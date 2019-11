CARTA A MIS AMIGOS INMIGRANTES

Estimados amigos, en Chile hemos tratado de acogerlos de

buena manera, a pesar de nuestros propios problemas y de lo poco

preparados que estábamos para recibirlos; ahora deseo pedirles que

no intervengan en contra de la lucha de nuestro pueblo. Esos

voluntarios extranjeros que con entusiasmo borran las consignas que

los chilenos desplegamos en los muros de nuestras ciudades, no

pueden disimular tras una fachada de buena voluntad que lo que

hacen es acallar nuestra voz.

Por favor acepten que si los chilenos hemos dicho ¡basta!

tenemos nuestras razones y ya sea que ustedes las compartan o no,

deben respetarnos, y que si estamos pidiendo el fin de un régimen

abusivo, el fin de un sistema de privilegios, la renuncia del Presidente

o la expulsión de una casta política, no son ustedes los indicados para

taparnos la boca.

Renato Alvarado Vidal

Puerto Montt, 28 de octubre de 2019.

