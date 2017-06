Chile – Necesitamos construir una alternativa política de los trabajadores.

Necesitamos construir una alternativa política de los trabajadores.

Las primarias presidenciales nos están demostrando una vez más la profunda crisis moral de la elite dominante en Chile, la corrupción los está terminando de hundir.

La derecha ya no puede ocultar sus profundas rencillas entre los dos principales candidatos, Piñera inventándole boletas truchas a Ossandon, para poder decir que el otro candidato es igual de corrupto que él, por otro lado Ossandon ya ha dicho que si él no gana las primarias, no votara por Piñera en las elecciones, esto cada vez sube mas de tono, da la impresión que en la derecha en cualquier momento pasan a las manos.

La Nueva Mayoría, ni siquiera tendrá primarias dado que las disputas en su interior son tan profundas que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para realizarlas y ahora están buscando un nuevo nombre para el conglomerado, parece que en cada elección se tienen que cambiar de nombre. Cuando el nombre Concertación les dejo de servir, dado el enorme desprestigio, pasaron a llamarse Nueva Mayoría, ahora de nuevo tendrán que cambiar su nombre ¿Cuál será el que proponen los creativos esta vez?

El Frente Amplio dada esta crisis de la casta dominante, está entrando con fuerza en todo este proceso de primarias y se está convirtiendo en una alternativa real al duopolio neoliberal de derecha que ya lleva en el poder 27 años defendiendo el legado de la dictadura, en todo caso si el Frente Amplio solo sirviera para desarmar el entramado del duopolio neoliberal corrupto, ya se habrá dado un gran paso adelante para construir una alternativa política de clase.

Alberto Mayol es el candidato que con más fuerza ha hecho suyas las exigencias de los movimientos sociales, como las demandas de los estudiantes, pobladores y de los trabajadores, como la Propuesta del Movimiento NO + AFP, que están entre los más representativos del último periodo. El movimiento que se creado en torno a Mayol puede ser el punto de inicio para empezar a construir una alternativa política de la gente de trabajo.

Es evidente que los trabajadores necesitamos normalizar este país, levantando las principales demandas que tenemos como por ejemplo recuperar del lucro el agua, la electricidad, para todos los chilenos, al igual como necesitamos recuperar la educación, la salud y las pensiones como derechos sociales reales de cada ciudadano de este país y no como ocurre ahora en Chile, en la que solo pueden acceder los que tienen el dinero suficiente para pagar por ellos.

También necesitamos recuperar el control sobre los recursos naturales como es el caso del cobre y el litio y como ha planteado Mayol también es fundamental recuperar el “Mar para Chile”.

Para normalizar este país necesitamos partir llamando a una Asamblea Constituyente, de la que salga una Nueva Constitución que realmente sea representativa de todos los habitantes de este país, por eso es necesario exigir un Estado Plurinacional, que contemple a los pueblos originarios.

Basta de seguir aceptando una falsa división entre lo social y lo político introducida inicialmente por los ideólogos de la dictadura. Que los partidos tradicionales sean corruptos y estén completamente desprestigiados no nos debería impedir la idea de plantearnos construir una alternativa política honesta del pueblo trabajador, que hoy se encuentra excluido por el actual sistema de discriminación e injusticias.

Todo lo anterior será difícil de realizar si no somos capaces de construir una verdadera alternativa política al modelo capitalista, capaz de disputar el gobierno y construir poder.

Es fundamental que nos planteemos seriamente empezar la construcción de un Partido de los Trabajadores desde ahora mismo. Un partido de gente trabajadora decente, socialista, democrático, libertario y con una organización federal, en el que se puedan integrar las diferentes sensibilidades e identidades políticas, de género y nacionales, que existen en nuestra clase trabajadora, y en nuestros pueblos.

Movimiento del Socialismo Allendista – Socialismo Revolucinario

