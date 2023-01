Comité de Ministros rechaza de forma unánime proyecto minero-portuario Dominga

Radio del Mar

La titular del proyecto, Andes Iron, apelará al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Santiago, 18 de enero de 2022. (DF.cl)– En su primera sesión del año 2023 y analizando 12 de las 26 reclamaciones presentadas, el Comité de Ministros de Ministros rechazó de forma unánime el proyecto minero -portuario Dominga. La iniciativa de US$ 2.500 millones, ubicada en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, tenía la RCA aprobada y ya había pasado por esta instancia ministerial en agosto de 2017, cuando fue rechazada por el Comité de Ministros durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, una decisión que luego fue revocada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

La empresa Andes Iron apelará al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, detalló que se analizaron 12 de las 26 reclamaciones presentadas, en particular, las referidas al impacto de la desalinizadora y de la minera misma (contaminación, material particulado, etc). También hizo ver que faltaron antecedentes respecto de la vida marina y el impacto de la iniciativa en ella.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que el gobierno implementará un plan económico de ocho años para apoyar la comuna de La Higuera.

En la sesión de hoy, que partió a las 8 AM, participaron la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien presidió dicha instancia, y los titulares de Salud, Ximena Aguilera; de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Energía, Diego Pardow; y de Minería, Marcela Hernando.

Minera Dominga, cuyo titular es Andes Iron y está ligada a la familia Délano Méndez, se emplaza en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo y tiene diez años de azarosa tramitación ambiental. La cercanía del proyecto con la zona donde se emplaza la reserva Pingüino de Humboldt, que suscitado rechazo del proyecto de organizaciones ambientales y académicas. Pero la iniciativa tiene el apoyo de la comunidad de La Higuera, cuyo alcalde, Yerko Galleguillos (UDI), es un férreo defensor por el impacto económico en el área.

Permisos ambientales

Minera Dominga cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en agosto de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera. El proyecto contó con Informe de Calificación de Evaluación (ICE) favorable en su proceso de evaluación ambiental, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet).

Además, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ratificó que empresa presentó antecedentes suficientes y completos, anulando el rechazo del Comité de Ministros de agosto de 2017, por no ajustarse a derecho, decisión que se produjo en agosto de 2017, bajo la segunda administración de Michelle Bachelet.

La Corte Suprema rechazó alegaciones de opositores, ratificándose el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Debido a que Andes Iron ha tenido triunfos en los organismos técnicos y en la justicia ambiental, es probable que el titular de Dominga apele en estas instancias a la decisión del Comité de Ministros, señalan cercanos a estos inversionistas.

Impacto de Dominga

El proyecto supone una inversión directa de US$ 2.500 millones y otros US$ 1.000 millones de inversión indirecta. Se prevé que durante su construcción logre generar 10.000 empleos directos y 30 mil indirectos. Según cálculos de la Universidad Católica del Norte, durante su construcción el proyecto Dominga representará un tercio del PIB regional.

Según sus inversionistas, Minera Dominga pagará US$ 500 Millones anuales de impuestos, US$ 390 millones como impuesto de primera categoría y otros US$ 110 millones por concepto de royalty.

En régimen, Dominga producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro; 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre y también concentrado de cobalto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...