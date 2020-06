Comunero mapuche asesinado en Collipulli

Los familiares comunicaron el fallecimiento del werken #Alejandrotreuquil del lof #wenewen. Su #Eluwun será en su #lof mañana #sábado 06 de junio del presente año. Durante esta MADRUGADA sujetos no identificados asesinaron al #WERKÉN#ALEJANDROTREUQUIL, miembro de la comunidad autónoma LOF WE NEWEN en #COLLIPULLI.

HABÍA #DENUNCIADO#HOSTIGAMIENTO por parte de la #POLICÍA desde el 13 de MAYO en la COMUNIDAD. Otros tres comuneros fueron heridos.

Ese 13 de mayo pasado, el comunero se dirigía a la Cárcel de Angol para visitar a los presos políticos mapuche, quienes a día de hoy llevan 33 días en huelga de hambre, cuando es interceptado por carabineros.

Eran pasadas las diez de la mañana y los policías le comunican que tiene una orden de detención, razón por la cual Treuquil vuelve corriendo a las inmediaciones de su hogar para buscar sus documentos y demostrar que no era así. Fue en ese instante que recibe un perdigón en su cabeza disparado por la policía. “Yo no le debo nada al Estado, no le debo nada a la Justicia, estoy limpio con mi documentación“, reclamó el werkén, aunque carabineros continuó hostigando y allanando a la comunidad.

#JUSTICIA_PARA_ALEJANDRO_TREUQUIL#BASTA_DE_MONTAJES

Declaración de la Comunidad Lof We Newen

La Comunidad Autónoma We Newen, emite el siguiente comunicado para informar del terrible fallecimiento de nuestro Werken Alberto Alejandro Treuquil Treuquil ocurrido en horas de la noche del 4 de junio del presente en inmediaciones de la comunidad, resultando heridos tres jóvenes en el mismo hecho.

Ante los graves y lamentables sucesos de las últimas horas, comunicamos lo siguiente:

1. Se han denunciado por diversos medios los hechos que han ocurrido desde el día 13 de mayo de 2020 en donde se estableció un estado de sitio alrededor de la comunidad, siendo víctimas de la persecución policial ilegítima, hechos por los cuales se está interponiendo un recurso de amparo preventivo dejando en evidencia las constantes y reiteradas amenazas sufridas por las personas de la comunidad y en especial por nuestro Werken (vocero), hoy fallecido.

2. Nuestro Werken fue asesinado, cobardemente, por individuos ajenos a la comunidad mientras realizaba labores de búsqueda de uno de sus caballos en inmediaciones del lof. Este, junto a jóvenes de la comunidad, fueron emboscados y atacados con armas de fuego, resultando heridos de diversa gravedad, mientras que nuestro Werken Alejandro Treuquil fue herido mortalmente con un impacto de bala, trasladado al centro de salud de Collipulli y falleciendo a consecuencia de la magnitud de su herida.

3. El cuerpo de nuestro peñi se encuentra en el Servicio Médico Legal de Temuco, a la espera de que sea entregado durante horas de la tarde de este 5 de junio, para posteriormente velarlo en su casa, en compañía de esposa e hijos. Finalmente será despedido en el cementerio de Collipulli, en fecha y horario por confirmar.

Agradecemos las muestras de apoyo, solicitamos difusión y que nos acompañen en estos difíciles momentos en donde perdemos a un pilar fundamental en nuestra comunidad, legando un ejemplo de lucha por la dignidad del pueblo Mapuche, referente para las nuevas generaciones de jóvenes que buscan recuperar la tierra.

Amulepe Taiñ Weychan!

MARRICHIWEU!

Comunidad Autónoma We Newen.

