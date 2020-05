Crisis Covid-19: Unidad Social exige la inmediata renuncia del Ministro Mañalich y un Comité Nacional de Emergencia Sanitaria.

UNIDAD SOCIAL ante Crisis Covid 19 y establecimiento cuarentena Santiago y otras ciudades



El actuar irresponsable del gobierno de Piñera y su Ministro Mañalich para enfrentar la pandemia Covid 19 nos ha llevado a una catástrofe sanitaria, la cual lamentablemente aun no alcanza su nivel de mayor gravedad. Por no haberse adoptado oportunamente las medidas y planes necesarios para enfrentar la crisis, tenemos ya hospitales saturados, centenares de personas sin acceder a atención adecuada y muchos con riesgo de morir. Ya en marzo denunciábamos públicamente, la gravedad de la situación que se gestaba y exigíamos del gobierno, junto a una serie de medidas, “la aplicación inmediata de una cuarentena preventiva nacional”. Dábamos cuenta que: “La profunda crisis social e institucional sumada a la actual emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus golpearan a nuestro pueblo de manera muy severa debido a la crisis estructural de nuestro sistema público de salud generado por el modelo económico neoliberal, que ha transferido millonarios recursos del sector público hacia el sector privado provocando en la salud pública, entre muchos efectos, un alto déficit en la infraestructura y capacidad hospitalaria, en el acceso a la atención, recursos humanos y disponibilidad de medicamentos e insumos”.

Lamentablemente el gobierno persistió en su modelo. La soberbia y el empecinamiento en priorizar la economía y la protección a los empresarios por sobre la salud de la mayoría de la población, nos tiene hoy entrando en una cuarentena tardía, por no escuchar las opiniones y demandas de los técnicos, organismos pertinentes y de los especialistas en salud pública. Tampoco se ha escuchado al Colegio Médico, las organizaciones sociales y gremios de la salud.

Se optó por la manipulación y ocultamiento de cifras, “cuarentenas dinámicas”, parciales, apertura de mall, y “salir a tomar café y cervezas”, yendo a contracorriente de lo que han hecho otros países, para así aparecer como el “aplicado del barrio” y avanzar a una “nueva normalidad” que favoreciera la activación de la economía en favor del gran empresariado y los bancos y el resultado desastroso ahora nos golpea y golpea sobre todo a l@s trabajadores y al pueblo pobre.

El gobierno se aprovechó la pandemia para imponer el orden y desactivar la revuelta con declaración de Estado de Excepción Constitucional, toque de queda y entrega de poderes excepcionales a los militares, como queda de manifiesto con la dictación del DS 203 que modifica el DS 104, un día antes de anunciar la cuarentena total. Decreto Supremo que rechazamos y exigimos su inmediata derogación.



Ante este dramático estado de cosas desde Unidad Social exigimos:



1.- La inmediata renuncia del Ministerio de Salud J. Mañalic y l@s subsecretarios de Salud y Redes Asistenciales y exigir nuevas autoridades de salud que no vengan de las filas de gobierno y que como primera medida constituyan un: COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIA SANITARIA, para enfrentar la catástrofe, integrado de manera amplia y representativa con participantes del mundo técnico y especializado, representantes gremiales, de organizaciones sociales y de sectores políticos amplios.



2.- Establecer un sistema único de salud, administrado por el estado e integrado por sector público y privado, para enfrentar la crisis sanitaria y del sistema de salud.



3.- Reforzar el sistema médico y de salud con la cooperación y experiencia internacional. Buscar de ser necesario el apoyo de médicos y especialistas extranjeros, entre ellos de médicos cubanos que se sabe cuentan con gran experiencia en el tratamiento del Corvid 19. Asimismo la obtención de tratamientos que se haya probado su eficacia como puede ser, entre otros, el interferón Alfa 2b. Medidas que puedan ser resueltas por el Comité Nacional de Emergencia Sanitaria.



4.- Reiteramos nuestra demanda al gobierno y la oposición, en cuanto legislar y dictar a la brevedad una ley que establezca un Ingreso Básico de Emergencia para proporcionar recursos económicos por los próximos 4 meses a los trabajadores y familias para sortear la crisis. El monto mínimo proporcional al número de integrantes del grupo familiar no podrá ser inferior a $350.000 con un tope de $700.000 y debe cubrir al 100 % de los grupos vulnerables, para que nadie quede bajo la línea de la pobreza.»



5.- Dada la grave situación que enfrentan los jubilado/as y las personas prontas a jubilarse, debido al fracaso del sistema de las AFP que otorga pensiones de miseria y a la disminución de los fondos por la caída de las bolsas, respaldamos el proyecto de ley presentados por la Coordinadora No + AFP y 5 senadores para derogar el DL 3500 y avanzar a un sistema de seguridad que proporcione pensiones dignas.



Comité Nacional de Emergencia para salvar vidas

Que la crisis no la paguen los trabajadores

El pueblo ayuda al pueblo



Unidad Social

Santiago 14 de Mayo 2020

