abogado, socialcristiano, asambleísta en el período 2019-2023, fue uno de los interpelantes en el fallido juicio político a Guillermo Lasso, que antecedió al decreto de muerte cruzada; es hijo de Luis Fernando Torres, socialcristiano, ex asambleísta y exalcalde de Ambato. Zaida Rovira, ministra de Inclusión Social, es docente de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena; ha trabajado en el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría del Estado. Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, es experto en defensa personal, administrador y accionista de tres empresas dedicadas a capacitación, asesoramiento y prestación de servicios a grupos privados en temas de seguridad; es instructor certificado para América Latina por la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos.

Para Obras Públicas y Transportes fue nombrado Roberto Luque, propietario de Geosísmica, empresa que brinda servicios de asesoría y consultoría en estudios de suelo, ingeniería sísmica y geotécnica; además, ha sido funcionario del municipio de Guayaquil en las administraciones socialcristianas. Franklin Encalada, el nuevo ministro de Salud ha sido profesor en la Universidad de Guayaquil, médico en los hospitales Universitario y Teodoro Maldonado Carbo y es accionista de Empresalud, dedicada al diagnóstico y tratamiento de hospitales básicos. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, era jueza de la sala de lo Laboral en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Andrea Arrobo, la ministra de Energía fue gerente regional para América Latina del World Energy Council y desarrolladora de Negocios de Hidrógeno de la empresa francesa HDF Energy. Juan Carlos Vega Malo, el ministro de Economía, es presidente de empresas ensambladoras de televisores, radios mp3 y tarjetas electrónicas, y consultor en temas de agroindustria, competitividad y finanzas. Inicialmente Noboa había anunciado que la ministra sería Sariha Moya, que fue funcionaria de la Secretaría de Planificación durante el gobierno de Lasso y miembro de la delegación gubernamental en las negociaciones con la Conaie luego de las movilizaciones de junio de 2022; pero a pocos días del cambio de gobierno se produjo la sustitución por Vega, pasando Moya a dirigir la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES. Sade Fritschi, la ministra de Ambiente, fue directora de proyectos en Comisersa, una empresa hotelera. Niels Olsen, ministro de Turismo, se mantiene en esa cartera para la que fue nombrado por Guillermo Lasso; fue director de marketing en las cafeterías Sweet & Coffee y fundador de un programa turístico en la Hacienda La Danesa, propiedad de sus padres.

Romina Muñoz, la ministra de Cultura, ha trabajado en la Universidad de las Artes, en el Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador y fue directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador; es además presidenta de Mediaguaplataforma, empresa dedicada a la venta al por menor de diversidad de artículos. El ministro de Educación, Daniel Calderón, fue profesor de las Universidades Espíritu Santo y Casa Grande, en Guayaquil, y docente pastoralista en instituciones educativas; es accionista de la empresa Víctor Calderón Chico, dedicada a corretajes y actividades relacionadas con seguros.

Arianna Tanca Macchiavelo, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, es politóloga, ha sido consultora política para el sector privado, analista política de la Fundación Ecuador Libre, el think tank de Guillermo Lasso, y coordinadora senior de Estudiantes por la Libertad (Students for Liberty), red internacional que se define como “la organización estudiantil libertaria más grande del mundo”. Ministro de Vivienda fue nombrado Humberto Plaza, consultor y diseñador urbanístico en varios proyectos en Guayaquil, Samborondón, Machala, Puerto Bolívar y Salinas; en 2005 fue parte del consejo de administración del cuerpo de bomberos de Guayaquil en representación del alcalde socialcristiano Jaime Nebot y diseñó la casa del empresario Álvaro Noboa, padre del actual presidente.

En la Secretaría de Comunicación nombró a Roberto Izurieta, vinculado al equipo del conocido consultor político Jaime Durán Barba, ha sido profesor de la Universidad de Georgetown, y, hasta su nombramiento, embajador del Ecuador en Chile; es el único ministro homosexual. Damián Larco fue nombrado director del SRI; es académico y fundador de TPAdvice, grupo consultor para grupos económicos nacionales y transnacionales, especializado en planeación fiscal, valoración de intangibles y apoyo en litigios para reducir las situaciones conflictivas con la administración tributaria. Arturo Félix Wong, amigo personal de Noboa, es el secretario de Administración Pública; acompañó al nuevo presidente en su gira por Estados Unidos y Europa y en las reuniones con el FMI y con JP Morgan; es presidente de Imarvero, dedicada al arrendamiento de inmuebles, y gerente general de Indufelta, productora de gelatinas y chocolates, empresas que registran, respectivamente, 6 y 4 empleados.

