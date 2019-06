Declaración de Equipo de Niñez y Adolescencia Frente de Derechos Humanos y Memoria del Frente Amplio

Jueves 20 de Junio de 2019

DECLARACIÓN PÚBLICA|

Equipo de Niñez y Adolescencia

Frente de Derechos Humanos y Memoria del Frente Amplio

El Equipo de Niñez y Adolescencia y el Frente de Derechos Humanos y Memoria del Frente Amplio, manifiesta su más enérgico rechazo al asedio que Fuerzas Especiales de Carabineros está ejerciendo desde hace más de un mes sobre la comunidad educativa del Instituto Nacional y que el día miércoles 19 incluyó: el lanzamiento de gases lacrimógenos al interior del establecimiento, el ingreso de FFEE a las salas de clases, además de la detención violenta de niños en el momento de la evacuación del edificio. Hecho que fue adecuadamente descrito por la Defensora de la Niñez como un actuar que “… se sale de todo protocolo de actuación”, constituyendo una vulneración de derechos.

Enfáticamente, queremos manifestar que estas acciones y el conjunto de medidas que el gobierno ha impulsado en relación con los estudiantes secundarios, implican una criminalización del derecho de los estudiantes a manifestarse, lo que da cuenta de una actitud alejada de todo espíritu de diálogo y resolución pacífica de conflictos. De este modo, la máxima autoridad de la comuna de Santiago, el alcalde Felipe Alessandri, no sólo ha otorgado su aprobación al actuar de Carabineros, exacerbando el conflicto, sino que ha dado manga ancha a las vulneraciones a los derechos humanos de niños y adolescentes, en lugar de cumplir con su obligación de proteger y educar. Esto demuestra en los hechos el error que representan proyectos como el de Aula Segura para enfrentar los conflictos dentro de nuestra sociedad

No aceptamos la validación social del maltrato y la represión como método de control para niños y adolescentes, ni el trato de ellos como «terroristas» o «delincuentes». La manera de afrontar a los grupos minoritarios de estudiantes que tienen como estrategia el enfrentamiento y violencia no puede ser a costa del daño colateral al resto de la comunidad educativa del Instituto Nacional, quienes se ven inmersos en un clima belicista y de acoso permanente de parte de la fuerza policial.

Creemos que esta cuasi declaración de guerra en contra de los estudiantes del Instituto Nacional, no se distingue en nada de la postura totalitaria que ejerció la dictadura militar pinochetista, donde la simple oposición, el no estar de acuerdo o el pensar distinto era un motivo válido para ser encarcelado, asesinado o desaparecido. Acusamos que el terrorismo, es decir, la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios, está siendo ejercido, como en la dictadura, desde el mismo Estado y no por la ciudadanía que se organiza y se opone a políticas que van en su desmedro.

Como Equipo de Niñez y Adolescencia y Frente de Derechos Humanos y Memoria del Frente Amplio, exigimos al gobierno y la alcaldía de Santiago considerar la política y el diálogo como el único camino para la resolución de conflictos, y cesar las acciones de represión y violencia en contra de niños, niñas y jóvenes.

