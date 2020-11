Diputados y senadores solicitan que Chile condene violación del cese al fuego de Marruecos en contra de civiles saharauis. Llaman a Chile a jugar un rol en la ONU por la paz y la autodeterminación saharaui.

Diputados y senadores en carta a canciller Allamand solicitan que Chile condene la violación de Marruecos del cese al fuego y llame a la ONU a restablecer la Paz y realizar Referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental.



Senadores y diputados dirigieron carta pública al Ministro de relaciones exteriores, Andrés Allamand, solicitándole que el Estado de Chile “condene la reciente violación unilateral del cese al fuego por parte de Marruecos en contra de civiles saharauis en El Guerguerat y llaman a que Chile exhorte a las Naciones Unidas, al Consejo de seguridad y a la MINURSO a intervenir rápidamente para restablecer los Acuerdos de Paz y la inmediata realización del Referéndum de Autodeterminación para el Sahara Occidental”.

En su declaración las y los parlamentarios recuerdan la posición permanente del Estado de Chile en relación con el Sahara Occidental, señalando que: “Chile, integra prácticamente desde su fundación el Comité de Descolonización (C24) de las Naciones Unidas y en ese marco ha definido que la situación del Sahara Occidental es un caso de descolonización pendiente. En consecuencia, nuestro país nunca ha reconocido la ocupación de Marruecos de los territorios del Sahara Occidental”.

Las y los parlamentarios señalan también que las opiniones del actual presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen vertidas ante medios marroquíes, “no representan al Congreso de Chile y ni mucho menos podría representar la posición de Chile sobre el Sahara Occidental”.



La carta dirigida al Ministro de relaciones exteriores fue suscrita por un amplio y plural espectro de diputadas, diputados y senadores de la República, integrantes del PC,PS,FRV,PH,PPD y RD e independientes, entre los que se encuentran; el diputado y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, el senador independiente y ex candidato presidencial Alejandro Guiller, el diputado Jaime Mulet actual presidente de la Federación Regionalista Verde, el diputado Guillermo Teillier, presidente del partido Comunista de Chile, el senador Ignacio Latorre de Revolución Democrática, los diputados Manuel Monsalve del Partido Socialista y Florcita Alarcón del Partido Humanista y las diputadas Carolina Marzan y María Loreto Carvajal del Partido por la Democracia, entre otras y otros.





TEXTO COMPLETO DE LA CARTA ENVIADA A ALLAMAND



Señor

Andrés Allamand Zavala

Ministro de Relaciones Exteriores

República de Chile



De nuestra consideración,

Nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento nuestra alta preocupación y opinión frente a los graves hechos sucedidos en Guerguerat en los territorios saharauis ocupados por Marruecos.

Lo hacemos también para expresarle nuestro desacuerdo ante la opinión expresada por Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Sr. Diego Paulsen Kerh, junto a algunos diputados, ante medios de comunicación marroquíes (de fecha 21 de noviembre 2020) en apoyo a la acción unilateral militar de Marruecos en contra de civiles saharauis, argumentado falazmente que se habría perpetrado para “asegurar la circulación mercancías y personas” en la zona.



La opinión del diputado Paulsen, no representa al Congreso de Chile y ni mucho menos podría representar la posición de Chile sobre el Sahara Occidental. Como usted bien sabe, Chile sostiene una política de Estado más allá del gobierno de turno. Chile, integra prácticamente desde su fundación el Comité de Descolonización (C24) de las Naciones Unidas y en ese marco ha definido que la situación del Sahara occidental es un caso de descolonización pendiente. En consecuencia, nuestro país nunca ha reconocido la ocupación de Marruecos de los territorios del Sahara Occidental. Es importante recordar que nuestro país sostiene que la cuestión del Sahara Occidental debe ser resuelta en forma pacífica, mediante los mecanismos establecidos por la ONU y de acuerdo al derecho internacional para alcanzar una solución justa y duradera que considere la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un Referéndum de Autodeterminación.

Desde fin de octubre 2020, se expresó en Guergarat, al sur de los territorios saharauis ocupados por Marruecos, en el límite con Mauritania, la protesta de la población civil saharaui a la acción delictiva y provocación de Marruecos, impidiendo el uso de la zona, tanto por las tropas ocupantes de Marruecos como por empresas de ese país, que usan la brecha de Guergarat como punto de entrada ilegal por el comercio con países de África del oeste, querían denunciar la ilegalidad de la brecha que no estaba recogida en los acuerdos de paz y revindicar la celebración del Referéndum de Autodeterminación aprobado por La ONU en 1991, y que hasta día de hoy, Marruecos se niega a celebrar.



Esta protesta pacífica generó el 13 de noviembre 2020 un ataque militar unilateral del ejército ocupante que obligó al Frente Polisario – tras la violación por parte de Marruecos del alto de fuego de 1991, a salir en defensa de sus ciudadanos, generando una escalada de acciones que desembocó en enfrentamientos directos entre ambos ejércitos, y se teme por la seguridad de las y los saharauis en los territorios ocupados.



