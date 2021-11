COMUNICADO PÚBLICO: Repudiamos el actuar del ejercito y la marina de Chile, en la responsabilidad directa en el asesinato de dos comuneros en la provincia de Arauco

noviembre 2021

COMUNICADO PÚBLICO

Al pueblo nación Mapuche, a nuestra comunidad mestiza y a todos los pueblos en resistencia del Abya Yala.

Frente a la confirmación de la extensión del Estado de emergencia en las provincias del Bio-bio, Arauco, Malleco y Cautín, ordenado por el gobierno de Sebastián Piñera, militarizando el Wallmapu, entregando pleno y absoluto poder para el control de las zonas señaladas al ejército y declarando una guerra sucia y encubierta contra las comunidades en resistencia; es que declaramos lo siguiente:

1. Repudiamos el actuar del ejercito y la marina de Chile, en la responsabilidad directa en el asesinato de dos comuneros en la provincia de Arauco, la tarde del 3 de noviembre.

2. Reconocemos la legítima lucha del Pueblo-Nación Mapuche respecto de su demanda histórica de tierra, justicia y autodeterminación frente a la invasión capitalista y extractivista, propiciada por el estado chileno, en el territorio ancestral.

3. Comprendemos que el modelo económico capitalista-extractivista impuesto violentamente en tierras ancestrales por parte del estado, es una agresión permanente a las comunidades que habitan esos territorios.

Este injusto actuar del Estado chileno, como garante de los intereses empresariales, que ha deteriorado la relación entre los pueblos. Los pueblos originarios, entre ellos el Pueblo Mapuche, son los principales guardianes de los ecosistemas que permiten vivir a nuestra especie y resguardar la armonía con la naturaleza que está siendo vulnerada y destruida por la codicia de unos pocos.

4. Rechazamos la militarización como respuesta a las legítimas demandas del pueblo mapuche. Resulta evidente que la estrategia utilizada por el Estado de Chile no ha dado frutos ante un conflicto que es político y no delictual, como engañosamente se intenta instalar; perpetuando de esta forma la negación de una cultura, su contribución social y los derechos ancestrales que les corresponden.

5. Responsabilizamos a esta estrategia militar, presente desde las últimas dos décadas y agudizada con el actual Estado de Emergencia en el territorio como la causante del aumento de la inestabilidad social, política y de la violencia, provocando la confrontación que perjudica tanto a las comunidades como a la personas no mapuches y deslegitimando las causas verdaderas de esta resistencia.

6. Los límites al empleo de las fuerzas armadas y las fuerzas públicas para estos fines ya han sido establecidos claramente en las diversas declaraciones y convenios sobre derechos humanos firmados por Chile, por la corte interamericana de los derechos humanos y por organismo del estado como la Contraloría General de la República, quienes han afirmado lo inapropiado e injustificado de esta medida. Por lo anterior:

7. Exigimos respetar el derecho a la autodeterminación establecida en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, atender la justa demanda de los presos políticos mapuche, reconocer la legitimidad de su lucha y cesar la criminalización de sus defensoras y defensores, liberando en definitiva el territorio usurpado de la dañina acción privada y estatal.

8. Emplazamos a las autoridades locales, provinciales y regionales a pronunciarse públicamente por la situación y emprender acciones de protección de las comunidades que habitan el territorio del Wallmapu y a la ciudadanía en general ante las amenazas que impone el estado de emergencia sobre derechos fundamentales para el desarrollo y bienestar social, cultural y espiritual.

9. Como organizaciones de la sociedad civil, abajo firmantes, estaremos en actitud vigilante para informar y denunciar ante la opinión pública y los diversos organismos internacionales los atropellos y violaciones a los Derechos Humanos en cada territorio y comunidad afectada.