A la cabeza del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, a cuyo cargo se encuentran las cárceles) fue nombrado el general del ejército en servicio pasivo Luis Zaldumbide López; tiene estudios militares en Estados Unidos, Rusia y Francia y fue Jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para presidir el Consejo Superior del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, designó a Eduardo Peña Hurtado, empresario guayaquileño, gerente de Seguros Cóndor (empresa creada por Luis Noboa Naranjo en 1966), expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Este, a su vez, nominó a Germán Lynch como director del IESS; Lynch fue director de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Guayaquil y coordinador general de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador.

En síntesis, se trata de un amplio un ejercicio de unidad de clase (3) mediada por las relaciones de negocios y por las proximidades personales y familiares. Los nuevos ministros y altos funcionarios son empresarios bananeros, del turismo, comercio, seguros, proyectos urbanísticos y ensamblaje de tecnología; también hay empresarios de negocios que brindan servicios a capitales privados en materia tributaria, de seguridad, y de suelos. En el listado destacan también gerentes y altos funcionarios de grandes empresas nacionales y transnacionales, como también consultores y académicos de universidades privadas y de fundaciones que ofician de think tanks para los grupos dominantes. Se encuentran también miembros de la capa acomodada de la burocracia política, un militar en retiro y exdirigentes de gremios empresariales. El cuadro se cierra con amigos y personas cercanas al nuevo presidente, a su padre y a sus empresas. La mayoría parece no tener vínculos políticos anteriores, pero se encuentran nexos con el partido Socialcristiano, con Creo (incluida la antigua Democracia Popular, que se unió a Creo) y con redes “libertarias”.

Los nuevos gobernadores (4) y una mirada de la política interior

El nombramiento de gobernadores ha presentado las mismas vicisitudes que el nombramiento de los ministros: el nombramiento de cuatro de ellos no duró más de ocho días; y otros dos no duraron más que unas pocas horas… En ningún caso se brindó explicación ninguna. Y, en cierto sentido, son también vicisitudes emparentadas las que envolvieron la relación del nuevo presidente con su vicepresidenta. Vicepresidenta, ministros, gobernadores, todo esto habla de la insuficiente consolidación previa de un equipo para gobernar y de las dificultades que encuentra no solo para llenar el cuadro de altos funcionarios, sino para sellar el juego de alianzas.

En Los Ríos se nombró inicialmente a Fausto Napoleón Rosero Aguirre, coronel retirado, exdirector del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas, pero a las pocas horas el decreto de su nombramiento ya no constaba en los portales del gobierno. Rosero fue reemplazado, 8 días más tarde, por Juan José Aroca Plaza, joven oriundo de la capital provincial, fue dirigente de organizaciones juveniles en su provincia, hace tres años fue vicepresidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil; ha tenido contactos con Revolución Ciudadana; pasaba a ser el gobernador más joven. No obstante, a las pocas horas fue reemplazado por Edison Varivarsaman Valencia Robles, productor de cacao, oficial de policía en servicio pasivo, exjefe del distrito de policía Mocache-Quevedo.

La figura de mayor renombre es el coronel en servicio pasivo Alberto Molina Flores, nuevo gobernador del Guayas; Molina es coronel en servicio pasivo, miembro de la Academia Militar de Historia, fue vocero y director de prensa de la Fuerzas Armadas en 1995, durante el último conflicto bélico con el Perú, articulista de varios medios de comunicación y una de las cabezas del grupo de militares y policías retirados que ha tenido fuerte presencia política pública a partir del gobierno de Correa, al que se opusieron frontalmente.

Gobernador de Santa Elena fue nombrado Jorge Fabricio Tamayo Triviño, propietario de una empresa que comercializa productos veterinarios y para el agro, posee negocios de construcción y es evangélico. Jimmy Roberto Blacio Ochoa fue designado para El Oro; es propietario de una empresa proveedora de internet; de 40 años es uno de los gobernadores más jóvenes.

En Santo Domingo de los Tsáchilas encabeza la gobernación Silvio Adriano Dávila Carpio, coronel de policía en servicio pasivo, fue comandante de la subzona de Pichincha No. 17; sobre su nombramiento también se presentaron dudas, y finalmente, al cabo de una semana, fue reemplazada por Consuelo de Jesús Jumbo Torres, que fue vocal de la Junta Provincial Electoral, observadora nacional electoral en las elecciones de 2021 y técnica de desarrollo económico en el Municipio de Santo Domingo. Casi inmediatamente se produjo un nuevo reemplazo, nombrándose nuevo gobernador a Marco Antonio Quezada Ludeña, teniente coronel del ejército en servicio pasivo.

Como gobernador de Esmeraldas fue nombrado Jorge Antonio Benítez Cañizares, exmilitar paracaidista, incursionó en el negocio de la propiedad privada, es miembro del Frente Productivo de la Provincia de Esmeraldas y presidente de la Cámara Provincial de Turismo. Gustavo Guillermo Aguilar García fue designado gobernador de Manabí; es exgeneral del ejército, exdirector de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército.

