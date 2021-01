Chile: Vergonzoso apoyo de diputados a Trump y al expansionismo marroquí.



Por: Esteban Silva Cuadra



A estas alturas de nuestra historia republicana resulta increíble y abiertamente atentatorio contra la legalidad internacional y las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental, que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados apoyó (Oficio N°169/10/2021) la ilegal medida del ex presidente Donald Trump reconociendo una inexistente soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental[i].



En política internacional además de la ignorancia que muchos parlamentarios exhiben, queda de manifiesto que muchas veces el debate parlamentario es condicionado por intereses ajenos y externos en abierta contradicción con el derecho internacional y el principio inalienable de autodeterminación y soberanía de los pueblos. Tal es el ejemplo ocurrido con la resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de diputados, presidida por el diputado Jaime Naranjo (PS), apoyando la impresentable posición del saliente ex presidente de EE.UU., Donald Trump, en favor del expansionismo colonialista marroquí y de su pretendida soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio no autónomo con estatuto definitivo pendiente en las Naciones Unidas.



La vergonzosa declaración de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara apoyando a Marruecos y a la transacción realizada bajo la autoridad de Trump para normalizar su relación con Israel a cambio de reconocerle una inexistente soberanía en el Sáhara Occidental, lleva solo la firma de Pedro. N. Muga Ramírez cómo secretario de la citada Comisión.



En su sorprendente declaración califican la decisión del ex presidente Trump como “histórica”, señalando que “aporta a la construcción de la paz” para rematar explícitamente que la “Comisión da su apoyo a la iniciativa marroquí como única solución para alcanzar una paz justa y duradera a la cuestión del Sáhara Marroquí “. Los diputados pro-Marruecos llegan a ser “más papistas que el Papa” al rebautizar al Sáhara Occidental como Sáhara Marroquí (Por si alguien hubiese tenido dudas de quién redactó el texto al declarar que el Sáhara es marroquí todo queda inmediatamente al descubierto).



La declaración aprobada por mayoría (pues hubo varios diputados ausentes) pareciera haber sido escrita íntegramente por la embajada de Marruecos ante Chile pues refleja un vergonzoso y total alineamiento con la tesis expansionista marroquí en el Sáhara Occidental.



Chile, integra prácticamente desde su fundación el Comité de Descolonización (C24) de las Naciones Unidas y en ese marco ha definido que la situación del Sahara Occidental es un caso de descolonización pendiente. En consecuencia, nuestro país nunca ha reconocido la ocupación de Marruecos de los territorios del Sahara Occidental.



¿Por qué la Comisión que preside el diputado Naranjo tendría tanto interés en sacar a la rápida una declaración de apoyo a la monarquía marroquí en abierta contradicción con todas las Resoluciones de las ONU sobre el tema y que está en completa contradicción con la política que el propio Estado chileno ha tenido y sostenido en la Comisión de Descolonización de la ONU sobre el Sáhara Occidental?



¿Qué intereses ocultos mueven a ciertos parlamentarios chilenos para asumir tan entusiasta partido por la posición de una monarquía ocupante ilegal del Sahara Occidental en contra del principio de autodeterminación del pueblo saharaui que lucha por conquistar su independencia y recuperar sus territorios usurpados?



¿Cómo se podría explicar que, no habiendo ningún intercambio bilateral significativo entre Chile y Marruecos, viajen cada año invitados a Rabat (con todos los gastos pagados por la monarquía marroquí) un grupo tan numeroso de diputados, senadores y dirigentes políticos y que lo hagan de manera tan frecuente?



¿Por qué Marruecos despliega un lobby tan intenso y costoso en Chile hacia parlamentarios y políticos y apoya activamente una gran cantidad de organismos de fachada [ii] con la sola finalidad de atacar y bloquear la solidaridad de Chile ante el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui?



¿Será por ignorancia o que están tal mal informados algunos diputados que no dudan en darse volteretas y cambiar radicalmente de posición sobre el tema del Sáhara Occidental? Un claro ejemplo, lo constatamos en el compartimiento del diputado Vlado Mirosevic, liberal y ex FA, quién el 2014 apoyó una Resolución de la Cámara de diputados solicitándole al Ejecutivo el reconocimiento de la RASD, esgrimiendo, entre otros argumentos, que el Sáhara Occidental pertenece a los saharauis[iii], el mismo que hace unos días atrás apoyó en la Comisión, (presidida por su colega Naranjo) exactamente todo lo contrario al afirmar que el “Sáhara es marroquí”.



La embajada de Marruecos en Santiago cuenta con lobistas ex parlamentarios como el ex diputado DC, Roberto León , quién hace pocos años atrás apoyaba la causa saharaui (patrocinó y suscribió varias resoluciones pidiendo el reconocimiento de la RASD y condenado las violaciones a los derechos humanos contra los saharauis por parte de Marruecos) pero luego de sus múltiples viajes a Rabat se convirtió (o se reconvirtió) en uno de los principales lobistas de Marruecos defendiendo exactamente todo lo contrario y pasó a sumarse a la lista de los activistas contra la justa causa del pueblo saharaui en Chile. Otro que utiliza su designación (pues no son electos) en el Parlantino (Parlamento Latinoamericano y del Caribe) para apoyar la pretensión expansionista de la monarquía alauita es el senador Jorge Pizarro DC[iv].



