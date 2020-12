CARTA DE LICANANTAI CORRALES (JOVEN PRESO POLÍTICO BAJO UN BURDO MONTAJE) DESDE LA CÁRCEL DE CALAMA

CUANDO LA TIRANÍA ES LEY LA REVOLUCIÓN ES ORDEN

Trataré de ser lo más breve posible en el estado que me encuentro, mi nombre es Licanantai Yupanqui Corrales Pérez, tengo 20 años de edad , y soy parte de la etnia Lican Antay o Atacameña, soy inculpado injustamente de un ataque incendiario con molotov al cuartel de Carabineros de San Pedro de Atacama, producido el día 6 del presente mes.

Desde ese día a la actualidad me encuentro en prisión preventiva en la cárcel penitenciaria de la comuna de Calama.

Han sido días de mucha angustia, estando aquí adentro he valorado más que nunca la libertad y a mi familia.

Nunca esperaba estar tan tranquilo como lo estoy hoy en día, desde el primer día he sentido el apoyo de varios internos, en especial hermanos Lican Antay que se han preocupado incondicionalmente. Por lo que estoy agradecido de la vida, en este momento me encuentro bien, viviendo con 16 personas en una habitación pequeña, personas que estoy aprendiendo a conocer día a día.

Hay veces que de mis ojos caen gotas de la injusticia, pero mi corazón late vivamente, esperanza , las detenciones, los desaparecidos, los torturados y muertos no serán en vano.

Le pido al pueblo de Chile, que siga en resistencia y en pie de revolución. NO bajemos los brazos y no paremos de manifestarnos para obtener la dignidad que merecemos como seres humanos. Son, y serán días muy duros, por esa razón debemos apoyarnos mutuamente, para lograr este gran objetivo.

NO olvidemos por lo que el pueblo de Chile lucha actualmente, pedimos un gobierno plurinacional , donde se reconozcan las culturas de los pueblos indígenas. Un servicio de Salud público digno y de calidad, educación pública gratuita de calidad, pedimos pensiones justas para nuestros abuelos, pedimos la nacionalización de nuestras materias primas. Y exigimos una Asamblea Constituyente.

Hasta que el estado no cambie en el país lo que exigimos, no paremos de hacer presión para terminar esta crisis social.

Estaré eternamente agradecido de mi familia, amigos y a las personas que estan allá afuera día a día movilizándose a mi favor.

Son la pieza clave para mantenerme tan bien como me encuentro hoy.

Atentamente,

LICANANTAI YUPANQUI CORRALES PEREZ

PD: CUANDO LA TIRANÍA ES LEY LA REVOLUCIÓN ES ORDEN.

