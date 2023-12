El juego largo: dentro del Sinn Féin

Reseña del libro

2 de diciembre de 2023 Niall Mulholland

El Sinn Féin siempre está ganando en las encuestas en la República de Irlanda, y en Irlanda del Norte es el partido más grande. Cuando se restablezca la Asamblea en el Norte, y tras las próximas elecciones generales en el Sur, el partido que alguna vez fue sinónimo de campaña paramilitar podría estar en el poder en ambas jurisdicciones. Se han comprometido a llevar a cabo una “encuesta fronteriza” y el objetivo de una Irlanda unida.

La atención se centrará cada vez más en el Sinn Féin. The Long Game – Inside Sinn Féin, de Aoife Moore, promete “revelaciones” y “una narración innovadora de la historia política más grande y esquiva de la Irlanda contemporánea”. Si bien las verdaderas revelaciones son escasas para cualquiera que haya seguido la trayectoria del Sinn Féin, Long Game sí proporciona entrevistas esclarecedoras con miembros anteriores y actuales del partido, el IRA y del movimiento republicano irlandés en general. Aunque el Sinn Féin se negó a cooperar en el libro y la mayoría de los citados lo hacen de forma anónima, Long Game a menudo subraya el análisis del movimiento republicano realizado por el Comité para la Internacional de los Trabajadores durante décadas.

El movimiento republicano se dividió en 1969 en medio de una feroz represión estatal unionista contra el movimiento de derechos civiles y con el peligro de una guerra civil total en el Norte. Como dijo el CIT en ese momento, las cúpulas del movimiento laboral y sindical en el Norte no lograron dar un liderazgo a la clase trabajadora, uniéndose en torno a los derechos civiles y una lucha por empleos y vivienda para todos y la oposición al movimiento nacionalista de derecha. y partidos unionistas. Esto abrió el camino para que otras fuerzas llenaran el vacío.

Para el “IRA Provisional”, más militarista, el papel principal del Sinn Féin en la década de 1970 “era producir propaganda, proporcionar apoyo y cobertura al IRA y recaudar dinero para apoyar a las familias de los prisioneros del IRA”. En aquellos días, “la creencia predominante dentro del movimiento, desde las bases hasta el Consejo del Ejército del IRA, era que si uno siquiera consideraba la política, estaba siendo blando con la guerra. Y la guerra es el único espectáculo en la ciudad”.

A medida que aumentaba la represión estatal, incluidas las famosas matanzas del Domingo Sangriento en Derry en enero de 1972, un torrente de jóvenes de origen católico de clase trabajadora se unió al IRA Provisional. Los provos llevaron a cabo una campaña de bombardeos y tiroteos en un esfuerzo por derribar el pequeño estado unionista de Irlanda del Norte y expulsar a las tropas británicas. El CIT advirtió en ese momento que estos métodos llevarían a más trabajadores protestantes a los brazos de reaccionarios leales y unionistas y proporcionarían al Estado un pretexto para un gobierno estatal más draconiano.

En 1974, el Sinn Féin fue legalizado, lo que Moore cree que tuvo «un efecto significativo en la normalización de la política para el movimiento republicano». El partido mantuvo su política de abstención pero la política electoral empezó a tener fuerza. Bobby Sands iba a liderar a los prisioneros de la prisión de H Blocks durante las huelgas de hambre de 1981 de los prisioneros republicanos, que exigían un estatus político. Sands fue presentado como candidato anti-H Block en los distritos electorales de Fermanagh y South Tyrone tras la muerte del diputado nacionalista en funciones Frank Maguire. Muchos católicos que se oponían a la lucha armada o estaban incómodos con ella “fueron impactados no sólo por los sacrificios de los huelguistas de hambre sino también por la frialdad de Thatcher bajo el gobierno”. Las elecciones parciales se celebraron el 9 de abril y Bobby Sands recibió 30.493 votos frente a 29.046 votos del partido Unionista del Ulster. Un hombre del IRA en ese momento describió la elección de Sands como “un valor de 20 bombas en Inglaterra”. Jim Gibney, un veterano republicano, dijo que el resultado electoral de Sands comenzó a cambiar el mundo para algunos de sus camaradas: “La idea de que pudiera haber algo más allá del arma era algo que muchos dijeron que el movimiento no había considerado”.

