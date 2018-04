A pesar de las declaraciones de dirigente de RD y el Movimiento Autonomista, en la mesa nacional del Frente Amplio no hubo acuerdo respecto a la invitación de Piñera a constituir una mesa relacionada con la infancia, varias organizaciones y partidos del FA se oponen tanto en la forma y en el contenido de cómo han resuelto unilateralmente la aceptación de dicha invitación.

Estas organizaciones del Frente Amplio criticaron fuertemente especialmente a Gabriel Boric del Movimiento autonomista y a Natalia Castillo de Revolución Democrática, por aceptar la invitación del Presidente Piñera a participar de la llamada “comisión de infancia” que tiene el propósito de elaborar acuerdo por la infancia fuera del parlamento.

La diputada Pamela Jiles del Partido Humanista e integrante del FA indico que la comisión de Piñera “intenta reemplazar, suplantar, al Congreso Nacional que es la única instancia soberana”…Refiriéndose a Boric y Natalia Pamela Jiles indico que “Ésta es una cocina de Piñera a la que, desgraciadamente, concurren algunos incautos que andan volando bajo”…”Quienes concurren a esta invitación, a esta trampa del Gobierno, deberían volver a preguntarse para qué existe el Congreso”.

En tanto el Partido Poder manifestó “la participación del Frente Amplio debe ser desde una acción colectiva, democrática y abierta a la ciudadanía”. En clara alusión también los diputados Boric y Natalia afirman “participar de instancias levantadas por el gobierno desde lo espacios particulares e individuales, sería un error político”…”El esfuerzo debe centrarse en una participación desde la unidad como coalición, sin construir puentes particulares hacia la derecha”.

El Movimiento SOL del Frente Amplio también crítico en una declaración que indica “Nuestra apreciación respecto a estos es que es una estrategia del gobierno de derecha para evitar los costos de una tramitación larga y compleja en la Cámara, dado que no tienen mayoría, llevando la discusión a una comisión donde no es necesario ni respetar las mayorías ni invitar a todos los actores, hecho que es evidente con la elección a dedo de ciertos diputados y la exclusión de otros. “Nos parece que la participación de Movimiento Autonomista y Revolución Democrática responde a una falta de claridad que el mismo Frente Amplio no ha sido capaz de dar y que, en ese vacío, hay espacio para decisiones de último minuto”.

También se han opuesto a esta iniciativa el Movimiento Democrático Popular MDP, quien a través de Esteban Silva afirmaron “Como Frente Amplio no hemos aceptado participar en la Comisión de la infancia convocada por el gobierno. Como MDP Chile no creemos que se debe participar y quienes han aceptado concurrir lo hacen en representación de sus partidos pero no representan un acuerdo del Frente Amplio, por otro lado el Partido Igualdad indica que se oponen a participar de las reuniones de Piñera.