Chile – Los Angeles: Hostigamiento policial a lideresa ambiental

Por Lucía Sepúlveda Ruiz, http://periodismosanador.blogspot.cl

En Los Angeles, región del BioBio la activista ambiental y joven madre, Fabiola Tapia Foraste, de las organizaciones locales Newen Kimun y Colectivo Una Sola Lucha, y miembro de la Plataforma Chile Mejor sin TLCs, sufrió el viernes 11 de agosto un abuso de poder cometido por carabineros que la detuvieron tras allanar violentamente su domicilio. El procedimiento policial, al mando del suboficial Luis Cáceres de la 1° Comisaría de Los Angeles, no cumplió con ninguna de las formalidades legales, aplicando la fuerza contra una mujer indefensa y vulnerando sus derechos.

En un claro amedrentamiento, el suboficial Luis Cáceres Godoy que comandaba el operativo policial, mirando los afiches de las paredes de la casa la interrogó sobre qué clase de reuniones se realizaban allá, para luego llevarla esposada a una comisaría sin contar con orden alguna de detención.

“Fue chocante y vejatorio el trato que me dieron. Rompieron la reja de entrada como si yo fuera a resistirme. El pretexto era que yo no había pagado un parte que jamás recibí. Yo hace algún tiempo vendía queso artesanal en la calle, pero nunca tuve un problema así. Pero había notado la presencia de pacos merodeando en torno a la casa”, explicó telefónicamente Fabiola tras ser liberada luego de pasar por el juzgado de policía local. Sus hijas estaban en el colegio cuando ocurrieron los hechos.

Un procedimiento de ese tipo es no sólo desproporcionado sino inusual y extraño. Imposible no vincularlo a las luchas en que Fabiola ha sido lideresa, como presidenta de Newen Kimun, la primera organización ambientalista que se formó en Los Angeles, formada en su mayoría por mujeres y jóvenes. En América Latina, Berta Cáceres y otras defensoras del agua han sido asesinadas para acallar su lucha. En Chile el 22 de agosto se cumplirá un año del llamado feminicidio empresarial de Macarena Valdés, en Tránguil, activista de la resistencia contra una central hidroeléctrica que apareció colgada en su casa, un montaje que la justicia no ha desenmascarado hasta ahora. Por ello las organizaciones se declararon en estado de alerta apenas se conoció la noticia de la detención de Fabiola Tapia.

“A los comerciantes ambulantes se les detiene en la calle, y sólo hay allanamientos a domicilios cuando se persigue venta de bandas, asociada a productos que piratean marcas establecidas como Adidas, North Face”, explica Paulina Acevedo, integrante de la Plataforma Chile Mejor sin TLCs con expertise en derechos humanos.

Fabiola Tapia (“Faby Foraste” en las redes sociales) es lideresa y activista en diversas causas. Como defensora de la semilla, ha organizado en Los Angeles las primeras marchas contra Monsanto y contra el TPP realizadas en esa conservadora ciudad. También está vinculada a los animalistas, a la lucha por la defensa del agua y los territorios, y a la coordinadora No Más AFP.

“Ni la represión del estado ni el abuso del poder policial bajarán mis brazos, ni menos acallarán mi voz, así que tiemblen facistas usurpadores, que este corazón aguerrido se ha levantado y como el ave fénix resurge desde las cenizas nuevamente”, expresó Fabiola dando cuenta entre lágrimas, del apoyo recibido de numerosas organizaciones sociales y ambientales no sólo de la región del BioBio sino del país.

Persecución a los defensores de territorios

En una declaración pública, por su parte, Newen Kimun y el colectivo Una Sola Lucha afirmaron: “Repudiamos la acción de las instituciones policiales y en este caso carabineros de Chile que utilizan sus facultades para hacer abuso de poder y hostigamiento político, hecho que claramente da cuenta de una persecución hacia los activistas socioambientales que luchan por proteger la Tierra y el agua de la depredación del capital extractivista en la Región del Biobío.”

Las organizaciones expresan su rechazo al uso de recursos públicos por parte de las instituciones policiales y de inteligencia, para la investigación de antecedentes personales de quienes se organizan para promover la conciencia medioambiental en esta sociedad sometida a un estado chileno que vulnera los derechos humanos, cuyo régimen se jacta de ser democrático.

Concluye el comunicado aseverando que lejos de amedrentarse, las organizaciones socioambientales continuarán luchando contra la inminente instalación de una planta procesadora de plomo en las cercanías de Los Ángeles, a la que se agrega una oleada de proyectos hidroeléctricos “que afectarán las cuencas hidrográficas y la calidad del agua, entre otros atropellos del capital extractivista hacia el medioambiente.”

