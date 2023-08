Chile 1970 – 1973: LA REACCION PREPARA LAS CONDICIONES PARA DAR UN GOLPE VIOLENTO

Jano

Para contextualizar el periodo de la UP en términos de lo que fue la reacción de los sectores empresariales, hay que considerar que el mundo vivía en un contexto de guerra fría.

Un periodo en que el mundo estaba dividido en 2 por un lado la hegemonía estadounidense y por otro lado la órbita Soviética, EE. UU. en plena invasión a Vietnam, en América Cuba que representaba un modelo a seguir por vastos movimientos de izquierda, sobre todo de la juventud.

Por tanto, los intereses del Imperialismo Norteamericano estaban en juego y en consecuencia no podía permitir que en su patio trasero un país como Chile se transformara en Socialista y peor aún legitimado en una elección democrática.

Debido a lo anterior es que la reacción en Chile apoyada por el imperialismo norteamericano fue tan profunda.

En otros contextos hemos evidenciado por ejm. que después de un periodo pre revolucionario, si este no termina en cambios profundos derrotando a la burguesía, posteriormente esta se rearma y comienza un periodo de reacción. Como ocurrió en el estallido social, que después de masivas movilizaciones marchas multitudinarias, cabildos en las poblaciones estás al no contar con un partido con un programa revolucionario y un plan de lucha que nos llevara a cambios profundos, derivó a la negociación entre la derecha el F.A. y el PS una salida que no hizo más, que dar oxígeno a la derecha y el comienzo un periodo de reacción.

En el caso de la UP. la reacción de la clase empresarial apoyada por EE. UU. comenzó antes de que Salvador Allende asumiera el poder, existe evidencia que confirma lo anterior.

Los archivos desclasificados de la CIA. así lo demuestran, cuando Richard Nixon en Julio de 1970 (en Chile gobierno de Frei) solicita una revisión de la situación en Chile y cómo se verían afectados los intereses norteamericanos con un eventual triunfo de la UP.

En agosto de 1970 este informe se termina en el denominado “Memorándum 97″ con un anexo secreto titulado «Opción extrema, derrocar a Allende”.

Posteriormente ya con el triunfo de la UP el 4 de septiembre de 1970, situación que gatilló que el 15 de septiembre Nixon se reúna con Henry Kissinger, el jefe de la CIA y el fiscal general y ordena fomentar el golpe de Estado en Chile, las instrucciones fueron claras.

«Hay que hacer gritar la economía en Chile”, la creación de un clima golpista a través de la guerra económica, la guerra política y la guerra psicológica.

Comienza un periodo de campañas de desestabilización con financiamientos millonarios a grupos terroristas de derecha, a medios de comunicación como el Mercurio, financiamiento para generar y mantener paros de gremios de la burguesía.

La CIA. entregó más 1,5 millones de US al Mercurio.

Durante 3 años entregó más de 7 millones de US a grupos de oposición en forma clandestina, pero debido a que en el mercado negro cada dólar se cotizaba hasta 200 veces más del precio oficial es decir que una sola entrega de 100.000 US equivalía a inyectar 20 millones de US en el complot. Entonces cuando hablamos de que durante los 3 años de la UP se entregó más de 7 millones de US si lo multiplicamos por 200, significa que se les entregó más de 1400 millones de US.

Este es un botón de muestra del involucramiento de EE. UU. en la reacción de la burguesía para en un principio impedir la llegada de Allende a la presidencia y luego para generar el clima para dar un golpe de estado.

El mes de septiembre de 1970, sobre todo las últimas semanas se desarrollaron atentados explosivos en supermercados, torres de alta tensión, edificios de medios de comunicación etc.

En octubre del mismo año, atentados con bombas en la bolsa de comercio, Bancos, cerca de las plantas de transmisión en el cerro San Cristóbal.

Con el Pacto de «Garantías Constitucionales» entre la UP y la DC también fue seguido de atentados explosivos, amenaza de detonaciones en Colegios, porque si para los sectores de izquierda este pacto fue nefasto, para la burguesía, la derecha, también lo fue, pero visto desde otro ángulo.

Con toda esta convulsión ese año ocurrió uno de los episodios más dramáticos, el 22 de octubre de 1970, el atentado en contra del general Rene Schneider, uno de los actos más extremos con el objetivo de impedir que el congreso proclamara a Salvador Allende como presidente de Chile, finalmente el 25 de octubre muere Schneider a causa de los disparos recibidos.

Posteriormente Allende es ratificado por el congreso el 24 de octubre y el 4 de noviembre de 1970 toma el mando en forma oficial.

Como respuesta la reacción provocó que los bancos cerrarán los créditos a Chile.

Un boicot de repuestos para la industria, provocando la paralización de la economía.

