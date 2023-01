Claudia Mix acusa maquinación del Alto Mando de la PDI sobre miembros de la comisión investigadora de abusos

por Cristina Mistretta

Lobby, maquinaciones e influencias habría ejercido el Alto Mando de la Policía de Investigaciones, para conseguir que miembros de la Comisión Especial Investigadora de abusos e irregularidades al interior de la Institución, terminara por desistir del sumario administrativo a su director general, Sergio Muñoz Yañez, así lo denunció hoy la diputada Claudia Mix, quien manifestó su «profunda molestia, porque a solo seis minutos de haber comenzado la sesión y en medio de la cuenta del acta, apuraron la votación para tirar un salvavidas al director general, en circunstancias que el ítem varios, reglamentariamente, debe dejarse para el final. A mí también se me preguntó la semana pasada y todos sabían mi postura, sabían que yo no estaba dispuesta a prestarme para esto. Las 38 familias que han declarado en esta comisión merecen nuestro compromiso como ente fiscalizador y este tipo de acciones inhiben nuestro verdadero rol. Mi primer compromiso es con las víctimas y todos ellos saben que jamás he faltado a ninguna sesión y hoy sacaron provecho de un retraso de seis minutos para acordar algo que me parece grave», señaló la diputada

Durante la sesión, la diputada emplazó ditectamente al director general de la PDI, preguntándole si él piensa que las víctimas están mintiendo, ya que su exposición daría para pensar que todo funciona a la perfección, cuando todos sabemos que no es así. Por su parte el director le cuestionó si ella pensaba que él estaba mintiendo, a lo que la parlamentaria preguntó si realmente quería que le contestara…

La comisión retomará su trabajo el próximo lunes, nuevamente con la presencia del director general de la PDI; sesionará lo que resta de enero, más los dos primeros lunes de marzo, para iniciar el trabajo de las conclusiones el 15 de marzo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...