COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ENERGÍA Y DEL GAS S.A.

Refrescando la memoria. Escrito el 9 de febrero de 2019.-

Solange Bustos, Presidenta de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Energía y del Gas S.A. FENTRAGAS, Patricio Tapia presidente del Sindicato Interempresa de los Trabajadores del Gas S.A.

A Matías Pérez, lo conocemos hace 20 años, tiempo de acumulación de riqueza a costa de prácticas antisindicales, explotación y discriminación hacia los trabajadores de Metrogas, Centrogas y Gasco. La lista de abusos de Matías Pérez, dueño de Metrogas, Gasco y filiales es bien larga y no se ha detenido a la hora de negarles derechos económicos y laborales de manera sistemática a los trabajadores.

El caso de prepotencia desmedida en el lago Ranco, no es nuevo. Para Matías Pérez, los trabajadores, son números que se pueden desechar y así lo demostró con el cierre de plantas de gas durante el 2018, donde con despidos masivos en la Empresa Gasco dejó a cientos de trabajadores en la calle en represalia a la huelga histórica del 2017, que levantamos, la primera en 160 años de vida de la compañía. Pero no tuvo problemas para financiar la campaña electoral del ultraderechista Kast.

En Matías Pérez, se expresa ese inmenso interés empresarial de terminar con la indemnización por años de servicio, pues no le tembló la mano para no pagar finiquitos a 333 trabajadores que pasaron de Gasco a Metrogas hace 20 años. Según el gerente del lago, dueño de un pantano podrido en el egoísmo, ahogado en la bolsa de la desvalorización humana, hinchado en la ambición de sus ganancias. Los trabajadores, tienen que agradecer que él les dé trabajo. Pensaba que podría barrer con los dirigentes del Sindicato. Mantuvo 7 meses sin sueldo a la Presidenta de la Federación, que fueron terribles con 2 hijos que dependían de ella, posteriormente contrato las asesoría legales de las millonaria firma los Munita Luco y Alfonso Canales (ex director del Trabajo gobierno de Pinochet) con quienes nos demandó en tribunales. Nos veía desleales como Lorena Matamala, presidente del sindicato empresa Gasco a quien maneja como quiere y pensó que igual que ella traicionaríamos a nuestros compañeros, pero no fue así. Con los trabajadores, fuimos a tribunales a pedir el derecho para negociar reglado donde lo derrotamos con sentencia a favor y tuvo que reconocer nuestros derechos a negociar colectivamente en el Sindicato Interempresa.

De Matías Pérez, se puede esperar cualquier cosa. A nosotros como dirigentes, nos hostigó, humilló, insultó, contrató gente para perseguirnos y vigilarnos, intervino la Cobegas, que es el bienestar de los trabajadores donde algunos ex trabajadores de la tercera edad obtienen una pensión complementaria a la legal e impuso quitar benéficios históricos de un contrato colectivo de 70 años de luchas sindicales. Para el abogado Pérez, la plata es ley y manda. Así lo hizo cuando a través de la CGE, vendió Gasco y Metrogas a los Españoles FENOSA y consiguió la Oferta pública de acciones más cara de Chile, duplicando su ganancia, para luego recuperar las compañía multinacional controladora Empresa Gasco S.A., Gasco Magallanes y Gasco Glp mantener el mono polio del gas haciéndose aún más rico y también super miserable.

Después de los hechos del lago Ranco, donde el prepotente Pérez, se adueñó del lago para echar a 3 mujeres. Nuestra mayor tranquilidad interior y aunque nos costó nuestra fuente laboral, es mirar a nuestros ex compañeros e hijos a la cara porque al fin este personaje salió a la luz pública por su carácter, prepotencia, falta de respeto hacia las mujeres, las personas y con sus típicas amenazas… No tenemos la plata que el tiene, pero tenernos más: Nuestra dignidad y valores intactos, en cambio el por sus acciones discriminatorias. Todo Chile se enteró quien es y esperamos que conozca la vergüenza y entregue las explicaciones ante la ley, porque con los dirigentes y el sindicato sigue pasando a llevar la ley hasta hoy con despidos masivos, robaron el sueldo de una mujer dirigente sindical, en la empresa filial Cobegas que el dirige y gracias a mi, a sus trabajadores y la comunidad que paga un valor estratosférico de gas tiene su jardín para el y su familia. Además despidió a los Trabajadores de la fábrica de gas sin importarle los 20 años que dedicaron a la empresa Metrogas que lo hizo millonario como proyecto de Gasco y con esa consecuencia se cerró la Empresa Centrogas (área técnica de Metrogas) donde uso la figura legal de término del fuero del Presidente del Sindicato, despidiéndolo en línea con la administración de Metrogas sin pensar que existe una familia detrás de un dirigente sindical.

Agradecemos a todos los que compartieron y a estás personas que viralizaron el actuar de este señor, ya que lamentablemente la mayoría de la gente no cree en los dirigentes sindicales , pero con esto demostramos que siempre comunicamos la verdad y Dios siempre se encarga de mostrar en el tiempo…

LUCHEMOS POR RECUPERAR LO QUE LOS DUEÑOS DEL CAPITAL, NOS HAN NEGADO Y ROBADO!

