Chile – Qué difícil es construir una nueva izquierda con prácticas añejas

Qué difícil es construir una nueva izquierda con prácticas añejas, no basta con una “edad joven”…. se puede tener una “cultura política vieja”. Me cargan todos los tropezones que los caudillos del FA hacen a todos los que les pueden hacer algo de sombra. en vez de sumar….

Lo que necesitamos es una representación de izquierda que no se avergüence de declararse como tal. Que tolere el debate. Que sume liderazgos en vez de esconderse bajo caudillos. Que no se sienta “iluminado” desconociendo la historia previa y a los “viejos” (porque a pesar de los daños y los traumas hay riqueza en sus aprendizajes) Que genere liderazgos y candidatos desde la base y no por ser “mediáticos” o “mujeres porque el feminismo está de moda”. (Ojalá sean mujeres, pero por sus ideas y trabajo, no por su apariencia o por estar en los medios). Qué sumen a otros, en vez de seleccionarlos poniendo condiciones que ni sus organizaciones cumplen; simulando un sustento ético y participación, para imponer finalmente el criterio de ellos sobre sus bases.

Me molesta la manipulación del feminismo para finalmente justificar prácticas de exclusión y patrones de fundo.

He estado demasiado cerca para ver cómo ha funcionado esto. E independiente de la o las víctimas de estas exclusiones y sus virtudes o defectos -que los tienen- me pregunto ¿no se dan cuenta de la desafección que generan con estas prácticas?. Obtienen pequeños triunfos aparentes. Para los que queremos otra política de verdad, es un asco.