POR JANE BARROS

El día 14 de marzo se cumplió un año del exterminio de Marielle y Anderson. Un año después y ninguna condena. El silenciamiento de una minorista socialista, negra, LGBT, trabajadora – capaz de dar voz a los cuerpos no llorados, de denunciar, sobre todo el genocidio de la población pobre y negra en la ciudad – en una de las principales ciudades de este país, chocó el mundo; pero no de modo suficiente a los dueños del poder.

A principios de 2019, entre los sospechosos apuntados como posibles responsables del asesinato, está el ex capitán del Bope, Adriano Magalhães de la Nóbrega. La madre y su mujer fueron asesores del diputado Flávio Bolsonaro. Como si no bastara, él también es amigo antiguo del ex policía militar Fabrício Queiroz, que trabajaba para Flávio Bolsonaro como asesor y conductor. Magallanes, también, según la prensa, es jefe de la Oficina del Crimen, espacio que reúne a matadores especiales ante sus órdenes. Se trata de una milicia.

Los indicios son lo suficientemente fuertes para indicar la participación de las milicias, directa o indirectamente, y del clan Bolsonaro. El PSOL molesta. Una mujer negra, LGBT, favelada, incomoda aún más. En el caso de las mujeres, negras y negros, LGBT’s, del conjunto de la clase obrera, de los socialistas, no ha tenido tanto sentido que la lucha capaz de derrotar a este gobierno de extrema derecha, protofascista sería a través de los sectores más pauperizados y afectados por la crisis: de las mujeres, negras y negros, LGBT’s, del conjunto de la clase trabajadora, de los socialistas.

¡Será Marielle que derrotará a Bolsonaro!

Esta afirmación es tan fuerte como el tamaño de nuestro dolor, con la muerte de nuestra camarada y de Anderson, su conductor. No habría que justificar esta afirmación ante los elementos fácticos existentes. Sin embargo, en tiempos en que lo obvio necesita ser explicado y la vida de la mayoría defendida, es necesario localizar la muerte de Marielle en un contexto de franco ataque a las (las) luchadoras (es) del pueblo. En el caso de que se trate de una mujer negra, representante del pueblo en la cámara de concejales, por atreverse a desafiar la estructura esclavócrata, machista, por desgracia una novedad en nuestro país, ante la muerte de varios otros y otras activistas y luchadoras, pero tal vez de modo inédito, matan a una mujer negra, representante del pueblo en la cámara de concejales, por atreverse a desafiar la estructura esclavista, machista opresora de la sociedad capitalista – simplemente por decir lo obvio: ¡nuestras vidas importan!

Entender que las características y pautas de lucha que Marielle expresaba fueron capaces de conmover y movilizar a miles de personas a las calles, en Brasil y en el mundo, es fundamental.

La movilización al día siguiente de su muerte provocó cierta catarsis colectiva, donde todo el mundo se sentía parte, miembro, y digno de reclamar justicia. Marielle es mayor que nosotros, que el PSOL, justamente por ser la cara y el cuerpo de nuestro pueblo. Tres de sus asesores directos fueron elegidas a diputadas estatales en el RJ y éste es un fuerte indicio de que su muerte provocó reacciones de lucha, semillas de continuidad.

De la misma forma nos indica el camino de la lucha y de la resistencia. Día 14 de marzo, saldremos a las calles, con el puño erguido y la voz embargada, pidiendo justicia a Marielle y Anderson! Pero iremos más allá, traemos sus pautas al centro y sólo tranquilizamos cuando derrotar al gobierno de Bolsón, y construir un nuevo sistema en el mundo. Somos mayoría, somos las productoras y seremos la semilla de un nuevo tiempo.

¡Justicia por Marielle!

Para nosotros, luchar por la justicia por Marielle pasa por combatir el racismo, las opresiones, el capitalismo. Este exterminio trajo a la superficie toda la memoria de una clase que desde hace siglos lucha y llora por cuerpos injustamente violados, tomados, exterminados, por un sistema que produce la muerte de nuestro pueblo como condición de desarrollo. La construcción de una herramienta socialista es determinante para encontrar las verdaderas respuestas a la pregunta: ¿Quién mató a Marielle y Anderson?

Que se ha convertido en una de las más antiguas del mundo, y que se ha convertido en una de las más antiguas del mundo. , que justifican ser Brasil el primero del ranking de los asesinatos de mujeres y hombres trans, que juegan otros 14 millones de desempleados a las calles, que delega un cuarto de su población que vive por debajo de la línea de pobreza.

¡Lucharemos todos los días en busca de saber quién mató a Marielle, y todos los demás instantes de la vida en torno a una justicia real! ¡La justicia para nuestro pueblo! ¡Para la grandiosidad de lo que representaba! ¡Marielle presente, ahora y siempre!

¡Exigimos saber quién mató y quién mandó matar a Marielle y Anderson! Justicia!

Lucharemos contra todas las políticas de retirada de derechos que masacran al pueblo pobre, negro, a las mujeres y comunidad LGBT, el conjunto de nuestra clase.

¡Derrotaremos a Bolsonaro con la lucha de Marielle – por todo lo que representa!

Me gusta: Me gusta Cargando...