Ascenso electoral

En 1985, el Sinn Féin había luchado en elecciones a nivel de gobierno local, asamblea regional, Westminster y Europa. Afirmaron representar alrededor de un tercio de los nacionalistas del Norte, aunque en el Sur lucharon por obtener más del 2% de los votos, donde para mucha gente eran un “partido de un solo tema”. Con la esperanza de hacer realidad el éxito electoral en el sur, el Sinn Féin abandonó en 1986 su política de negarse a reconocer las instituciones de la República. Esto llevó a un punto crítico en el movimiento republicano provosional las tensiones sobre quién debería predominar (la «lucha armada» o la política electoral) y el 15 de octubre de 1986 se celebró una convención especial. Moore afirma que Gerry Adams había creado casi 200 ramas del Sinn Féin para llevar adelante un voto a su manera. Alrededor de 30 republicanos de mayor edad se retiraron para crear lo que se convertiría en el «IRA Real».

Aún así, los “éxitos” militares del IRA siguieron siendo un lastre para el atractivo electoral del Sinn Féin. A medida que el cansancio de la guerra iba invadiendo a la población general del Norte y un profundo deseo de paz (y ni el IRA ni el Estado británico podían derrotar al otro), en los años noventa se desarrolló un largo y tortuoso “proceso de paz”. Moore aborda algunas de las cuestiones más polémicas, como el desmantelamiento de armas por parte del IRA que provocó una disensión generalizada en el IRA.

El acuerdo del Viernes Santo de 1997 fue ratificado en un referéndum por grandes mayorías en el norte y el sur de Irlanda el 22 de mayo de 1998. Sin embargo, como señaló el CIT, las instituciones creadas se basaron en el poder compartido entre partidos de base sectaria. En el contexto del sistema de ganancias de pobreza, explotación y miseria, esto significó una división continua de la clase trabajadora, hasta que se desarrolle una alternativa socialista de masas.

En las elecciones celebradas poco más de un mes después del referéndum para la Asamblea, el Sinn Féin obtuvo el 17% de los votos de primera preferencia, lo que le dio dieciocho de los ciento ocho escaños. “Algunos dentro del Sinn Féin vieron la asamblea como un recurso provisional, un paso temporal en un camino rápido hacia la unidad irlandesa. Otros, con una comprensión más realista de la realidad política en Irlanda del Norte, dejaron claro que estaban allí por mucho tiempo. Los dirigentes, como de costumbre, se esforzaron por mantener ambas tendencias a bordo e instaron a los MLA y al personal a nunca perder de vista el objetivo final de una Irlanda unida, sin importar lo lejos que esté”.

Sobre la cuestión de los salarios recibidos por los diputados y el personal del Sinn Féin, Moore dice que “la política no escrita del partido era que los representantes electos debían vivir con el salario industrial promedio y contribuir con el resto del salario al partido y a los servicios de los electores”. Con cierta inquietud entre los miembros del MLA del Sinn Féin sobre la política y cómo fue operada por la dirección, el Sinn Féin finalmente abandonó la política salarial. Quizás también fue una señal para el establishment de que no iba a ser un partido que pudiera disputar seriamente sus intereses.

Apenas un año antes de las elecciones a la asamblea, el Sinn Féin ganó su primer TD (miembro del parlamento irlandés) en la República desde 1957, y el primero en ocupar un escaño en el Dail Eireann desde 1922 para el Sinn Féin. Moore comenta que el proceso de paz había persuadido a algunos en la República de que el Sinn Féin estaba dedicado a la paz. En las elecciones generales de 2002, al primer TD del Sinn Féin se unieron varios otros.

La asamblea para compartir el poder ha sido inestable desde el principio, lo que refleja la base de apoyo sectario de los principales partidos. Regularmente colapsaba, se formaba de nuevo y luego volvía a quedar en suspenso. Después de un intervalo de casi cinco años, y tras la promesa del Sinn Féin de apoyar al PSNI (la reformada Policía Real del Ulster), la asamblea y otras instituciones descentralizadas fueron restauradas en mayo de 2007.

Prueba de recortes de prestaciones sociales

En el poder con el Partido Unionista Democrático (DUP), el Sinn Féin enfrentó una de sus mayores pruebas en la cuestión de los recortes a las prestaciones sociales después de que la coalición conservadora-liberaldemócrata en Westminster anunciara en 2012 un plan para introducir los mayores cambios en el sistema de bienestar social. en décadas. Esto incluyó la congelación de la prestación por hijos a cargo, la eliminación de la prestación por hijos a cargo para quienes ganan más y recortes en las prestaciones de vivienda. La legislación de bienestar social ante la asamblea en Irlanda del Norte incluía las mismas medidas de austeridad que habían sido aprobadas por Westminster. Moore comenta que “el problema del Sinn Féin era que sería corresponsable de cualquier cambio en la provisión de bienestar social, con McGuinness como viceprimer ministro junto con Peter Robinson del DUP como primer ministro. El partido se llamaba a sí mismo socialista y, del lado de los trabajadores, estaba a punto de supervisar una medida que podría quitar millones de libras de las manos de las personas que más lo necesitaban”.

