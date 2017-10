Silvia, hermana de Pedro Vargas Barrientos, desmintió la versión otorgada por el candidato presidencial sobre los crímenes de derechos humanos cometidos en Paine: “Ellos saben quiénes fueron los asesinos, cuándo y dónde lo hicieron”, consignó a través de una carta.

A través de una carta dirigida a El Mostrador, Silvia Vargas Barrientos -hermana del detenido desaparecido Pedro Vargas Barrientos- refutó la versión entregada por el candidato presidencial José Antonio Kast sobre las víctimas de derechos humanos de Paine durante la dictadura.

En medio del programa “Estado nacional”, a ser consultado por Javiera Parada sobre los crímenes ocurridos en el pueblo donde él y su familia vivían, el candidato presidencial señaló que el padre de la familia Vargas Barrientos siguió trabajando para Bavaria, la empresa familiar, como señal de buena relación.

“Cuando vi y escuché la respuesta de Kast, me afectó mucho. Me sentí muy mal, al extremo que lloré y me tuvieron que dar agua por la descompensación. La herida no se cerrará nunca, mientras no nos digan dónde están o que pasó con nuestros familiares”, sentenció la mujer a través de su misiva.

Silvia recalcó que la versión entregada por el candidato presidencial es una mentira: “Al poco tiempo de la desaparición de mi hermano Pedro, mi padre fue despedido y siguió trabajando en la Municipalidad de Paine barriendo las plazas. Por lo tanto jubiló estando en otro trabajo, no en Bavaria, como señaló Kast. En cuanto a Jorge Vargas (mi hermano menor), Kast nuevamente faltó a la verdad, ya que él también fue despedido, estando en Temuco. Por lo tanto jubiló de forma independiente. Fue despedido de a los 38 años. Hoy tiene 62”, explicó.

Vargas Barriento enfatizó que Kast busca limpiar su nombre y el de su familia a través de estas deformaciones de los hechos. Además, agregó que el 17 de septiembre de 1973 acudió a Miguel Kast, dueño de Cecinas Bavaria, para solicitarle ayuda para liberar a su hermano.

“Me amenazaron que me dispararían si yo intentaba llegar a las puertas de ese recinto, estando yo embarazada de 9 meses (…) Atravesé igual y un carabinero me señaló que mi hermano Pedro aún estaba en el calabozo”, sentenció.

Entonces, el padre del actual candidato presidencial se negó a ayudarlos: “Él me dijo que no, porque era una guerra de vida o muerte”, recordó Silvia. De esta manera, volvió a desmentir a Kast en Estado Nacional, quien aseguró que nadie se acercó a pedirle ayuda a su familia.

Pedro Vargas Barriento era empleado de Bavaria. Antes de su detención, descubrió que la empresa no estaba pagando las comisiones de los garzones, desobedeciendo su obligación legal e intentó organizar un sindicato, pero fue castigado por Miguel Kast.

“A él no le gustaba cargar armas, así que renunció. Personalmente creo que esta es una de las razones de la desaparición de mi hermano Pedro“, concluyó.

En su misiva, Silvia Vargas Barriento recordó que Alejandro Bustos, único sobreviviente de un fusilamiento masivo, reconoció la cara de uno de los integrantes de la familia cuando fue sacado del calabozo: se trataba de Christian Kast, hermano de José Antonio. De mismo modo, varios testigos señalan haber visto un camión rojo, perteneciente al clan, trasladando detenidos entre Paine y San Bernardo.

“Como familiares estamos cansados de las mentiras sobre nuestra familia y la impunidad de carabineros y civiles en Paine. Ellos saben quiénes fueron los asesinos, cuándo y dónde lo hicieron. Aún así se hacen los desentendidos para no romper su pacto de silencio“, enfatizó.