Chile – Mayol sepulta acercamientos entre Frente Amplio y Guillier: “No hay posibilidad siquiera de conversar si la NM no ha resuelto la cuestión narco”

El sociólogo y candidato a diputado por el Frente Amplio, Alberto Mayol, aseguró en entrevista con El Mostrador que “no hay siquiera posibilidad de iniciar un proceso de conversación con la Nueva Mayoría sino han resuelto la cuestión narco”.

Esto, en relación a la investigación sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien trabajó en la recolección de firmas para la candidatura del senador.

“Así como como hay una línea divisoria que tiene que ver con elementos programáticos, hay una línea divisoria que tiene que ver con la ética mínima. Si hay una sola razón para hacer todos los esfuerzos para que no gane Sebastián Piñera, tiene que ver con la ética y la política. Y esa misma razón, tanto política como ética, es la que obliga a que nosotros tengamos una actitud clarísima respecto a la gravedad de las relaciones entre el narcotráfico y la política”, sostuvo el académico.

Una actitud que a juicio de Mayol no la está teniendo la Nueva Mayoría y en particular el Partido Socialista (PS) “que está tratando de salir jugando de esta situación evitando la temática. No está tomando decisiones radicales, que son la única salida posible”.

“La desarticulación social, la contaminación, el poder económico y el narcotráfico (…) se deben enfrentar con una visión política radical, que se distancie y ataque con todos los recursos posibles (…) Lo que está haciendo la Nueva Mayoría es un proceso evidente de defensa, al no estar comprometido con esta causa”, hizo hincapié el sociólogo.

“No hay siquiera posibilidad de iniciar un proceso de conversación sino han resuelto la cuestión narco”, sentenció Mayol, apuntando que “la sociedad se puede ir a la podredumbre, tal como ocurre con el mundo empresarial chileno y la colusión y los abusos; no podemos tolerar al mundo del narcotráfico”.