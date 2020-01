Chile, nuevo luto: FF.EE. asesina a otro joven manifestante. ¡Fuera Piñera, Blumel y Rozas!

El Estado Policial con FF.EE. y PDI continúan su desenfrenada política represiva. Ahora asesinan a joven dirigente social.

Todos contra Rozas: parlamentarios piden renuncia de general director de Carabineros por muerte de barrista y emplazan al ministro Blumel.

El Frente Amplio dio un ultimátum y amenazó con una acusación constitucional contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel si el general director de Carabineros no es removido, y la bancada del Partido Radical presentó un proyecto de resolución en los mismos términos. La DC, en tanto, emitió una declaración la que acusa a Rozas de ser “incapaz de hacer cumplir un estándar mínimo de resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía”. El Partido Socialista, el diputado DC Matías Walker, el independiente Raúl Soto y el PC Hugo Gutiérrez también pidieron la salida del jefe de la policía uniformada y en el Senado, Alejandro Guillier lanzó la idea de nombrar un “interventor civil” de Carabineros. Sin embargo, el Gobierno se cuadró con la institución y avaló la versión policial. Por la tarde, al Palacio de La Moneda llegó el suspendido intendente Felipe Guevara [ACTUALIZADA]

El “Renuncia Rozas” fue una consigna que se repitió en el Congreso luego de la muerte del barrista de Colo Colo, Jorge Mora Herrera (37), tras ser atropellado por un vehículo de Carabineros en las afueras del Estadio Monumental. El hecho nuevamente puso en tela de juicio al general director de la policía uniformada y al Gobierno.

Jorge Mora Herrera, joven dirigentes sindical y social, asesinado brutalmente por Carabineros la noche del miércoles 28 de enero de 2019.

El Frente Amplio dio un ultimátum y amenazó con una acusación constitucional contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel si el general Director de Carabineros no es removido. Para la diputada Camila Rojas (Comunes), «es imposible que no haya responsables en altos mandos por graves violaciones a los DDHH. Ayer una persona fue asesinada luego de que Carabineros lo atropellara. Es Rozas o Blumel. Solicitud de renuncia o acusación constitucional. Es un ultimátum».

Mientras, la bancada del Partido Radical e independientes presentó este miércoles un proyecto de resolución en los mismos términos. «El general Rozas no tiene control sobre Carabineros. El descontento al interior de Carabineros es evidente y el general Rozas no ha podido controlar la función y la eficacia de Carabineros a lo largo de Chile», señaló el jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda.

«Si no se solicita la salida del general Rozas y los hechos se siguen sucediendo como ha sido así durante todo este largo tiempo, lo que queda obviamente es poder estudiar una acusación constitucional al ministro del Interior», advirtió.

Por su parte, el Partido Socialista declaró que “insistimos en renuncia del General Rozas y en cese inmediato de funciones del jefe de FF.EE. de RM”. También a nivel de partido, la Democracia Cristiana emitió esta tarde una declaración en la que señala que «de comprobarse la responsabilidad y completa negligencia una vez más en el actuar de efectivos de carabineros, creemos necesaria y perentoria pedir y hacer efectiva por parte del Gobierno la inmediata renuncia del General Director de Carabineros, hoy incapaz frente a sus funcionarios de exigir y hacer cumplir un estándar mínimo de resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía en el cumplimiento de su mandato». Desde las filas falangistas, el diputado Matías Walker fue enfático en pedir la salida el jefe policial argumentando que “no puede ser que en nuestro país un hincha vaya a ver un partido de fútbol al estadio y vuelva a su casa en un cajón”.

En tanto, el diputado ex DC Raúl Soto indicó que “se debe aclarar si existe intencionalidad en este atropello, pero sin duda, hay responsabilidad institucional por parte del general Rozas” y el parlamentario comunista Hugo Gutiérrez se sumó a las críticas y dijo que son necesarias algunas medidas urgentes, como destituir al general Rozas; disolver a Carabineros que se ha convertido en la «primera línea» de la elite económica y política del país; y máximo rigor penal a carabineros que violan los derechos humanos, entre otros. Sus colegas de bancada, en tanto, Marisela Santibáñez y Karol Cariola, fueron más allá y reforzaron el llamado a adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias. “Piñera no es la solución. Él es el problema”, sostuvieron.

