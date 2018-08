comenzar la batalla cultural para cambiar la mentalidad de los chilenos

Dar la batalla cultural para volver a ser un país inclusivo, plural, empático, menos materialista, con más valores humanos y solidarios, comunitarios.

Dar a conocer los medios de comunicación alternativos, antisistémicos

La dictadura cambió el chip de los chilenos, de ser solidarios, empáticos, reflexivos, se pasó a lo contrario, con gran refuerzo de ingienería comunicacional, ningún gobierno ha hecho el más minmo esfuerzo por cambiar eso. Todos desean tener un pueblo que no haga preguntas, que no cestione nada, que se coforme con lo que tiene, y lo hacen a través de los medios de comunicación masivos, especialmente la tele, se infunden los valores materialistas, individualistas, consumistas como unica salida para sentirse realizados. y como de nuestro lado tenemos sólo medios digitales, de un alcance limitado, es necesrio ocupar esos espacios para ayudar a cambir las mentalidades, ser solidarios, al menos no ser tan materialistas, existen tantos valores no monetarios para llenar el alma, poner el énfacis en lo comunitario!

He elaborado una lista de medios de comunicación alternativos, antisistémicos, de todas las tendencias revolucionarias y progresistas, pa que la gente escoga la que mejor le conviene, creo que sería bueno ir dando a conocer esta lista a mandarla a los conocidos y gente que les pueda interesar, agregar los medios que faltarían, dar a conocer al menos algunos de ellos, incitar a familiares, amigos, colegas a usar esos medios y no los dominantes. Debemos dar una gran batalla cultural para ir cambiando las mentalidades, volver a ser una sociedad solidaria y emáptica, reflexiva

desgraciadamente he encontrado poco eco en esta tarea de dar la batalla cultural y la mayoría no ayuda a difundir los artículos que hablan de eso y tampoco dan a conocer listas de medios comunicacinales altrerativos, pero algo se avanza, asi la gente no sigue viendo los tradicionales, y no siguen intoxicandose ideoligamente y como no se dan ni cuenrta, hasta lo encuentran divertido… ayuden a difundor esta lista de medios altermnativos.

Como la lista es larga, creo que para la mayoría de la gente sería preferible comenzar por mandar un par de enlaces con los que más le podrían gustar.

https://sergiomedinaviveros.blogspot.com/2018/05/mis-agencias-de-prensa-y-medios-de.html

Saludos fraternos

—

Sergio Medina, fotógrafo, videasta, comunicador social

https://www.facebook.com/medina.sergio.9

https://www.facebook.com/FrenteAmplioChilecompiSergio/

https://www.youtube.com/channel/UCfWp0hhR6WeP2htG92U2lIA/videos?view_as=subscriber

https://sergiomedinaviveros.blogspot.ch/

http://www.arcoiris.tv/search/s/sergio+medina/type/all/

