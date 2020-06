Detención de Emilio Berkhoff otro montaje contra el pueblo mapuche

por Celso Calfullan

Todos los medios de comunicación aparentemente tienen la misma pauta comunicacional con respecto al tema de la detención de Emilio Berkhoff, El Mercurio, La Tercera, Canal 13, la Radio Bio Bio solo por nombrar algunos medios de comunicación apuntan exactamente a lo mismo.

Parten hablando de un operativo de la PDI que desbarata a una banda de narcotraficantes en la que son detenidos 11 personas, de la que supuestamente es parte Emilio Berkhoff, pero extrañamente al único que nombran de esos 11 integrantes es a Berkhoff e inmediatamente hacen la conexión como ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, está claro que la idea es relacionar a este grupo de narcotraficantes, con la causa mapuche, aparentemente ese es el único objetivo que persiguen con esta pauta informativa.

No deja de llamar la atención que al único que nombren de los 11 detenidos de esta red de narcotráfico sea a Emilio Berkhoff, porque después agregan que el rol de este activista pro mapuche seria secundario, que el habría jugado un rol muy menor, pero con los encabezados lo tratan de hacer aparecer como líder de una red de narcotráfico.

Esta relación que tratan de hacer los medios de comunicación no es algo nuevo, la derecha los empresarios forestales y los terratenientes hace rato que se la están jugando por relacionar el crimen organizado con la lucha por la causa mapuche, como una forma de desprestigiar al movimiento mapuche y todos sabemos quienes controlan y manejan los medios de comunicación en Chile.

Lo mismo hizo el ministro del Interior Gonzalo Brumel que no descarto que hubiera una red de narcoterrorismo tras la detención de este activista pro mapuche, en la macro zona sur, «Hay ciertos antecedentes respecto a vínculos entre delincuencia organizada y por supuesto las acciones de violencia que hemos visto en la macro zona sur, pero en este caso en particular eso lo va a determinar la justicia» dijo Brumel, finalmente solo queda decir que son tan evidentes que si no fuera por lo peligroso del tema, deberíamos reírnos en su cara.

La familia Berkhoff ya denuncio que esto es un montaje policial que busca implicar a Emilio en una red de narcotráfico y además tenemos que decir que no podemos descartar que estemos frente a otro intento de montaje que busca implicar el movimiento mapuche en estos hechos.

Celso Calfullan.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...