Chile tiene un Estado Salmonero, Forestal y Minero

La verdad es que entre tanto Estado libertario (neoliberal) el Estado chileno, ese de todos y que debiese cuidar el bien común, termina valiendo re poco y los dueños reales del país ponen rápidamente en su lugar a los gobernantes de turno. En eso son expertos y es cosa de ver como el actual gobierno se cuida de meterse entre sus patas.

Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida.

24 de febrero de 2023

Esto de las recriminaciones a las forestales y su defensa corporativa a causa de los incendios del centro-sur, nos hace recordar a las salmoneras en el sur-austral y las mineras en el norte. Si existe y conocemos acá al “Estado Salmonero”, por lo visto también existe el “Estado Forestal”. Y claro, esta también el ya mas acendrado, ya parte de nuestra historia y cultura, “Estado Minero”. Cada uno cuenta con sus leyes de excepción, sus facilidades, sus santos en la corte y gerencias en Santiago o Las Condes, con lo que hacen lo que quieren y se llevan la plata para la casa. En esos estados lo único que importa son las ganancias empresariales, y hacia afuera y para los demás, cual vitrina, los empleos. Y cuando les tocan un pelo, saltan y gritan como guagua que le están quitando la teta.

No les faltan medios de comunicaciones para eso. Son estados criados y engordados a la sombra de la dictadura y hasta hoy intocables. Por cierto, si bien a ellos no les gusta nadita la planificación estatal y el ordenamiento territorial, la verdad es que es porque son ellos mismos quienes ordenan su territorio a conveniencia, ocupando hasta parques nacionales o sin siquiera existir cortafuegos en el caso de las plantaciones. Así es como vimos hace algunos días al Colegio de Arquitectos haciendo ver ese problema y que, entre otros, lleva a que las plantaciones forestales (y minería) lleguen hasta el borde de poblados poniéndolos en riesgo. No es raro entonces ver como la alcaldesa de Santa Juana, la comunidad mas afectada por los incendios, esta enojada con ellos.

Y si nos ponemos a revisar con mas detalle, es probable nos encontremos además con el Estado Inmobiliario. Estas también suelen actuar con chipe libre. Véase como hacen lo que quieren en nuestras ciudades y el loteamiento de tierras agrícolas, sin cumplir con preceptos legales o sacándole el cuerpo con artilugios, esos que para ellos siempre se encuentran. Y claro, está también el Estado Eléctrico. Y suma y sigue. La verdad es que entre tanto Estado libertario (neoliberal) el Estado chileno, ese de todos y que debiese cuidar el bien común, termina valiendo re poco y los dueños reales del país ponen rápidamente en su lugar a los gobernantes de turno. En eso son expertos y es cosa de ver como el actual gobierno se cuida de meterse entre sus patas. A propósito, vale recordar que la reciente Convención Constituyente, por más "refundacional" de que se le acusó, evito lo más posible meterse con ellos también. Sin embargo, igual les cayeron mal, seguramente, por entre otras, querer cambiarles la Constitución del 80 y el Estado subsidiario, ese que les deja formar y nutre a sus propios estados paralelos.

Como ya explicamos antes, a esos poderosos estados paralelos les importa un bledo el bien común y la biodiversidad. (Tampoco, que se quemen poblados y habitantes del territorio). Inclusive parques y áreas verdes en las ciudades. Así nos encontramos constantemente con como se las arreglan para ocupar áreas protegidas, humedales, cauces y degradarlos, reemplazarlos y destruirlos para su propio beneficio. Es la “destrucción total” de Chile mencionada en nuestra columna anterior. Y en cuanto a los beneficios económicos que entregan, seria bueno hacer una auditoria, un balance, de cuanto queda en el país y la región respectiva, y cuánto en los empresarios, los bancos, los trabajadores, y cuantos son los costos ambientales y sociales, también los de los incendios, cuantos son los subsidios en bien común de todos los chilenos, y donde pagan y quedan sus impuestos, si es que pagan. Vale recordar aquí que la región mas forestal de Chile es también aquella con mayor pobreza y que estos estados concentran a su mano de obra en las ciudades y no habitan el territorio. No esta demás recordar que estos estados tampoco pagan impuestos a los combustibles. Aquí vale mencionar que buena parte de la mano de obra salmonera de Aisén es extraregional, con lo que incluso esos sueldos se van fuera de ella. ¿Es desarrollo sustentable algo así? ¿Nos conviene a los chilenos algo así?