Es importante recordar que el alto el fuego vigente en el Sahara Occidental es supervisado por la ONU y sigue siendo parte integral del Plan de Arreglo de la Organización de la Unidad Africana y de la ONU aceptado por el Frente Polisario y Marruecos, el 30 de agosto de 1988, que preveía “un alto el fuego y la celebración de un referéndum, sin restricciones militares o administrativas, que permita al pueblo del Sáhara Occidental, el ejercicio de su derecho a la libre determinación, para elegir entre la independencia o la integración en Marruecos”. Con este propósito, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en su Resolución 690 (1991), la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) el 29 de abril de 1991, para supervisar el alto el fuego y realizar un Referéndum de Autodeterminación en el Sáhara Occidental.



Como acuerdo complementario, un acuerdo militar (Acuerdo Militar Nº1) suscrito entre la MINURSO y el Frente Polisario en diciembre de 1997, y suscrito entre la MINURSO y Marruecos en enero de 1998. El Acuerdo establece dos Áreas Restringidas (AR) de 25 km al sur y este y 30 km al norte y al oeste del muro militar marroquí de 2700 km. El uso de armas, el despliegue o movimiento de tropas, la introducción de armamento y municiones y la mejora de la infraestructura de defensa están prohibidos en las Áreas Restringidas. El acuerdo militar también establece una Franja de Amortiguación de 5 km de ancho al Sur y Este del muro militar marroquí, donde el movimiento de tropas o equipos de ambas partes, por tierra o aire, y el uso de armas en el área, está prohibido en todo momento y constituye una infracción.



La brecha ilegal que el ejército marroquí abrió en su muro militar a través de la Franja de Amortiguación en Guergarat, suroeste del Sáhara Occidental, no existía en el momento de la entrada en vigor del alto el fuego el 6 de septiembre de 1991. Tampoco existía cuando el Acuerdo Militar nº1 fue firmado entre la MINURSO y el Frente Polisario en 1997, y entre la MINURSO y Marruecos en 1998. Ninguno de los dos acuerdos preveía la apertura de brechas para actividades “civiles”, “comerciales” o de otra índole a lo largo del muro militar marroquí. Cuando las autoridades militares marroquíes intentaron construir una carretera asfaltada a través de la Franja de Amortiguación en Guergarat, entre las fronteras del Sáhara Occidental y Mauritania, en marzo de 2001, la ONU rechazó la acción y advirtió a Marruecos de que su carretera “implicaba actividades que podrían violar el acuerdo de alto el fuego”.



Señor canciller,

El rompimiento del cese al fuego por parte de Marruecos que ha desencadenado nuevamente el inicio del conflicto bélico sumado a las tres décadas de estancamiento del proceso de Paz, que tras el cese del fuego del año 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos debía concretarse con el Referéndum de Autodeterminación, ha terminado de agotar la paciencia y la esperanza de un pueblo pacífico como el saharaui que, como ningún otro, ha confiado en los organismos internacionales como la ONU y en la Misión de las Naciones Unidas Para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).



Por todo lo anterior, ante esta grave situación resulta indispensable que el Estado de Chile condene la violación unilateral del cese al fuego por parte de Marruecos y exhorte a las Naciones Unidas, al Consejo de seguridad y a la MINURSO a intervenir rápidamente para restablecer los Acuerdos de Paz y la inmediata realización del Referéndum de Autodeterminación para el pueblo saharaui.

Le saludan atentamente,



Hugo Gutiérrez, Diputado de la República de Chile

Florcita Alarcón, Diputado de la República de Chile

Rene Alinco, Diputado de la República de Chile

Boris Barrera, Diputado de la República de Chile

Karol Cariola, Diputada de la República de Chile

María Loreto Carvajal, Diputado de la República de Chile

Guillermo Celis, Diputado de la República de Chile

Amaro Labra, Diputado de la República de Chile

Marcos Ilabaca, Diputado de la República de Chile

Carolina Marzan, Diputada de la República de Chile

Manuel Monsalve, Diputado de la República de Chile

Jaime Mulet, Diputado de la República de Chile

Luis Rocafull, Diputado de la República de Chile

Patricio Rosas, Diputado de la República de Chile

Gastón Saavedra, Diputado de la República de Chile

Marisela Santibáñez, Diputado de la República de Chile

Alejandra Sepúlveda, Diputada de la República de Chile

Raúl Soto, Diputado de la República de Chile

Guillermo Teillier, Diputado de la República de Chile

Camila Vallejos, Diputada de la República de Chile



Ignacio Latorre, Senador de la República de Chile

Alejandro Guillier, Senador de la República de Chile.









Santiago, 27 de noviembre de 2020