Para encabezar la gobernación de Cotopaxi fue designado Iván Trajano Navas Chacón, coronel del ejército en servicio pasivo, antiguo comandante de la policía municipal de Loja, exconcejal, exdirector de Seguridad Ciudadana del municipio de Latacunga. El nuevo gobernador de Bolívar es Ramiro Oswaldo Jaramillo Cisneros, coronel de la policía en servicio pasivo, abogado, exjefe del circuito Pascuales, considerado el distrito más violento de Guayaquil junto a Sur, Portete y Esteros. Rodrigo Fabricio Cáceres Veloz, el nuevo gobernador de Chimborazo es teniente coronel de la policía en servicio pasivo, exdirector de policía de Quevedo, exdirector de operaciones de contrainteligencia del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado.

Para Tungurahua fue nombrado Luis Santiago Vargas Salman, copropietario de Varma S.A., empresa fundada por sus padres en 1964; Varma produce carrocerías para buses escolares, urbanos e interprovinciales. El nuevo gobernador de Cañar es René Patricio Sarmiento Sarmiento, abogado, exasesor de la presidencia de la Asamblea en el período anterior, clausurado por la “muerte cruzada” que acortó al mismo tiempo el período de los asambleístas y el mandato presidencial de Lasso. Para encabezar la gobernación de Azuay fue designado Milton Armando Benítez Arauz, coronel en servicio pasivo del ejército, exjefe operaciones de la 3ª. Zona de la Fuerzas Armadas, exdirector de la Secretaría de Gestión de Riesgos para Azuay, Cañar y Morona.

Para Loja fue designado Héctor Estuardo Paredes Escobar, teniente coronel en servicio pasivo del Ejército, fue comandante del cuerpo de bomberos de Loja y gerente de Petrocomercial en Catamayo; fue nombrado por dos ocasiones director del Centro de Rehabilitación Social Mixto Loja No. 1 en 2021 y 2023; sobre su nombramiento también se plantearon dudas pues pocas horas después de su designación el anuncio fue eliminado de la plataforma web gubernamental, para reaparecer poco después. Al final, fue reemplazado por Paúl Mauricio Aguilar Sotomayor, abogado, teniente coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, exdirector del Centro de Rehabilitación Social de Loja, desde julio de este año estaba a cargo de la Intendencia de Policía de Loja.

Noboa no ha hecho aún anuncios respecto a los gobernadores de las provincias norteñas de la Sierra, Carchi e Imbabura. Al ser sede de la capital de la república, Pichincha no tiene gobernación.

El nuevo gobernador de Sucumbíos es Wuilmer Hernán Mora Vásquez, exdirector provincial de Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre. Encabezando la gobernación de Orellana está Nuria Rocío Vega Morillo, que fue gerenta general de la Mancomunidad de Tránsito de los cantones de Aguarico y Loreto, pertenecientes a la citada provincia. Para Pastaza se designó a Guido Rolando Ramos Carrasco, excoordinador provincial de Gestión de Riesgos de Pastaza, excomandante del cuerpo de bomberos del cantón Pastaza; de 37 años era el gobernador más joven entre los recién nombrados.

Gobernador de Napo fue designado Christian Carlos Pérez Mayorga, teniente coronel de la policía en servicio pasivo, excomandante de policía de la subzona Napo 15, exsubjefe de la zona El Triunfo Bucay, en la provincia de Guayas, una de las más violentas del país y parte del llamado “triángulo del crimen organizado junto a Naranjal y La Troncal; fue también jefe de la policía judicial de Manabí. A la semana fue reemplazado por María Marlene Cabrera Ureña, exconcejala de Tena, exgerenta de la Unidad Municipal de Desarrollo Integral Infantil de ese mismo cantón, vinculada con el movimiento feminista, activista de derechos humanos.

Para Morona Santiago fue nombrado Sixto Vinicio Cóndor García, abogado y militar en servicio pasivo; fue candidato a asambleísta alterno por Construye, el movimiento que postuló para la presidencia al asesinado Fernando Villavicencio. Finalmente, Francisco Xavier Mesías Hidalgo fue nombrado gobernador de Zamora Chinchipe; es teniente coronel de estado mayor de la policía en servicio pasivo, exinspector general subrogante, exjefe del Distrito de Loja, abogado.

