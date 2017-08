Chile – CANTO POR TIL TIL

Por Comunicaciones Til Til

Queremos a través de la música y el canto generar conciencia de los graves atropellos que sufre Til Til y su gente. No más basura, no más injusticias, no más contaminación.

Alcemos todas nuestras voces para que se escuche en todo el mundo “Til Til no se Rinde”

Desde agosto del 2011 Til Til celebra año a año el Día del Rock Chileno. Este 2017 la tradicional fiesta no estará ausente, muy por el contrario, debutará con un “Canto Por Til Til” queriendo así gritar al país la grave situación medio ambiental que nos aflige.

Recordemos que el Día del Rock Chileno fue instituida por la Corporación Cultural del Rock y el Cómic y está inspirada en el día en que Los Jaivas debutaron como grupo en el marco de la fiesta estudiantil del Teatro Municipal de Viña del Mar, con el nombre de High Bass, un 15 de agosto de 1963.