Varios miembros del Sinn Féin MLA y altos funcionarios de Stormont opinaron que los recortes de asistencia social eran inevitables. Sin embargo, según Moore, “desde el principio, Adams dejó claro que no se podía ver al Sinn Féin apoyando ningún recorte en la asistencia social”.

Después de bloquear la legislación sobre bienestar social en mayo de 2015 mediante una Petición de Preocupación, presentada junto con el SDLP y el Partido Verde, el Sinn Féin capituló más tarde y se unió al DUP para impulsar una moción de consentimiento legislativo que permitió a Westminster implementar recortes por valor de £585 millones en cuatro años. “El Sinn Féin fue perseguido en el norte y en el sur por esta decisión. Los republicanos se habían aliado con los unionistas para devolver el control a los británicos.

Moore parece estar de acuerdo con los llamados “realistas” del Sinn Féin en cuanto a estos recortes. “La dedicación total e impenitente a sus principios rara vez es manejable en ningún gobierno, y mucho menos en una administración de poder compartido con su polo opuesto político”, opina.

Sin embargo, siempre existe la opción de intentar movilizar la resistencia de la clase trabajadora a los recortes. El Sinn Féin había abandonado la lucha armada pero no había adoptado una lucha de masas para oponerse a los recortes del gobierno conservador. Esto habría requerido un partido político con apoyo masivo entre los trabajadores católicos y protestantes y un programa socialista de lucha, ninguno de los cuales caracterizó al Sinn Féin.

Cuando el Sinn Féin permitió que se aprobaran los recortes, el apoyo a un mayor partido cayó un 2,9% en las elecciones de Stormont en 2016 y el partido perdió un escaño. Sin embargo, dada la falta de una alternativa socialista de masas y la percepción entre muchos trabajadores y jóvenes católicos de que el Sinn Féin era más radical que el SDLP, mayoritariamente de clase media y nacionalista, “el partido no sufrió ningún daño a largo plazo y en varios años se convertiría en el partido más popular de Irlanda del Norte”.

La trayectoria política y los giros y vueltas del Sinn Féin se ejemplifican en su política sobre el aborto. “Si bien muchas prisioneras del IRA salieron de prisión más izquierdistas de lo que habían entrado… porque se tomaban en serio la educación en prisión y los estudios de la mujer estaban en el plan de estudios, algunas en el partido se mantuvieron conservadoras en cuanto al aborto”. Sin embargo, Moore dice que “la opinión general dentro del Sinn Féin era que si están intentando conseguir apoyo en la Irlanda católica, una política liberal sobre el aborto sería contraproducente”. Sin embargo, a medida que la opinión pública sobre el aborto cambió, en el Sur y en el Norte, el Sinn Féin se pasó muy tarde al lado pro-elección y apoyó cambios en la constitución en un referéndum en la República.

Durante el referéndum del Brexit de 2016 en el Norte, “a pesar de su larga historia de crítica a la UE, la política del Sinn Féin Brexit que surgió fue, aparte de algunas peculiaridades, en general acorde con el consenso en Dublín y Bruselas”.

El Sinn Féin se vio sacudido durante las últimas décadas por varios temas y escándalos, incluida la forma en que manejó las acusaciones de Aine Adams, la sobrina de Gerry Adams, quien acusó a su padre, Liam Adams –hermano de Gerry– de abusar sexualmente de ella desde 1977. cuando sólo tenía cuatro años. En diciembre de 2009 se emitió un documental de televisión sobre las acusaciones. Moore comenta que “las acusaciones contra Gerry Adams causaron conmoción en el Sinn Féin y en la comunidad republicana en general. Una ex figura del Sinn Féin en Stormont me dijo que el partido se puso a toda marcha para limitar el daño”. Moore afirma que se intentó destituir a Gerry Adams como líder del partido. En una reunión de liderazgo, McGuinness propuso de manera indirecta que Adams debería dimitir mientras duraran las investigaciones sobre Liam Adams. Según Moore, “las personas que creían que Adam debería dimitir no tenían un plan real y no tuvieron las agallas para decirlo abiertamente. McGuinness no quería ser líder. Adams pudo ganar el día”.

El ascenso de Mary Lou McDonald

Estos escándalos y los problemas del bagaje histórico del IRA fueron factores para que Adams considerara quién sería su sucesor como presidente del Sinn Féin. Moore dice que altos miembros del Sinn Féin le confirmaron que tanto Adams como McGuinness hablaban de que Mary Lou McDonald se hiciera cargo del partido ya en 2012. MacDonald nació en 1969 y se crió en un frondoso suburbio de clase media de Dublín. Asistió a una escuela primaria y secundaria católica privada para niñas. Parece que se unió a Fianna Fáil a principios de la década de 2000 (McDonald afirmó más tarde que se unió al Sinn Féin en 1999). En 2001 se había unido a un órgano de dirección del Sinn Féin y se postuló para el partido en las elecciones generales de 2002 por Dublin West. Según una fuente del Sinn Féin, “era obvio que este era el plan de Adam desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, hacer que Mary Lou se hiciera cargo y atrajera a las clases medias… Adams se dio cuenta de lo más lejos que se puede llegar de un hombre agresivo de Belfast. con el historial de guerra? Una mujer de clase media y educación privada del sur de Dublín. Eso fue todo.» En 2004, McDonald se convirtió en el primer miembro del Parlamento Europeo del Sinn Féin en la República y posteriormente fue elegido TD.

