Carta al senador Jorge Pizarro: ¡¡No en mi nombre!!. Por Johanna Quesada

Carta al Sr. Pizarro: ¡¡¡no en mi nombre!!!



Por Joahana Quesada







Sr. Jorge Pizarro,







Como latinoamericana siento vergüenza ajena al leer su comunicado, como es posible que un representante de los sufridos y maltratados pueblos latinoamericanos, se presente como defensor de una de las últimas autocracias feudales que quedan en el planeta?. Sr. Pizarro, sabe usted, que en Marruecos no hay ciudadanos?, -los Marroquíes, son súbditos de un Rey, y no tienen la condición de ciudadanos, y así lo tienen que acreditar cada año a través de un ritual feudal que se llama AL-BAIAA (pleitesia) y que equivale a las prácticas que ejercían los Señores Feudales en la Edad Media.



Sr. Pizarro, sabe usted que esa infame autocracia a la que usted defiende, ha expulsado a más de 8 millones de sus súbditos, en los últimos 20 años, que están dispersos por el mundo buscando el pan de cada día, Algo similar a lo que ocurre en algunos países de nuestra maltratada Latinoamerica, cuando la única perspectiva de futuro que ofrecen a sus pueblos es enviarlos a cumplir el sueño Americano.







Sr. Pizarro, como latinoamericana, ver su firma al lado de tan noble palabra, como lo es Latinoamérica, hace que me escueza la vista, porque no es usted digno de representar a pueblos que han sufrido una larga historia de maltratos, limpiezas étnicas y dictaduras sanguinarias por poderes similares a la autocracia feudal Marroquí, a la que usted vehementemente defiende. He intentando entenderle y he realizado un ejercicio empatía con usted y sabe que no consigo conciliar esa empatía por ninguno de los cuatro costados, lo que me ha llevado a concluir que sus motivaciones para firmar este execrable documento, solo pueden tener dos razones; su desconocimiento total y absoluto de la legalidad internacional y de la historia del colonialismo en África, o su gratitud a una autocracia feudal que utiliza como práctica habitual, la sinecura y la compra de voluntades.







Sr. Pizarro, debería saber que en el documento que le entregaron los representantes del Makjen Marroquí, para que usted lo firme en nombre de todos nosotros, figura un concepto que no existe y además violenta la legalidad y el derecho internacionales, El Sahara Marroquí, solo existe en el imaginario y la propaganda de la autocracia feudal marroquí. Si usted quiere lo puede firmar en su nombre propio, pero no en el mió y seguramente millones de latinoamericanos piensan igual que yo.







Como creo que o su ceguera intelectual es muy acentuada o las posibles prebendas recibidas le merecen la pena, intentare inútilmente ilustrarle; No existe Sahara Marroquí, es Sahara Occidental y es un territorio NO AUTONOMO, inscrito en los registros de las Naciones Unidas desde el año 1960 como tal, y si sus capacidades no le alcanzan para entender el concepto, le informaré, que es un territorio sujeto a la ley 1514 de descolonización de los países y pueblo coloniales. Por lo que debe usted deducir que en su comunicado, en mi nombre y en nombre de todos los latinoamericanos, esta usted transgrediendo la legalidad vigente, al apoyar a un país que ocupa militarmente a otro, y para reafirmar la ilegalidad de su documento, le transcribiré dos extractos de la resolución 34/37 de la asamblea General de las Naciones Unidas, votada por todos los países latinoamericanos a los que usted en teoría representa:



“Deplora profundamente la agravación de la situación, como consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos y de la ampliación de esa ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania”



“Pide encarecidamente a Marruecos que participe también en la dinámica de paz y ponga fin a la ocupación del Territorio del Sáhara Occidental”



Para concluir, quiero reiterarle que en mi nombre no quiero que se apoye a un país que agrede a otro, que se abstenga usted de difundir comunicados que expresan la voluntad de un actor que quiere perpetuar el colonialismo y la ocupación de un territorio que según expresa el tribunal internacional de la HAYA “El “Sahara Occidental, no tiene ni ha tenido ningún tipo de vínculos de soberanía con el Reino de Marruecos”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...