ONG WE KIMUN

CENTRO DE ESTUDIOS Y DEFENSA LA FRONTERA CED WIRILMAPU

MOVIMIENTO AUTOCONVOCADO SANTA BÁRBARA

COMITÉ MEDIOAMBIENTAL RUCALHUE

ESCUELA DE AGROCONSCIENCIA MANOS A LA TIERRA

CORPORACIÓN 4 DE AGOSTO

COMISION DDHH COLEGIO TRABAJADORAS(ES) SOCIALES CAUTIN.

maria teresa figueroa aracena

No Mas AFP Valparaíso

Valeria Maldonado Barra

Corporación Mujeres

Carmen G Burdiles C Trabajadora Social

Urdiendo Memorias Concepción

Carolina Guerrero Cabezas

Alberto Espinoza Pino

Fernando Voigt

Verónica Vilches Rojas, fonoaudióloga

Alicia Cabello Quezada

MIRIAM ANDREA Gutiérrez Vergara

Sergio Barrera C. (Enfermero )

Centro de Investigación y Defensa Sur. CIDSUR

Camila Marchant Gutiérrez

Esteban Arevalo Diaz, abogado defensor de Derechos Humanos.

Socialismo Revolucionario

Revista El Porteño

Werken Rojo

Gustavo Burgos, abogado

Ivan Melillan Raimil, Comité Mapuche Taiñ Lof Viña del Mar

Luz Parés

Marta Morales

Asociacion Cultural Jose Marti.

Coordinadora Feminista 8M Valparaíso

Ivonne Abarzúa Cruz

NoMas zonas de sacrificio Valparaiso

Articulación Las Violetas.Temuko

LuchaMujer

Lara Heredia Galarce

José Muñoz

Delia Sanchez Garcia

Pamela.Pezoa Matus. Trabajadora Social

Reñma Huenchuman Reivindicación trentren Paiyakawe

ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS PARRAL

Eduardo Vergara Torres, PhD candidate, Columbia University

Edith Delgado Hinojosa

Alicia Urrea

Casa de mujeres autogestionadas del Ngülumapu. Temuko

Angélica Gutiérrez viveros

Partido Igualdad

Asamblea La Condell, Concepción

Claudia Arriagada Parra, Concejala de Concepción

MARCELA LOBOS VERGARA

Cristián Cuevas Vocero del Frente Unitario de Trabajadores FUT

AGRUPACION DDHH. DE MAIPU

Asamblea Barrial Puchacay

Daniela Cifuentes Muñoz

Red de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso

Sindicato nacional unitario inter empresa de trabajadoras y trabajadores de casa particular actividades afines o conexas sinducap

OSCAR PALLERES FLORES

Sindicato nacional unitario inter empresa de trabajadoras y trabajadores de casa particular actividades afines o conexas

Mujeres Trabajadoras Autoconvocadas, Universidad del Bío-Bío

Comision Ética contra la Tortura

Frederick Soto Ponce. Candidato a Diputado Distrito 7

Modatima Bío Bío

Ximena Paz Steinberg Acuña, Bioquímica, Investigadora, Horizontalista, Animal humana. Concepción.

Valentina Torres Woldarsky

Coordinadora por la defensa del Río Andalién

Defensoría de Derechos Humanos, Quinta Región

RED DE FILOSOFAS FEMINISTAS EN CHILE

Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción

Campaña Nacional por el Derecho al aborto, legal seguro y gratuito, ARGENTINA

#anadaproducciones

Ex Comisaría Barón. Sitio de Memoria. Valparaíso.

Centro por la memoria La Monche

Fernando Rosas Carrasco

Movimiento Salvemos Coronel

Asamblea territorial Penco lirquen

Asamblea Territorial Penco Lirquén

Red de mujeres penco Lirquén

Valeska Carrillo Conejeros, Concejala de Coronel

Gilberto Enrique Flores, terminar con el estado de emergencia de inmediato

Gretel Dussuel

Marcela Ramos (Profesora)

