China declara que su futuro es con Rusia

El viaje a Moscú de Xi Jinping fue una declaración formal dirigida a Occidente.

Secretario de Defensa de EE.UU.: «La visita de Xi a Putin y su permanencia allí durante un par de días creo que envía un mensaje muy preocupante, un mensaje de apoyo». RT

El documento publicado no menciona una alianza militar sino algo más grave para el poder occidental. Una marcha integral chino-rusa para una nueva era. Un poder unido participante en un multilateralismo.

Xi y Putin firmaron y publicaron conjuntamente la Declaración Conjunta de la República Popular China y la Federación Rusa sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación para la Nueva Era. En la declaración, las dos partes señalaron que las relaciones entre China y Rusia no son el tipo de alianza político-militar durante la Guerra Fría, sino que trascienden ese modelo de relaciones de Estado a Estado y tienen la naturaleza de no alianza, no confrontación y no apuntar a ningún tercero. Xinhua

Occidente sabe que es un acuerdo de unión consecuencia, al menos en parte, de su necesidad de defensa frente a la guerra híbrida que les ha iniciado y entiende que los hace más fuertes.

China y Rusia ven que un enfrentamiento convencional directo es poco probable porque los poderosos del oeste no quieren un suicidio nuclear, que el modelo para ellos es la guerra híbrida.

Aislarlos de otros países, sancionarlos económicamente, encerrarlos en sus territorios, desgastarlos en combates ucrania-taiwán limitados.

Xi y Putin han hablado de la autosuficiencia, porque conservarán vínculos internacionales pero perderán otros por adhesión o amenaza.

Afirman que la base de su seguridad y sobrevivencia deben ser sus pueblos, sus recursos, sus capacidades, sus economías.

«Firmamos… una declaración conjunta sobre un plan para desarrollar áreas clave de cooperación económica entre China y Rusia para el período hasta 2030», declaró Xi. Agregó que esbozó con Putin un plan para desarrollar «las relaciones bilaterales y la cooperación en todas las áreas en un futuro cercano». Sputnik

La preparación de China para una agresión de Occidente está a la vista.

Poder de mando concentrado en Xi. Planificación para la producción interna de alimentos. Mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales. Desarrollo de ciencia y tecnología propias. Cuidado y mejoramiento de su medio ambiente. Producción de energía limpia. Campaña de difusión de su historia y valores patrios. Producción de armas estratégicas.

El arsenal de ojivas nucleares de China ha superado las 400 en una fracción del tiempo que había estimado previamente Estados Unidos. En 2020 Estados Unidos estimó que China contaba con un número de ojivas nucleares inferior a 200 y esperaba que el arsenal se duplicara en una década. Apenas dos años después China ha alcanzado esa marca y podría tener unas 1.500 ojivas nucleares en 2035 si sigue ampliando su arsenal al ritmo actual. Informe del Pentágono, CNN

Rusia y China evitan un pacto militar en que decisiones políticas del otro obligan, pero la intensificación de la guerra contra ellos por separado podría terminar por unir definitivamente sus ejércitos.