Revisando este listado se observa que los nuevos gobernadores tienen varias procedencias. El grupo de largo más numeroso, diez de los veinte funcionarios recién nombrados, son militares y policías en servicio pasivo, varios de ellos con experiencia de mando en zonas que se han caracterizado por el incremento extremo de la violencia delincuencial y la presencia del narcotráfico. Siendo el grupo más numeroso, marca quizás el sentido inmediato principal de la política interna. Quizás se piense justificada esta presencia mayoritaria para hacer frente a la inseguridad generada por la violencia y el narcotráfico y por una visión política centrada en la punición y en el control de territorios y poblaciones; como ya se ha visto en gobiernos anteriores, se trata de una mirada que fácilmente se expande de la lucha contra el narcotráfico y la violencia criminal hacia la confrontación con la protesta social. Con las primeras nominaciones estarían presentes en once provincias: tres de la Costa, cinco de la Sierra y tres de la Amazonía; con los cambios anunciados una semana más tarde, encabezaban 10 de 20 provincias: 2 de la Costa, 5 de la Sierra y 3 de la Amazonía. Los últimos cambios vuelven a subir su peso en el total a 12, y a 4 en la Costa.

Otro grupo está conformado por empresarios propietarios de negocios de tamaño mediano o pequeño; cuatro nuevos gobernadores pertenecen a este grupo: tres en la Costa y uno en la Sierra. En este caso podríamos decir que se trata de establecer alianzas a nivel territorial entre los grandes capitales que controlan la economía y la política nacionales con capitales que tienen cierta importancia nivel local y regional.

El último grupo está constituido por personas que pertenecen a una suerte de élites burocráticas político-administrativas locales, con cierta experiencia en el manejo de relaciones políticas locales y en la administración de segmentos del Estado y del aparato gubernativo. Con las designaciones del 4 de diciembre, seis nuevos gobernadores formaban parte de este grupo: dos en la Costa, tres en la Amazonía y el restante en la Sierra. Los últimos cambios, del 12 de diciembre, reducen a cuatro los gobernadores de este grupo, que ya no tendría representantes en la Costa.

Renovación generacional de la representación política oligárquica

Daniel Noboa tenía 35 años al asumir la presidencia, y cumplió 36 a los pocos días de iniciar su mandato. Es el mandatario más joven de la historia del Ecuador después del primer presidente republicano, Juan José Flores, que llegó al poder sin haber cumplido todavía los 30 años, pero ciertamente eran otras épocas. En la campaña, Noboa utilizó mucho la referencia a la juventud como recurso propagandístico, y en un país en el que se ha hablado mucho durante estos años de la falta de recambio en los liderazgos sociales y políticos, eso tiene su importancia. Varios análisis han hecho énfasis en lo decisivo que fue el voto de los jóvenes para el triunfo electoral de Noboa (5).

Así que, cuando se comenzaron a dar los primeros nombres para formar el gabinete, se vio que jóvenes mujeres y hombres tendrían un peso muy importante en el gobierno. Entre los 19 ministros nombrados, siete tienen menos de 40 años (y hubiesen sido 8, si contamos a la nueva secretaria de la Senplades), con edades que fluctúan entre los 36 y los 26 años. Con 26 años, Sade Fritschi, de Ambiente, es la ministra más joven del gabinete, y probablemente la ministra más joven en la historia. No sólo eso: como un “gobierno inclusivo” lo calificó el nuevo presidente, resaltando también la paridad de género en el gabinete, en donde nueve de los titulares son mujeres y se cuenta con un ministro abiertamente gay. Aunque esto marca las aristas visibles de la configuración del nuevo gobierno, seguramente esta no es su imagen completa: la situación varía mucho cuando se llega a niveles más operativos de la gestión, hasta donde no ha llegado el recambio, como se vio al revisar el cuadro de los gobernadores nombrados.

Aunque ahora es mucho más notorio, en realidad, la representación gremial y política de las clases dominantes ha venido renovándose desde hace varios años. Ya durante el gobierno de Correa (2007-2017), los jóvenes herederos comenzaron a asumir el mando de las organizaciones gremiales de la burguesía, propiciándose un recambio generacional en sus élites dirigenciales. Sin embargo, este proceso no tuvo el mismo impacto a nivel de la representación política porque ella no pasa exclusivamente por las relaciones internas entre los segmentos diversos de las clases dominantes, sino que también debe pasar por un cierto escrutinio del voto popular: aunque pasiva, la participación de las mayorías populares debe reconocer y legitimar con su anuencia que tales iniciativas políticas de los dominantes pueden postularse como aspirantes a ordenar los consensos de los subalternos alrededor de esas opciones. Habrá que ver cuánto dura esta presencia de jóvenes y de mujeres en entre los ministros y los altos cuadros del gobierno. El tiempo nos dirá si este intento de renovar las élites políticas oligárquicas tiene éxito.

* Mario Unda es sociólogo, docente universitario y activista político de izquierda. Maritza Idrobo es socióloga, activista de izquierda y de colectivos sociales.

