Chile – Feliz cumpleaños Recabarren

Don Reca, usted nació en el invierno soplo del puerto de Valparaíso el 06 de julio de 1876. Doña Juana y don José Agustín te bautizaron como Luís Emilio.

Fuiste protagonista del cambio de siglo. Recorriste cada rincón de nuestro largo país. Fundaste la prensa obrera. Nunca dejaste de construir desde abajo con tus bibliotecas populares, conferencias, representaciones artísticas y todo lo que estuviera a tu alcance para la concientización del proletariado. Aunque era más difícil que hoy, nunca le regalaste los espacios de representación política a los corruptos de siempre, lo que te llevo a competir en las urnas muchas veces, incluso saliendo electo en dos ocasiones como diputado. Militaste en el Partido Demócrata desde muy joven, fundaste con energías el Partido Obrero Socialista (POS) y el Partido Comunista (PC). Hiciste tanto por la clase obrera en tus 25 años de militancia.

Don Reca, le cuento que cuando decidiste partir con la primavera del año 24, tu carta de despedida fue quemada por decisión del comité central de tu partido. El pueblo y las nuevas generaciones de revolucionarios nunca supimos las razones fidedignas de tu partida.

Don Reca, le cuento que con tu partir también se enterró el sindicalismo libre, dando paso a un sindicalismo legal que vino a conciliar las contradicciones de clases. El sistema parlamentario al que tanto criticaste paso a ser presidencial, siendo igual de malo paro los intereses de las y los trabajadores.

Don Reca, le cuento que un par de años bastaron para que Manuel Hidalgo y Elías Lafferte dividieran su partido en dos. Trotskistas y Stalinistas batallaron por el control interno, pero éste último como ocurrió igual en todo el mundo, se lo adueñó con las típicas purgas aprendidas desde el mismo Moscú.

Don Reca, le cuento que las y los legatarios más fieles a tu proyecto socialista, en el año 1953 fundan la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). A la cabeza de ésta multisindical clasista y combativa estuvo Clotario Blest. Don Clota representa lo mejor de tu herencia, y él junto contigo la mejor de la nuestra.

Don Reca, en el mes de agosto del año 1965 se dio cita la constituyente revolucionaria. Con tu ejemplo, revolucionarias y revolucionarios de diversas generaciones e identidades fundan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En su declaración de principios “ el MIR se considera el auténtico heredero de las tradiciones revolucionarias chilenas y el continuador de la trayectoria socialista de Luis Emilio Recabarren, el líder del proletariado chileno”. [1]

Don Reca, le cuento que también ganamos en una primavera (1970), pero ésta sólo duro mil días. Aunque fueron los días más lindo de nuestra historia. La Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende fue el proceso histórico más apasionante del movimiento popular. Por eso días, fue donde más se estudió su obra.

Don Reca, es su natalicio número 100 (1976), la tristeza ya había cubierto el cielo de la patria hace ya tres años. Ya existían miles de compañeras y compañeros muertos, exiliados, torturados, exonerados y detenidos por una dictadura gorila al servicio de los patrones. No fueron años fáciles, pero su ejemplo en tiempos de la resistencia sirvió para combatir a la maldita dictadura. El partido que usted fundó, estuvo a la altura de las circunstancias impulsando la política de rebelión popular de masas.

Don Reca, llegó la “democracia” a través de un pacto entre militares, empresarios y algunos socialistas renovados que dijeron seguir su ejemplo en algún momento. La verdad es que la democracia nunca llegó y vivimos 20 de un conglomerado llamado Concertación, quien legitimo y profundizó el sistema neoliberal. Un conglomerado que nos terminó de quitar lo poco y nada que nos había dejado la dictadura militar-empresarial de Pinochet. Pero ahí estuvimos, con nuestros colectivos, con nuestra rebeldía, en pie de lucha contra la democracia neoliberal.

Don Reca, le cuento que su partido se volvió a equivocar. Mientras todos giramos a la izquierda, ellos se han volcado a la derecha. Hace poquito pactaron con lo que nos han apaliado, impuesto leyes injustas y profundizado el capitalismo. Pactaron con la cara más simpática del poder económico. Pactaron con una cara del duopolio. Pactaron con la Concertación.

Don Reca, le cuento que todo no es tan malo. Le cuento que desde el 2011 existe un movimiento estudiantil combativo, una Freirina Rebelde, una Patagonia sin represas, un pueblo que despertó como nunca. Le cuento que nos estamos organizando para ganar.

Don Reca, le cuento que llevo mucho tiempo dialogando con usted. He recorrido diferentes rincones del mundo buscando los folletitos y libritos que público en su época y que para variar no se encuentran en las bibliotecas nacionales. Le cuento que he terminado un libro sobre su vida y obra que se llama “El Sembrador del Socialismo Chileno”, porque eso es usted.

Don Reca, feliz cumpleaños…

Marco Álvarez Vergara

