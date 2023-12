Cambio climático: ¿puede la tecnología salvarnos?

1 de diciembre de 2023 Pete Mason

Después del último cambio de sentido del Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en octubre, todos los automóviles nuevos vendidos en el Reino Unido deben ser eléctricos para 2035, cinco años después de la fecha original. Por supuesto, ¡quién sabe cómo será dentro de otros cinco años!

Los automóviles producen la mitad de las emisiones del transporte en el Reino Unido y las emisiones del transporte son uno de los cuatro principales contribuyentes a las emisiones globales de carbono. Los otros tres: producción de energía, viviendas e industria.

Será necesario aprovechar los avances tecnológicos existentes en las cuatro áreas para detener el cambio climático. Pero, en verdad, el planeta no está esperando que alguna nueva innovación tecnológica lo salve de quemarse.

Otros cambios climáticos recientes de Sunak incluyen retrasar la fecha límite para eliminar gradualmente las calderas de gas domésticas y aumentar la frecuencia con la que se otorgan nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte.

Junto con la ampliación de la Zona de Emisiones Ultrabajas (ULEZ) por parte del alcalde de Londres, Sadiq Khan, cobrando a los propietarios de vehículos antiguos de gasolina y diésel una multa de 12,50 libras al día por conducir en la capital, estas son lecciones sobre cómo no adoptar la nueva tecnología que necesidad de derrotar el calentamiento global.

Mientras tanto, los verdaderos criminales climáticos –los grandes patrones, incluso en la industria de los combustibles fósiles– siguen beneficiándose de enormes subsidios estatales. Los subsidios y costos mundiales de los combustibles fósiles alcanzarán la increíble cifra de 7 billones de dólares en 2022, informó el FMI en agosto de este año.

Los esfuerzos de Khan en ULEZ sólo alimentan las sospechas de que la ciencia del calentamiento global es un complot para robar a la clase trabajadora. Por supuesto, es cierto que, como ocurre con todo lo demás, los patrones harán todo lo posible para asegurarse de que sea la clase trabajadora y no la clase capitalista la que pague el precio de las medidas climáticas.

El movimiento obrero tiene que asegurarse de que la clase trabajadora no tenga que pagar y luchar también por las medidas climáticas necesarias.

Entonces, ¿existe la tecnología capaz de salvar el medio ambiente? ¿Y quién pagará?

La primera respuesta es sí, la tecnología existente ya puede salvar el planeta, pero con dos salvedades. La primera es que algunos cambios importantes en el planeta probablemente ahora sólo puedan mitigarse, no revertirse.

“El derretimiento acelerado del hielo en la Antártida occidental es inevitable durante el resto del siglo, sin importar cuánto se reduzcan las emisiones de carbono, según indican las investigaciones”, informó The Guardian en octubre, lo que significa un aumento del océano de cinco metros, que amenaza con barrer ciudades desde Londres hasta Nueva York. York, desde Mumbai hasta Shanghai: “Más de un tercio de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa”.

El temor no es que el problema del aumento del nivel del mar no pueda resolverse; que no se pueda utilizar el ingenio humano para mitigar los efectos de un aumento de cinco metros del nivel del mar, por ejemplo, en un equivalente moderno a los siglos de construcción de diques para los cuales los Los holandeses son famosos.

El temor es que no se utilice el ingenio humano, excepto para proteger a los superricos, porque “costará demasiado”. Que se haga muy poco, demasiado tarde, demasiado mal, y fracasará.

Los impuestos fracasaron en Nueva Orleans, en la nación capitalista más avanzada del mundo, durante el huracán Katrina en 2005, un huracán que fue un marcador de la llegada del calentamiento global tanto como cualquiera de los desastres que siguieron.

El 80% de Nueva Orleans desapareció bajo el agua, algunos bajo 15 pies de agua. Esto es apenas un poco menos que los cinco metros de aumento del nivel del mar previstos para los próximos siglos. Hubo 1.836 muertes.

Y, en su abrumadora mayoría, las víctimas del huracán Katrina fueron pobres. Un temor que recorre el mundo es que, ya sea en Estados Unidos o el Reino Unido, o en cualquier otro lugar del mundo, los pobres y oprimidos quedarán indefensos contra los efectos del calentamiento global.

Ésa es la segunda advertencia, muy importante: que el capitalismo impulsado por las ganancias y basado en la competencia ha demostrado ser incapaz de tomar las medidas urgentes necesarias para prevenir los desastres ambientales globales que ahora azotan al planeta. Estados Unidos ahora experimenta un desastre de miles de millones de dólares aproximadamente cada tres semanas en promedio, en comparación con una vez cada cuatro meses durante los años 1980. El mundo neocolonial enfrenta crisis interminables.

Entonces ¿quién pagará? Claramente no la clase capitalista si se sale con la suya. Sólo nacionalizando las grandes empresas energéticas, otras industrias importantes y los bancos, bajo el control y la gestión democrática de la clase trabajadora, se podrán planificar inversiones para satisfacer las necesidades de las personas y del planeta.

Vehículos eléctricos y transporte público.

Quizás le sorprenda saber que Clara Ford, esposa de Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor, condujo un vehículo eléctrico, un automóvil de Detroit Electrics, durante muchos años, hace más de un siglo.

En los años siguientes, a medida que el planeta se calentaba, la inversión en tecnología en otras áreas llevó a la humanidad a la Luna y de regreso, creó la bomba atómica y el chip de silicio, pero a pesar de las declaraciones en sentido contrario, los fabricantes de automóviles heredados nunca invirtieron seriamente en tecnología de vehículos eléctricos.

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla, liderado por el virulentamente antisindical Elon Musk, es ahora el fabricante de automóviles más valioso del mundo. Pero lejos de ser la luz brillante de una nueva empresa capitalista, de hecho, Tesla ha recibido miles de millones de dólares en fondos estatales estadounidenses durante su desarrollo. Sólo en 2010, Tesla recibió un préstamo de 465 millones de dólares de un programa del Departamento de Energía, que ofrecía financiación a empresas automotrices que fabricaban automóviles de bajo consumo de combustible.

El Estado capitalista estadounidense ha gastado enormes cantidades de dinero en efectivo para la puesta en marcha de vehículos eléctricos en beneficio de los intereses capitalistas estadounidenses en su conjunto (y en competencia con China).

Al ver el aumento del dominio capitalista chino sobre la tecnología verde, Joe Biden, desesperado por que el capitalismo estadounidense no perdiera demasiado terreno, promulgó la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (IRA), que incluía planes para gastar 370 mil millones de dólares en energía y clima.

Los desastres ambientales, los fenómenos meteorológicos extremos y otras consecuencias del calentamiento global son generalmente perjudiciales para las ganancias; a la clase capitalista en su conjunto les interesa detenerlos. Pero el sistema capitalista se ve obstaculizado por la competencia entre capitalistas individuales y entre estados nacionales capitalistas. La “reasignación” de recursos a la tecnología verde al ritmo necesario significaría un serio golpe a las ganancias a corto plazo. Los capitalistas y los estados capitalistas no quieren ponerse en desventaja competitiva.

Con diferencia, la medida de transporte más eficaz para reducir las emisiones de carbono sería un transporte público ampliado, fiable, de propiedad pública y gratuito para todos.

Pero para muchos en Gran Bretaña, el transporte público simplemente no es una opción en la actualidad. El sistema ferroviario local quedó devastado hace muchas décadas, se redujo aproximadamente a la mitad y es demasiado caro; A menudo es más barato y más rápido viajar en coche. Muchos viajan durante horas cada semana, sin poder permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo o encontrar trabajo cerca de su casa. Gran parte de la red ferroviaria aún no está electrificada. El transporte de mercancías se realiza principalmente mediante camiones diésel, ya que el transporte ferroviario no puede ofrecer suficiente capacidad.

El plan HS2, ahora parcialmente desechado, planeado para conectar Londres, Birmingham y las principales ciudades del norte, fue otro ejemplo de la dependencia del capitalismo de la inversión estatal. En última instancia, el gobierno conservador de Sunak consideró que su finalización era “inasumible”, y ya se habían gastado miles de millones.

Sin una opción asequible y confiable, millones conducen; y la mayoría de los que buscan comprar ahora planean “volverse eléctricos”. Las ventas de vehículos eléctricos con batería en el Reino Unido aumentaron un 88% interanual en un destacado julio de 2023, y un 68% en Europa en agosto. Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura de carga es una vez más algo que los capitalistas esperan que haga el Estado, para poder obtener ganancias.

Producción de energía verde

Es esencial que la electricidad necesaria para hacer funcionar la industria, los hogares y el transporte se genere mediante energía verde. ¿Es posible generar suficiente?

Nueve de los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero en el Reino Unido, que en conjunto generan una sexta parte de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, son empresas generadoras de energía, según una investigación de Sky News de 2020.

Múltiples estudios han demostrado que el Reino Unido tiene un gran potencial de energía verde para satisfacer todas sus necesidades. Las fuentes libres de carbono proporcionaron el 40% de la electricidad utilizada en 2022, compuesta por energía solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica.

Sin embargo, en la actualidad, las emisiones mundiales todavía están alcanzando cifras récord. El peligro siempre presente es el propio afán de lucro. Fue la falta de ganancias potenciales, no problemas técnicos, lo que causó el fracaso de la última subasta de parques eólicos del gobierno del Reino Unido en septiembre, paralizando un mayor crecimiento. La energía eólica produce casi las tres cuartas partes de la energía verde del Reino Unido, pero la dependencia del capital privado acaba de estrangular nuevamente el crecimiento. Esta industria debería nacionalizarse para permitir un desarrollo planificado.

El 68% de la población adulta del Reino Unido apoya que las empresas de energía vuelvan a ser de propiedad pública. El Partido Socialista apoya esto, como parte de un plan democrático de producción, y dice que la compensación sólo debería pagarse a aquellos accionistas que puedan demostrar una necesidad real.

Hace más de una década, un estudio realizado en Scientific American, “Un plan para un futuro sostenible” (noviembre de 2009), mostró cómo “la energía eólica, hídrica y solar podrían satisfacer las necesidades energéticas del mundo entero para 2030”.

El estudio afirma que la energía renovable es superabundante: “La luz solar accesible por sí sola (excluyendo la luz solar que cae sobre los océanos) podría proporcionar más de 40 veces la cantidad de energía que se consume hoy en todo el mundo”.

Si este informe parecía poco realista en 2010, desde entonces el coste de la electricidad procedente de plantas solares ha caído un 89%. La aparición de células solares de perovskita baratas indica otra caída significativa de los precios y un aumento de la eficiencia de las células solares. La energía solar se ha convertido en la fuente de electricidad más barata de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía. El costo de las baterías ha experimentado una caída de precio similar. El potencial técnico es muy real.

Convertir todo el transporte y la producción de energía a cero emisiones de carbono reduce alrededor del 50% de las emisiones de calentamiento global del Reino Unido. El mismo principio se aplica a la otra mitad: no es tecnología lo que falta sino la incapacidad del capitalismo para implementarla.

Extraer CO2 de la atmósfera es totalmente posible desde el punto de vista técnico, pero, como dijo el multimillonario Bill Gates al Financial Times, “no es económico para el mundo”. (11/03/23 – Paywall) Está bien, no es un sustituto de las cero emisiones, pero como acción concomitante de emergencia, tiene sentido. Entonces, ¿qué precio pone el capitalismo a salvar el planeta, Bill?

Baterías de todo tipo.

Los escépticos dicen que las baterías, un componente crítico de la energía verde, no están lo suficientemente avanzadas. Si una sociedad funciona únicamente con electricidad producida por la energía solar, el viento y las olas, que varían enormemente, ¿cómo puede almacenarse para el uso diario promedio?

En realidad, el almacenamiento de energía no es un problema una vez que se escapa de la mentalidad capitalista. El “problema” de la generación y el almacenamiento de energía verde es un problema para las grandes empresas energéticas que desean mantener monopolios sobre la generación de energía para obtener enormes ganancias.

El almacenamiento de energía a gran escala tiene muchas soluciones ridículamente simples y de baja tecnología. Por ejemplo, las “baterías de gravedad” son pesos, como agua o bloques de hormigón, que se levantan cuando hay energía que almacenar y se dejan caer cuando se necesita energía, generando energía a partir de una turbina.

Estos dispositivos se pueden implementar en edificios especialmente construidos, rascacielos o incluso pozos de minas en desuso. Pueden alimentar a una pequeña ciudad durante unas horas en momentos de máxima demanda, para reemplazar las centrales eléctricas de gas de máxima demanda.

Pueden almacenar el excedente de energía solar, eólica y undimotriz para garantizar una producción constante día y noche. Pero las baterías existentes también pueden hacerlo. El Reino Unido ya tiene más de 3 gigavatios de sistemas de almacenamiento en baterías y los mismos han recibido permiso de construcción, pero no financiación de capital privado.

Y continúan los avances en la nueva tecnología de baterías. El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD (“Construye tus sueños”), el principal rival de Tesla, está aumentando la producción de baterías de iones de sodio este año, y se cree que el próximo año las colocará en su nuevo vehículo eléctrico Seagull del tamaño de Ford Fiesta. Actualmente tiene una batería de litio y está a la venta en China por un precio notablemente bajo de £8,500.

Cuando el Seagull llegue al Reino Unido el próximo año, incluso al doble de ese precio, rebajará el precio de los vehículos con motor de combustión interna y representará un ahorro significativo para los compradores, dados los costos de la gasolina. Entonces, ¿ha intensificado el capitalismo?

Bueno no. Ante costos significativamente más bajos provenientes de China, la Unión Europea está hablando de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos. La UE pretende “proteger” a los fabricantes de automóviles europeos, que no lograron desarrollar baterías decentes durante décadas. Una guerra comercial se acelera.

La acción contra el calentamiento global pasa a un segundo plano frente a las ganancias y, una vez más, a los intereses capitalistas nacionales en competencia. Y las compañías de seguros de automóviles, asustadas por las tácticas de miedo, amenazan con aumentar enormemente los costos. ¡Otra industria lista para la nacionalización!

La simple verdad es que, dondequiera que se mire, el obstáculo para salvar a la humanidad del calentamiento global es el capitalismo. Para el capitalismo, el medio ambiente es una “externalidad”, para usar la frase de JP Morgan Chase, banco de inversión multinacional con sede en Estados Unidos y uno de los principales financistas de los combustibles fósiles. El calentamiento global es un fracaso sistémico del propio capitalismo. Guerras comerciales, competencia, secretismo y décadas de desinformación, mentiras y enormes ganancias del petróleo, el gas y el carbón: es hora de poner fin al sistema basado en las ganancias.

Se necesita un cambio socialista –basado en la nacionalización de las principales industrias, un plan democrático de producción y la colaboración internacional– para poner fin rápidamente al calentamiento global.