De la misma manera, lo hace el actual presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen de Renovación Nacional, quién utilizó su cargo como presidente de la Cámara de Diputados de Chile para apoyar el ataque militar marroquí en contra de civiles saharauis, pero como no se atrevió a hacerlo en Chile lo hizo sólo ante un medio de comunicación controlado por la agencia oficial de prensa de Marruecos [v]. Un procedimiento de propaganda muy utilizado por la monarquía marroquí. Es inaceptable su apoyo (en la declaración también aparece el diputado Jaime Naranjo) a una agresión militar de un estado extranjero contra civiles utilizando su investidura como presidente de la Cámara de diputados. Sus declaraciones en apoyo a Marruecos fueron categóricamente rechazadas por más de 21 diputadas, diputadas y senadores mediante una carta pública, la que como era de esperarse jamás respondió [vi] .



Otro sorprendente incidente ocurrió en diciembre del 2020 en el Senado chileno cuando la agencia MAP, medio de comunicación oficial de Marruecos, informó que la presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz, apoyaba la pretensión marroquí en el Sáhara Occidental y (más grave aún), que respaldaba la acción militar del ejército marroquí en El Guerguerat[vii]. Ante tan grave hecho, la presidenta del senado recibió como respuesta una carta pública de un amplio y plural espectro de parlamentarios, intelectuales, dirigentes de trabajadores y movimientos sociales y representantes de asociaciones criticando sus declaraciones de apoyo a Marruecos[viii], las que hasta hoy no han sido desmentidas. Sin embargo, personas de su entorno (de manera extraoficial) nos señalaron que la senadora negó haber realizado aquella declaración y que se trataría más bien de una utilización de su nombre por parte de Marruecos con el aval del senador Guido Girardi PPD, conocido por su estrecha cercanía con la monarquía marroquí y actual presidente del Comité parlamentario chileno-marroquí en el Senado.



¿La pregunta que nos hacemos es por qué no han sido desmentidas las declaraciones que se le atribuyen a la presidenta del Senado de Chile en favor de un estado extranjero que ocupa ilegalmente un territorio que no le pertenece? ¿Por qué se guarda silencio ante hechos como los descritos que comprometen la posición del Estado Chile en temas internacionales? ¿Qué intereses hay detrás de tanto secretismo y falta de transparencia en estos temas?



La propia cancillería de Piñera y Allamand emitió una declaración fijando posición sobre el conflicto del Sahara Occidental luego de la violación al cese al fuego perpetrada por Marruecos en contra de civiles saharauis en el Guerguerat, situación que desencadenó nuevamente la actual guerra en el Sáhara Occidental. La declaración se publicó por algunas horas, en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el comunicado inexplicablemente sólo fue publicado por un par de horas y luego fue bajado. ¿Por qué se le bajó de la web oficial? ¿Por qué la cancillería chilena tendría temor de la reacción marroquí? ¿Sería por expresar una posición que no complacía al reino alauita? ¿Qué intereses ajenos a nuestra patria operan y se esconden detrás de estos insólitos comportamientos?



Finalmente, resulta del todo inaceptable el insólito apoyo de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados en favor de Donald Trump y de un estado extranjero colonialista como es Marruecos, que ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental y que viola sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo saharaui. Un escandaloso e indignante “apoyo” efectuado bajo lobby y presión ilegítima de estados extranjeros sobre nuestras instituciones, lo que además forma parte de una estrategia de desinformación y de propaganda Internacional en contra del pueblo saharaui que lucha por su independencia en pleno siglo XXI.



Al conocer este tipo de comportamientos tan inexplicables como vergonzosos, resulta aún más evidente y claro porque el Congreso está tan desprestigiado a los ojos del pueblo y tan divorciado de las mayorías ciudadanas.



Notas:



[i] Oficio de la Comisión de RREE enviado a la embajadora de Marruecos en Chile ver: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=217814&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION







[ii] Ver https://rebelion.org/la-nueva-estrategia-de-la-monarquia-marroqui-para-desacreditar-al-frente-polisario-en-america-latina/



[iii]https://www.camara.cl/prensa/sala_de_prensa_detalle.aspx?prmid=95389



[iv] Carta al senador Jorge Pizarro: ¡¡No en mi nombre! Por Johanna Quesada – https://werkenrojo.cl/carta-al-senador-jorge-pizarro-no-en-mi-nombre-por-johanna-quesada/



[v] Portavoz del Parlamento chileno apoya apertura y aseguramiento del paso de Guerguerat ver: https://ar.lesiteinfo.com/politique/456364.html

[vi]https://werkenrojo.cl/diputados-y-senadores-solicitan-que-chile-condene-violacion-del-cese-al-fuego-de-marruecos-en-contra-de-civiles-saharauis-llaman-a-chile-a-jugar-un-rol-en-la-onu-por-la-paz-y-la-autodeterminacion-sah/



[vii]https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/les-parlementaires-chiliens-soutiennent-le-maroc-dans-ses-efforts-pour-la

[viii]https://www.elclarin.cl/2020/12/18/parlamentarios-y-dirigentes-sociales-en-carta-a-adriana-munoz-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-del-pueblo-saharaui-y-el-conflicto-en-el-sahara-occidental/







Me gusta esto: Me gusta Cargando...