En 2017, Michel O’Neill reemplazó a Guinness gravemente enfermo como figura principal del partido en el Norte. O’Neill no había sido miembro del IRA, pero tenía familiares y parientes cercanos que habían estado en la organización. Moore señala que “incluso cuando el Sinn Féin se modernizó y una nueva generación de no combatientes llegó al poder en el partido, una conexión natural con el IRA, como la de O’Neill, siguió siendo valorada [en el norte]”.

En su primer año, O’Neill supervisó las dos mejores actuaciones electorales del Sinn Féin en Irlanda del Norte, hasta ese momento. Moore comenta: “La victoria del Sinn Féin en las elecciones locales del Norte en mayo de 2023 confirmó su posición como el partido más grande del Norte. En el sur, se espera universalmente que encabece cómodamente las encuestas en las próximas elecciones generales. El partido se está preparando para un gobierno en ambos lados de la frontera”. Moore especula que “la mezcla de nacionalismo y política económica de izquierda del Sinn Féin se adapta perfectamente a la dinámica política del momento, tanto del norte como del sur”. Sin embargo, advierte, “incluso si Michelle O’Neill asuma el cargo, el Sinn Féin tendrá que compartir el poder con los unionistas. Del mismo modo, si bien el Brexit provocó un aumento del interés en la posibilidad de la unidad irlandesa, las encuestas de opinión sugieren que el pueblo de Irlanda del Norte no está ni cerca de estar dispuesto a votar a favor. El Sinn Féin, entendiendo esto, continuará actuando como si la unidad fuera una necesidad apremiante, sabiendo que una campaña de unidad es, en el mejor de los casos, una prioridad a mediano plazo”.

Respecto al Sur, Moore advierte que si bien el camino del partido hacia el poder real es “más claro que en el Norte… aquí también abundan las incertidumbres y las complicaciones… Una coalición de izquierda, con las cifras actuales, parece poco probable, y una alianza con Fina Gail es casi impensable. Eso deja a Fianna Fail. El actual líder, Micheal Martin, descartó entrar en el gobierno con el Sinn Féin en 2020… Queda por ver si la postura del partido sobre el Sinn Féin cambiará”.

Moore concluye que “hay razones para dudar de que, si el pueblo de Irlanda finalmente vota por la unidad, el Sinn Féin los habrá llevado a esa posición. En cualquier caso, mucho antes de que la unidad se convierta en una cuestión política vital, el Sinn Féin, un partido con raíces en el republicanismo militante de Irlanda del Norte, tendrá que afrontar el desafío de albergar a la gente de la República de los 26 condados”.

La realidad es que el Sinn Féin intentará gobernar en el contexto del sistema capitalista impulsado por las ganancias. En el Norte, esto significa la continuación de los bajos salarios, la pobreza y la división y la política sectaria. En el sur, los altos costos de vida y vivienda y los empleos precarios están haciendo la vida intolerable para muchas personas de clase trabajadora. Los recientes disturbios en Dublín, avivados por la extrema derecha antiinmigrante, son una advertencia a la clase trabajadora sobre cómo la derecha populista puede lograr avances mientras el capitalismo falla a los trabajadores. Estas fuerzas venenosas y reaccionarias pueden lograr mayores avances, incluso en el ámbito electoral, particularmente en el escenario de un gobierno en el que participe el Sinn Féin que no pueda satisfacer las esperanzas de los trabajadores.

Sólo un programa socialista que una a la clase trabajadora, del Norte y del Sur, en una lucha contra los patrones y sus partidos políticos puede allanar el camino a seguir. Y dicho partido debe presentar una visión de un futuro socialista en la isla, con plenos derechos para todas las minorías, como parte de una federación socialista de estas islas y de Europa. De esta manera, se podrán empezar a superar siglos de división sectaria y encontrar una solución pacífica y duradera a la cuestión nacional. El Sinn Féin no ofrece esa perspectiva.

The Long Game – Inside Sinn Féin by Aoife Moore

(El Largo Juego – Dentro del Sinn Féin por Aoife Moore) Sandycove/Penguin £ 17,99 PB

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...