Desde el Frente Amplio, el diputado RD Giorgio Jackson dijo que resulta “inaceptable que siga muriendo gente en manos de agentes del Estado. Rozas debe salir ya y gobierno tomar responsabilidad política”, mientras su correligionario Miguel Crispi se preguntó “¿cuántas muertes más para que el General Mario Rozas renuncie? ¿Qué se necesita para que asuma su responsabilidad? ¡Las mismas fallas y los mismos abusos, una y otra vez!”.

Por su parte, Gabriel Boric, planteó que “el asesinato de Jorge Mora nos desgarra a todos. Desgarra la violencia policial. Rozas debe ser removido ya y Carabineros sometido a una profunda reforma. Hemos hecho propuestas en ese sentido y seguiremos empujando. Le moleste a quien le moleste”.

En el Senado, el excandidato presidencial Alejandro Guillier lanzó la idea de un “interventor civil de Carabineros” y catalogó a Mora como una “nueva víctima de la criminal estrategia de mantención del orden público avalada por el Gobierno”.

El conductor responsable será formalizado esta tarde en el 14° Juzgado de Garantía por cuasidelito de homicidio y lesiones graves gravísimas, pero su situación judicial se puede complicar porque ya el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que presentará una querella criminal contra el carabinero.

También la Municipalidad de Pudahuel, donde Mora era residente, se hará parte del proceso. En una declaración pública, el municipio transmitió «las condolencias a la familia y amigos de Jorge, quien era miembro de la comunidad deportiva de Pudahuel Sur e hincha de Colo Colo». El alcalde Johnny Carrasco exigió al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que «se adopten las sanciones administrativas y penales que correspondan en contra de él o los responsables de la muerte de Jorge».

Apoyo del Gobierno

Sin embargo, el Gobierno se cuadró con Carabineros. Desde Casapiedra, donde asistió para inaugurar el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) el Presidente Sebastián Piñera no aludió al trágico hecho y expresó su “aprecio y gratitud” hacia Carabineros. Luego, el ministro Blumel expresó condolencias a la familia y puso foco en que “venimos trabajando en mejorar y modernizar los procedimientos policiales”. Peor antes, en La Moneda, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli dio todo su respaldo a la versión de la institución. La autoridad dijo que la muerte “se da en un contexto de ataque violento a un vehículo policial” y aseguró que “la Subsecretaría de Prevención del Delito ha tomado contacto o va a tomar contacto con la familia” del hincha fallecido.

Consultado por la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rozas, Galli solo indicó que «no hay que sacar conclusiones anticipadas» y «hay que esperar el resultado de la investigación para que se determinen las circunstancias y las responsabilidades”.

La actitud del Gobierno fue fustigada por la excandidata presidencial Beatriz Sánchez, quien en su cuenta de Twitter, recalcó que “luego que atropellaran y mataran a Jorge Mora, @sebastianpinera felicita a @Carabdechile y ministro @gblumel dice que NO hay que «refundar» carabineros. Como FA fuimos a tribunales para perseguir responsabilidades penales nacionales e internacionales. Y propusimos refundación de la policía”.

Por la tarde, en el Palacio de La Moneda se vio legar al suspendido intendente Felipe Guevara, quien espera la resolución del Senado respecto a la acusación constitucional en su contra, debido al polémico copamiento preventivo implementado en el sector de Plaza Baquedano.

La polémica versión de Carabineros

En Carabineros se esperaba una versión del coronel Enrique Basaletti, pero finalmente fue la coronel Karina Soza, integrante del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, quien enfrentó a los medios para explicar lo sucedido este martes en la noche.

Pero su conferencia solo encendió los ánimos. En medio de su punto de prensa, Soza se refirió al actuar del chofer del camión y dijo que si se hubiera quedado ahí, «estaríamos lamentando la muerte de los funcionarios». «Recordar que los dos funcionarios resultaron lesionados. Este clima de violencia nos causa daños irreparables. Por eso es el llamado para que las personas no ataquen a un vehículo policial en marcha, no sigan con estos desórdenes porque no solo pone en riesgo la vida de los conductores policiales, sino de otras personas», agregó.

