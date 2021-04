Denuncian caso de niña con ceguera bilateral progresiva por golpe de Suboficial Luis Castillo F.

[URGENTE DIFUNDIR]

Denunciamos grave caso de Alondra, niña con ceguera bilateral progresiva por golpe de Suboficial Luis Castillo F. quien sigue impune y en libertad.

La denuncia es realizada por la madre de la menor, Johanna Jaramillo. Esto ocurrió el 21 de noviembre del 2019, cuando Alondra que en ese entonces tenía 14 años fue con su hermana(17) a cotizar unas compras para una graduación a Gran avenida, comuna de la Cisterna.

Cuando ambas regresaban a la intermodal del lugar para tomar una micro, se encuentran con una manifestación, pues carabineros estaba reprimiendo a manifestantes en ese sector, por lo que deciden evadirlos y ambas cruzan frente a la calle de Avenida. Ossa para resguardarse. Se quedan mirando desde al frente, en el lugar había abuelos, una embarazada y otros adolescentes observando lo que ocurría.

Es en ese instante en que llega al lugar un bus blindado de la 39º Comisaría de Carabineros El Bosque. Se bajan funcionarios corriendo, deteniendo a personas y comienzan a golpear a todos descontroladamente sin mediar ningún tipo de provocación, existiendo niños y niñas presentes, la gente comienza a correr para protegerse de los golpes, pero un carabinero se dirige y ensaña con Alondra, nuestra compañera. El agente policial le proporciona brutalmente un golpe de luma en la cabeza, en la región frontal del cráneo.

La menor inmediatamente cae al piso gravemente herida y el carabinero irracionalmente vuelve a propinarle otro golpe en el tórax con la luma.

La gente gritaba desesperada ante la golpiza, entonces llegan voluntarios de salud de Cruz Azul para intervenir y discrepar al funcionario policial agresor de la menor, los demás carabineros al ver la agresión, sujetan y retiran del lugar para encubrir al suboficial identificado como Luis Castillo F. Pero las personas en el lugar ya lo habían fotografiado y tenían su parche identificatorio para no perder su rastro.

Alondra y su hermana, fueron trasladadas al consultorio Eduardo Frei, de La Cisterna, lugar donde no quisieron atenderlas por ser menores de edad, tuvieron que esperar a que su madre Johanna llegara, quien se impacta al ver la gravedad de su hija. Fue derivada al Hospital Dr. Exequiel González Cortés y luego con especialistas del área oftalmológica a UTO del Hospital Salvador, lugar en donde comenzó su tratamiento. Lamentablemente el diagnóstico fue desconcertante, tras el brutal golpe en su cabeza, la menor sufrió contusión orbitaria derecha severa, perdiendo completamente la visión del ojo derecho y queda con un 25% de visión en su ojo izquierdo.Los organismos de Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Observatorio de abogados interpusieron una querella criminal contra el responsable pero no ha tenido avances, la investigación se ha visto frustrada, no hay respuestas, no ha tenido audiencia, el Suboficial agresor Luis Castillo F. sigue impune ejerciendo en la comisaría del sector, lamentablemente trabaja muy cerca del domicilio de la víctima generando un miedo constante y la revictimización de la menor y su familia. La menor junto a su hermana recuerdan perfectamente la cara del efectivo policial, pues les genera pánico, dolor y un trauma profundo.

Dejamos en evidencia la impunidad de este y miles de casos de tortura y violaciones a los DD.HH en Chile. Los tribunales de justicia lamentablemente resguardan a nuestros agresores.

Buscamos apoyo nacional e internacional para visibilizar estos casos y para obtener justicia en estos crímenes de lesa humanidad. Basta de impunidad en Chile, exigimos juicio y castigo a los violadores de DDHH.Resguardamos y enviamos fuerza a nuestra compañera, Alondra y a su familia.

Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular

