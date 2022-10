Centenares de conciencia asistieron a la cantata del pueblo de Puente Alto.

El protagonista fue la emoción y el grupo chequen fue aplaudido de pie al finalizar la obra de la memoria de puente alto.

Agregó la parte donde se rinde homenaje a los masacrados y detenidos desaparecidos.

La obra duró más de 70 minutos.

Exitosa presentación de la obra;

Cantata para el Pueblo de Puente Alto

por Ricardo Klapp Santa Cruz

En el Teatro del Centro Cultural de Puente Alto, el “Grupo Chequén” interpretó su obra “Cantata para

el Pueblo de Puente Alto”, en el marco de la conmemoración de los 130 años de la comuna.

Asistieron centenares de vecinos, a Chequén, con 15 años de trayectoria, combinó la música

tradicional chilena y latinoamericana, realizó un recorrido por la historia local, le han colaborado

destacados investigadores sociales, vecinos, reconocidos poetas, artistas, compositores, pintores,

cantores y gestores culturales.

Andrés Césped, cuenta que dicha obra, es importante componente patrimonial y cultural.

Desempolvaron la historia puentealtina, desde el punto de vista del pueblo y para el pueblo”.

Levantaron la historia que poco se ha contado, la de la tejedora, del papelero, del gaucho que venía

para acá, de la sacralidad de la montaña, del río Maipo. Además a Chequén lo componen, Patricia

Ibarra, Axa Silva, Camila Hidalgo, Lázaro Parra, Cristóbal Caballero y Sebastián Robles, en voces

charango, bajo, piano, guitarras, violín, bombo y percusiones.

El protagonista fue la emoción del numeroso público. Se rindió homenaje a los detenidos y detenidas

desaparecidos y a los masacrados en la provincia Cordillera por la dictadura, cuyos nombres están

en el Memorial por la Justicia y la Dignidad, al costado oriente de la Delegación Presidencial

Cordillera,

La “Cantata para el Pueblo de Puente Alto”, también es memoria histórica transformadora, hay que

situarla y proyectarla en el presente y un futuro emancipador. Los relatos y recuerdos de un pueblo a

veces derrotados y no vencidos, ya que sin memoria, la realidad se distorsiona y no se percibe como

crítica social y no se avanza hacia un revelo y a el despertar de las nuevas generaciones de

solidarios.

Ricardo Klapp Santa Cruz, presidente Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende

