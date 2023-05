CHILE: COMO SE MOVIÓ LA AGUJA EN LAS ELECCIONES. Por: Roberto Ávila Toledo

CHILE: COMO SE MOVIO LA AGUJA EN LAS ELECCIONES



El apruebo en esta elección disminuyo en 1.180.421 votos y el rechazo 1.752.162 ,total 2.932.583.



Esos votos están en los nulos y blancos que suman 2.688.179 mas 244.404 mil en los que no fueron a votar.



Esto permite concluir lo siguiente:



1.- El rechazo tuvo una deserción mayor. La derecha no era dueña de esos votos. En efecto, la derecha no gobierna y esa perdida de votos no es una fuga nunca fueron suyos.



2.- El anulo fue un rechazo a toda la oferta electoral existente.



3. – Un eventual proyecto político surgido desde el anulo tiene donde crecer, en poco tiempo.



4.- La capitulación del gobierno con la derecha no fue bien evaluada en su sector.



5.- Republicanos se hace politicamente hegemonico en su sector no en el país.



6.- La elección presidencial esta muy lejos de ser resuelta.



7.- La capitulación del gobierno ante la derecha era politicamente innecesaria.



ROBERTO AVILA TOLEDO



Me gusta esto: Me gusta Cargando...