Chile – Centrogas completó su primera semana de huelga legal

Sindical.cl

NOTICIA: A siete días del inicio de las movilizaciones, los empleados de la filial de Metrogas aún no tienen respuesta a sus solicitudes. El sindicato acusa reemplazos ilegales y actitudes antisindicales por parte de la empresa.



[Santiago, 30 de marzo de 2017] “La empresa no se ha acercado a nosotros. No han conversado con nadie. Incluso ayer estuvimos afueras de las oficinas centrales y Carabineros nos sacó una multa por ruidos molestos y basura, entonces no sabemos cómo hacemos la huelga”. Así explicó Solange Bustos, presidenta del sindicato Centrogas, cómo han vivido la movilización en busca de sus demandas laborales.

El sindicato espera conseguir un contrato colectivo a tres años con un 1,5% de reajuste, más una serie de beneficios, que según Bustos no están lejanos a la realidad. “Hay un pesar de los trabajadores porque el petitorio es súper aterrizado, pedimos $50 millones de pesos para los próximos 36 meses, pero la empresa se excusa que ha tenido pérdidas en los últimos años, aunque Metrogas tiene ganancias de más de $1.400 millones”.

Y justamente la empresa madre de Centrogas cayó en actitudes antisindicales, como los reemplazos. “En estos momentos están reemplazando a todos los trabajadores, ya sea en la sede central y en los trabajos en terrenos. Nosotros hicimos la denuncia, pero aún no han ido a fiscaliza. Además, la Inspección accedió a una mediación voluntaria, aunque no nos han notificado”.

Para Bustos, “la empresa está apostando al desgaste, y que luego, haya descuelgue de la huelga, porque al personal externo que contrató tiene sólo 15 días de contrato. Esperamos que ellos se den el tiempo de dialogar”, cerró.

En total son 44 trabajadores en huelga, 38 de ellos sindicalizados, más seis jefaturas que se sumaron a la movilización.

Me gusta: Me gusta Cargando...