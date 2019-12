Conversatorio Chile Mejor sin TLC en Campamento Dignidad: el gobierno avala un tratado que seguirá destruyendo los territorios

Las empresas transnacionales con el tiempo han ido aprendiendo qué es lo que necesitan para garantizar y aumentar sus ganancias, entonces cada tratado de libre comercio que se firma es peor que el anterior, señaló Camila Montecinos de ANAMURI.

El miércoles, cuando las carpas de distintas organizaciones de Unidad Social cumplían su décimo día instaladas a las afueras del Palacio Tribunales, la Plataforma Chile Mejor sin TLC realizó un conversatorio sobre el TPP-11, los tratados de libre comercio y Asamblea Constituyente en el “Campamento Dignidad”.



En el encuentro participó Camila Montecinos, agrónoma perteneciente a ANAMURI, quién durante su presentación señaló que las seis demandas impuestas por Walmart al estado de Chile respecto a la seguridad están totalmente relacionadas con los Tratados de Libre comercio, porque estas demandas se basan en los derechos que le otorga el TLC Chile-Estados Unidos. “El problema con el TPP-11 es que es aún peor que el tratado con EEUU porque las empresas transnacionales con el tiempo han ido aprendiendo qué es lo que necesitan para garantizar y aumentar sus ganancias, entonces cada tratado de libre comercio que se firma es peor que el anterior”, declaró Montecinos.

También enfatizó en los reales alcances de los últimos Tratados comerciales que, para Chile Mejor sin TLC ya no abarcan sólo asuntos comerciales sino temas de soberanía. Lo que hacen los Tratados de Libre Comercio ya no es liberalizar el comercio, porque ya no tienen cómo, ya lo liberalizaron totalmente, lo que hacen es darle más y más garantías a las empresas para que puedan ganar y tener propiedad sin límites. Las empresas no pueden perder, tienen garantizadas sus ganancias, pero también las ganancias que calculan, señaló Camila Montecinos durante su presentación en el Campamento Dignidad.

Durante la jornada, también estuvo presente Lucía Sepúlveda de la Red De Acción en Plaguicidas, quien se centró en el vínculo de los TLC y el medioambiente subrayando la hipocresía del gobierno al hablar del compromiso con el cambio climático en Madrid durante la COP25 y querer aprobar el TPP-11. “Piñera, su gobierno y también los anteriores de la Concertación, han sido los primeros en avalar un tratado que es para seguir destruyendo los territorios, para seguir dejándonos sin agua, para seguir dejando a las grandes corporaciones trasnacionales se vayan y se lleven todas sus ganancias, dejando el hoyo en Chile, a la gente sin salud y sin los bienes comunes”, señaló Lucía Sepúlveda.

La integrante de Chile Mejor sin TLC también explicó que: “en el tema de la semilla y agricultura los impactos del Tratado Transpacífico son tremendos porque consolidan el poder de empresas como Monsanto-Bayer, como las empresas que venden en el país plaguicidas, agrotóxicos y semillas industriales, les dan más poder a ellos. Entonces le entregan una omnipotencia a la agricultura convencional que es la que nos envenena. La soberanía alimentaria que es algo que queremos, el TPP-11 la dificultaría de sobre manera”, indicó Sepúlveda.

Las voceras de la plataforma Chile Mejor sin TLC destacan que para tener una verdadera Asamblea Constituyente soberana el TPP-11 debe ser retirado de su tramitación en el Congreso.