EEUU entregó más de 100 mil US para generar y mantener la primera huelga de camioneros en octubre de 1972.

Las compañías norteamericanas de cobre amenazaron con embargar los cargamentos de cobre en el extranjero.

Un cargamento de cobre es embargado en Francia, sin embargo, los estibadores franceses se niegan a desembarcar los barcos, los tribunales franceses levantan el embargo.

Con los resultados de las elecciones parlamentarias el 4 de Marzo 1973 donde la UP aumenta su apoyo al 43.4% la casa blanca lee perfectamente que no es solamente el aumento en el apoyo al gobierno de Allende, sino que mucho grave se trata de un aumento en la conciencia de la clase trabajadora de la necesidad de una revolución socialista en la sociedad, por tanto concluye que no solo la única alternativa era un golpe de estado, sino que además era necesario la instauración de una brutal y larga dictadura con fin de aniquilar incluso de la conciencia del movimiento obrero las ansias de cambio.

Posterior a estas elecciones se agudiza aún más en complot reaccionario, aumentó el acaparamiento de mercaderías, el desmantelamiento de fábricas por parte de la patronal, un boicot descarado de la producción en la industria y en el campo.

Donde además la derecha comenzó a utilizar la mayoría simple en el congreso para oponerse a cualquier iniciativa de gobierno y para destituir ministros etc.

La intención original de la burguesía era que la elección parlamentaria del 4 de marzo tuviera un triunfo aplastante, para tener los votos necesarios y así acusar constitucionalmente a Salvador Allende y quitarle la presidencia, como lo anterior falló se intensificaron las acciones reaccionarias de la burguesía.

En 1973 se llegó a tener un acto terrorista de la extrema derecha cada 10 minutos.

Así se llegó a los que muchos llaman el ensayo del golpe definitivo. El 29 de junio de 1973 con el Tanquetazo, llamado así porque fue el levantamiento del regimiento blindado Nº2 donde los tanques llegaron hasta la moneda, finalmente fue sofocado por Carlos Prats y los generales Pickering y el propio Pinochet.

Los militares comienzan a aplicar la ley de control de armas aprobada por la oposición en 1972.

Obviamente fue solo una excusa porque solo se aplicó en poblaciones y organizaciones populares, aumentando aún más las tensiones.

A estas alturas el bloqueo parlamentario era total, en agosto se reinicia la huelga de los camioneros, hasta finalmente llegar al golpe de estado.

Frente al sabotaje, el boicot, atentados terroristas en resumen frente a la reacción de la burguesía, es muy importante recordar la respuesta por un lado del gobierno y los partidos de la UP y la CUT. Por otro lado, la respuesta de las organizaciones de trabajadores, pobladores y campesinos.

Los dirigentes de la UP desconfiaban totalmente de la iniciativa revolucionaria de las masas y estaban atemorizados por la idea de provocar a la reacción.

El acuerdo del pacto de garantías constitucionales por parte de los dirigentes de la UP y la DC significó un compromiso de no armar a la clase trabajadora y de no tocar el aparato represivo de la burguesía, dejando con este acuerdo totalmente indefenso el movimiento obrero.

Por otro lado, estaba la gente en la calle en pie de lucha para defender el gobierno popular recién electo.

Si revisamos, no hubo ninguna acción reaccionaria por parte de la burguesía que no haya tenido respuesta por parte del pueblo trabajador.

Frente a los atentados la gente salía a las calles, se organizaron comités de autodefensa.

Frente a la huelga de los camioneros y los micreros la gente salía a las calles, se organizaban para llegar a sus puestos de trabajo, en carretas, camiones que conseguían, en tractores como se pueden ver en imágenes de la “Batalla de Chile”.

Frente al desmantelamiento de fábricas por parte de la burguesía la respuesta de las y los trabajadores fue la toma de fábricas y puesta en funcionamiento.

La creación de cordones industriales, en el campo la creación de consejos campesinos.

Frente al boicot y acaparamiento en las poblaciones la creación de las JAP.

Frente a la falta de repuestos para la industria desde el extranjero, la respuesta fue la fabricación de estos repuestos en las maestranzas.

¡¡La respuesta de la clase trabajadora fue una vanguardia en la lucha de clases!!

Mientras el gobierno negociaba con la DC, frenaba la iniciativa de las y los trabajadores.

¡¡Olvidaron una de las cuestiones fundamentales que todo Marxista debe saber!!

Que el estado consiste fundamentalmente en grupos armados en defensa de la propiedad.

y el rol de defensa de la propiedad de la burguesía lo cumplen fiel e históricamente las FFAA.

La consecuencia fue la aniquilación del movimiento obrero, no solo físico, sino que además psicológico, dado que hasta el día de hoy las organizaciones de trabajadores no levantan cabeza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...