Las primeras organizaciones en adherir a esta declaración, fueron la plataforma Chile Mejor sin TLCs, la Red de Defensa del agua y los territorios Trabmapu, el colectivo Salvemos el río Renaico,

la Coordinadora de defensa de los territorios del Biobío,

la Agrupacion en defensa del río Laja y medioambiente, el Comité del medioambiente de San Carlos Purén, la Coordinadora no+afp Provincial Biobío, la Red sociambiental Semillas de Talca, el Bloque Social el Rearme de Talca, y la Campaña Yo no quiero Transgénicos.

A continuación el texto completo de la declaración.

COMUNICADO PÚBLICO de

COLECTIVO UNA SOLA LUCHA Y NEWEN KIMUN

Hoy con fecha viernes 11 de agosto del 2017 en la ciudad de Los Ángeles, provincia del Biobío, denunciamos lo siguiente:

1.- A las 09:30 hrs. se realiza un allanamiento bajo un procedimiento completamente ilegal a cargo del suboficial de carabineros LUIS CÁCERES GODOY de la 1ra comisaria de Los Ángeles, en el domicilio de FABIOLA TAPIA FORASTE activista socioambiental, presidenta de la organización NEWEN KIMUN y miembro del colectivo UNA SOLA LUCHA.

2.- La causal del allanamiento fue por INFRACCIÓN COMERCIO AMBULANTE. Fabiola Tapia vendía quesos artesanales en la calle hasta fines de marzo, para luego comenzar a trabajar formalmente como captadora de socios en COANIQUEM. Destacamos que nunca fue notificada de dicha infracción y nunca fue sorprendida por carabineros en el acto de ejercer el comercio ambulante en la calle, lo cual da cuenta de una persecución en su contra.

3.- El suboficial LUIS CÁCERES a cargo del procedimiento cometió abuso de poder, rompiendo la cerradura de la puerta aún cuando Fabiola no opuso resistencia, no informó el motivo de la detención tampoco muestra la resolución escrita, registraron todos los rincones de la casa, realizaron interrogatorio con preguntas de índole político que no venían al caso con la causal de la detención, la sacaron esposada de su casa reiterando que ella no opuso resistencia, causando un grave daño emocional y moral ante la violencia ejercida en su detención.

3.- La institución de carabineros de la 1ra comisaria de Los Ángeles adultera los hechos en el acta de notificación de derechos del detenido, puesto que no se le dijo el motivo de la detención ni se le leyeron sus derechos, no informándosele ni a un familiar ni a su abogado. Se le deriva al Segundo Juzgado de Policía Local donde se le cobra una multa de 2 UTM rebajándosela a media UTM.

4.- Repudiamos la acción de las instituciones policiales y en este caso CARABINEROS DE CHILE que utilizan sus facultades para hacer abuso de poder y hostigamiento político ante este hecho que claramente da cuenta de una persecución hacia los activistas socioambientales que luchan por proteger la Tierra y el agua de la depredación del capital extractivista en la Región del Biobío.

5.- Repudiamos el uso de recursos públicos por parte de las instituciones policiales y de inteligencia, para la investigación de antecedentes personales de quienes se organizan para promover la consciencia medioambiental en esta sociedad sometida bajo un ESTADO CHILENO que VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS, en un régimen actual que se jacta de ser democrático.

Estos atropellos no nos amedrentan y nos dan aún más fuerzas para continuar con esta lucha la que actualmente estamos siendo amenazados por la inminente instalación de una planta procesadora de plomo en las cercanías de Los Ángeles, una oleada de proyectos hidroeléctricos que afectarán las cuencas hidrográficas y la calidad del agua, entre otros atropellos del capital extractivista hacia el medioambiente.

¡HACEMOS UN LLAMADO A NO BAJAR LOS BRAZOS! Y SALUDAMOS Y AGRADECEMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE HAN SOLIDARIZADO CON ESTA CAUSA.

ORGANIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL NEWEN KIMUN

PLATAFORMA CHILE MEJOR SIN TLC

RED DE DEFENSA DEL AGUA Y LOS TERRITORIOS TRABMAPU

COLECTIVO SALVEMOS EL RÍO RENAICO

COORDINADORA DE DEFENSA DE LOS TERRITORIOS BIOBÍO

AGRUPACION EN DEFENSA DEL RÍO LAJA Y MEDIOAMBIENTE

COMITÉ DEL MEDIOAMBIENTE DE SAN CARLOS PURÉN

COORDINADORA NO+AFP PROVINCIAL BIOBÍO

COLECTIVO UNA SOLA LUCHA

RED SOCIAMBIENTAL SEMILLAS DE TALCA

BLOQUE SOCIAL EL REARME DE TALCA

YO NO QUIERO TRANSGÉNICOS