Casa Pueblo, organización territorial Pucón

Agrupación por la biodiversidad de Paillaco

Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos y Torturados ANEXPP CHILE

agrupasion de adelanto Belloto Norte

César Uribe Araya, Constituyente Distrito 19, Ñuble

Manuel Valenzuela Albornoz, Asistente de la Educacion, dirigente nacional

VERDE NATIVO – HUMEDALES DEL MAPOCHO

Patricii Navarrete

Corporación Biodanza Para Tod@s

Cristián Soto Carvajal

Maria Magdalena Rivera MIT Convencional D8

Iris Pizarro // comunal sola sierra macul,

Nolvia Gajardo Ponce Mov. Biocentrico

SUTE CHILE

María Ruth Parra Tapia

Cecilia Martínez Vidal

Olivia Carvajal Lorca

Fundación Emerge

Francisco Rivera Bustos. Pueblo Aymara

Cristian Cornejo Moraga

Silvia Sepúlveda-Parra

Paola Grandon González D17

Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos y memoria Provincia de Concepcion

Mesa provincial mujeres rural mapuche

Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora

Marlen Leubü

Dayyana González Araya, constituyente distrito 3

Madres x la Educación sin Violencia

Tamara Reyes Delgado

Leonardo Jara – Concejal por Penco

COMISION DE DDHH COLEGIO DE TRABAJADORAS(ES) SOCIALES Provincial Concepción

Chile Desperto Internacional-Quebec

La Izquierda Diario Chile

Coordinadora por la defensa del rio loa y madre tierra pata hoiri

Mujeres Autoconvocadas de Rapa Nui

ONG COLECTIVO 1060 LINARES

Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos políticos de la Revuelta

Mujeres Autonvocadas 18 de Octubre

Pedro Pablo Bruna

Red de mujeres Penco Lirquén

COLECTIVO G-80 LINARES

ONG COLECTIVO 1060

Pueblo Rapa Nui Aitovonvocado en Resistencia

Mariela Núñez Ávila, candidata a Diputada D26, Apruebo Dignidad

Sinestesia, Escuela de teatro de las personas oprimidas Valparaíso

Graciela Fuentes Briones, Actriz, Facilitafora del Desarrollo Personal e Interpersonal

Asociación de regantes y agricultores pattahori

Cabildo de Chilenxs en Buenos Aires

Lisette Vergara Constituyente Distrito 6

Priscila González Carrillo. Candidata a Diputada D18

Centro Juvenil Baron

CORPORACIÓN RESTAURA

Sinestesia, Escuela de teatro de las personas oprimidas Valparaíso

Comisión de Derechos Humanos Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile

Cristina Steffen, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México

TANIA CONCHA HIDALGO CONSEJERA REGIONAL DEL BÍOBÍO

Miguel Valenzuela

Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos Concepcion

Movimiento contra la tortura Sebastian Acevedo

Coordinadora de Ex Presos Politicos de la dictadura militar Bio Bio

Centro de la Memoria La Monche

Usuarios PRAIS Concepcion

cabildos constituyentes vinculantes

Agrupacion de ex presos politicos ANEXPP

Marcela Suarez Bastías

Urdiendo Memorias

Corporacion de Derechos Humanos Sebastian Acevedo

Corporacion Mutualista Bautista Van Schowen Vasey

Memorias Colectivas del Bio Bio

Corporacion regional por la memoria y los derechos humanos

Slow Food Chile A.G

Cordón feminista norte

LDA OCTAVA EN RESISTENCIA

Plataforma de DDHH para el Buen Vivir

Johannes Vera von Bargen

María Soledad Falabella Luco, profesora asociada, Universidad de Chile

ONG ESE:O, firma directora María Soledad Falabella Luco

Javier Sandoval Ojeda Consejero Regional Bio Bío

Colectivo Bordando Dignidad. La Reina.

Manuel Maribur Ch. Centro Cultural Wekeche.

Grupo de trabajo DDHH y energía en Chiloé

Samuel Navarro Castro

Ciudadanos por la Memoria

Colectivo Asambleando, Concepción

Psicologues por la Dignidad

Asociación por los Derechos Humanos Parral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...