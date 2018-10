Chile – Reforma previsional de Piñera: Declaración Pública Coordinadora Nacional No+ AFP

Declaración Pública Coordinadora Nacional No+ AFP

Anoche después de varias postergaciones y trascendidos, con información a

cuenta gotas, el gobierno dio a conocer en términos generales lo que será su

propuesta de reforma a las pensiones y que enviará al congreso en las

próximas semanas.

Más que solucionar el drama de las precarias jubilaciones, la reforma del

gobierno mantiene y fortalece el modelo de AFP, mantiene las pensiones

sometidas a los avatares del mercado y no hace más que instalar más trabas

y candados para que ninguna reforma pensada contra el sistema de

capitalización individual pueda ser discutida en el congreso.

Es una propuesta que se mantiene lejos de los principios de la seguridad

social y los grandes beneficiados son las AFP y la “Industria” que si va a

disponer de más ahorro de los trabajadores para acrecentar sus ganancias.

El estado a través de gasto público, es decir impuestos generales que pagan

principalmente los chilenos más pobres, asume el grueso de la carga para las

mejoras que se proponen, manteniendo a las AFP beneficiándose de la

mayor cotización.

El 4% de aumento de cotización con cargo al empleador que se propone y

que será paulatino en 8 o 9 años significa que las pensiones mejoraran para

las generaciones jóvenes que se jubilaran en 30 o 40 años más.

Las propuestas de aumento del pilar solidario, con cargo al estado, si bien

mejora en algo las actuales pensiones del 60% más pobre, son

absolutamente insuficientes, más aun cuando será gradual y por tamos de

edad. A modo de ejemplo el aumento en 10% en la primera etapa de la PBS

significa apenas una mejora de $10.800, lo que representa$357 diarios,

equivalente a ¼ kilo de pan.

Esperamos que el gobierno dé a conocer en detalle su propuesta, la cual se

señala será enviada al congreso en 2 semanas, no obstante la Coordinadora

Nacional de Trabajadores No + AFP plantea que si no hay componente de

solidaridad y reparto en una reforma al sistema de pensiones, no existe

posibilidad de mejora real de las pensiones.

La CNT NO+AFP tiene una Propuesta surgida desde el mundo del trabajo y

dada a conocer al país en noviembre del 2016 que mejora efectivamente las

pensiones hasta el fin de siglo sin alterar las cuentas fiscales, sustentada

financieramente y que baja el gasto público, a diferencia de la propuesta del

gobierno que lo eleva.

Llamamos al gobierno a los parlamentarios del congreso a los partidos

políticos, a reunirse con los trabajadores y con la CNT NO + AFP y a escuchar

a la ciudadanía para construir una verdadera reforma previsional basada en

los principios de la seguridad social.

Hoy no se estaría discutiendo sobre reformas si millones de chilenos no

hubieran salido a las calle a exigir mejores pensiones y a decir No+AFP. Si no

se escucha la voz de la ciudadanía, ésta en uso de sus derechos buscará los

caminos que mejor permitan obtener sus demandas.

Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO + AFP

Santiago 29 de Octubre de 2018

Email: coordinadoranacionalnomasafp@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...