El trágico hecho se suma a la larga lista de episodios protagonizados por Carabineros desde el 18 de octubre y que tienen en tela de juicio tanto a la institución policial como al Gobierno. Así lo recordó el diputado Matías Walker, al plantear que “acá persiste un problema de uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros, esto se ha acreditado en numerosos informes, tanto de la Comisión Interamericana de derechos humanos, de organizaciones como Human Rights Watch, de la alta Comisionada de Naciones Unidas (…) Acá hay un problema operativo, hay un problema que viene desde el Alto Mando de Carabineros”.

Raúl Soto fue más allá y llamó a la Cámara de Diputados a congelar la tramitación del proyecto de reforma a Carabineros hasta que el general director, Mario Rozas, sea removido de su cargo.

Carabinero acusado de mortal atropello contra hincha de Colo Colo queda con firma semanal y arraigo.

En el 14° Juzgado de Garantía de Santiago se realiza la audiencia de formalización por cuasidelito de homicidio de Carlos Martínez, el carabinero detenido por el atropello de un hincha de Colo Colo afuera del Estadio Monumental.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, tras el partido del “Cacique” versus Palestino, cuando ocurrían algunos desórdenes en la intersección de Departamental con Exequiel Fernández. Un hombre identificado como (37) fue arrollado por un camión de la institución uniformada, lo que le provocó la muerte.

Testigos indican que el vehículo pasó a alta velocidad y que ningún policía le prestó auxilio. De hecho, según un video de redes sociales, se aprecia cómo un carro lanza aguas actúa en el lugar donde a Mora le prestan primeros auxilios.

Desde la vereda contraria, Carabineros aseguró que el vehículo estaba siendo atacado con piedras y que incluso tenía el parabrisas dañado al momento del hecho. Esto último es desmentido por testigos que afirman que el parabrisas no tenía problemas cuando ocurrió el atropello.

La institución aseguró además que “si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy día estaríamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios. Los dos funcionarios que iban al interior del vehículo resultaron lesionados”.

#PacosAsesinos es tendencia en twitter tras muerte de hincha del Colo Colo.

Durante la noche de este martes Carabineros da muerte a Jorge Mora Herrera, joven hincha del Colo Colo mientras se encontraba en las afueras del Estadio Monumental. ¡Juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones de los derechos humanos!

Durante la noche de este martes, tras realizarse un partido entre Colo Colo y Palestino, un joven hincha del Colo Colo fue brutalmente atropellado por un camión de Carabineros en las afueras del Estadio Monumental.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Departamental con Exequiel Fernández, cuando más de 30.000 personas se retiraban del estadio. En ese momento fue atropellado por el camión de Carabineros, en medio de una brutal represión policial que impidió realizar los primeros auxilios a Jorge Mora Herrera, apodado como el «Neko».

Con rabia y dolor, decenas de miles de comentarios en redes sociales repudiaron el rol de carabineros y en solidaridad con la familia y amigos Jorge Mora, hincha de las barras bravas que han protagonizado las movilizaciones durante la rebelión popular iniciada el 18 de octubre.

Por su parte, Carabineros justificó el hecho diciendo que los manifestantes se encontraban realizando disturbios, mientras que el Ministerio del Interior planteó «colaborar» con la investigación.

Familia, amigos y la Garra Blanca han realizado diversas convocatorias en repudio al actuar de Carabineros, entre ellas una manifestación en Plaza de la Dignidad a eso de las 18 horas, una velatón en Departamental con Vicuña Mackenna a las 20 horas y en diversas comunas de la región Metropolitana.

Juicio y castigo para los responsables políticos y materiales

Frente a las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos denunciado por la Comisión Interamericada de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Right Watch y la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU la respuesta a la represión debe ser contundente y no «tolerar» a que nos sigan matando por manifestarnos, y para ello los principales organismos sindicales como Mesa de Unidad Social, la CUT, el Colegio de Profesores; los organismos estudiantiles y federaciones, como la Confech, la ACES, Cones; junto a organismos de Derechos Humanos, deben impulsar movilizaciones y acciones para enfrentar la agenda represiva del gobierno y evitar que siga avanzando con sus leyes criminalizadoras.

