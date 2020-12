Circles: Reporte de Citizen Lab identifica a siete países latinoamericanos donde funciona la empresa de ciberespionaje

En el listado se incluyen siete países latinoamericanos: Chile, Perú, Ecuador, México, El Salvador, Ecuador y Guatemala.

En total serían 25 los países en los que se detectó el funcionamiento de Circles, una una empresa dedicada a proveer tecnologías de vigilancia. Según una investigación realizada por el del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, la compañía permitiría la posibilidad de realizar escuchas telefónicas, el rastreo geolocalizado de dispositivos y la implementación de tecnología para el espionaje. En el listado se incluyen siete países latinoamericanos: Chile, Perú, Ecuador, México, El Salvador, Ecuador y Guatemala.

El reporte “Running in Circles: Uncovering the clients of cyberespionage firm Circles”, publicado este martes, afirma que Circles estaría afiliada con NSO Group, compañía israelí responsable del spyware Pegasus. NSO Group declara ofrecer sus servicios en forma exclusiva a los gobiernos, lo que no ha impedido que su tecnología haya sido usada para espiar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en distintas partes del mundo, incluyendo México.

Según constata el reporte de Citizen Lab, Circles aprovecha una vulnerabilidad en la red SS7 que permite enviar comandos para escuchar llamadas de voz, acceder a mensajes de texto e identificar la geolocalización de dispositivos móviles conectados a la red de telefonía global en cualquier lugar del planeta. según la investigación, para los operadores de telecomunicaciones es complejo distinguir si este tráfico es benigno o malicioso, por lo que se vuelve difícil bloquearlo.

Citizen Lab identificó que los clientes de Circles corresponden a gobiernos con historial de manejar herramientas digitales “para abusos contra los derechos humanos”. Entre los Estados que el laboratorio destaca como probables clientes de Circles figuran siete países latinoamericanos: Chile, donde el sistema es utilizado por la Policía de Investigaciones (PDI); en tanto en El Salvador, Ecuador y Guatemala, la tecnología estaría siendo utilizada por la Dirección General de Inteligencia Civil; en Honduras, estaría a cargo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; al igual que en Perú, que sería implementado por la Dirección de Inteligencia Nacional y México, por la Armada y el Estado de Durango.

Además, Circles estaría en funcionamiento en países como Bélgica, Dinamarca, Australia, Nigeria, Marruecos, Malasia e Indonesia, entre otros.

