Bastián Labbé: “Estamos indignadísimos, la convención no funcionó, porque no existen las condiciones mínimas”

[resumen.cl] La primera sesión de la convención tras su inauguración no funcionó. Según diversos constituyentes no existían las condiciones mínimas técnicas para el funcionamiento de la jornada constituyente. Además problemas de aforo complicaron aún más la sesión. Un hecho que fue calificado como vergonzoso por el constituyente Bastián Labbé que conversó con Resumen sobre el nuevo bochorno del gobierno.

Haciendo gala de la ineficiencia que ha caracterizado a este gobierno, la sesión de hoy de la convención constitucional no funcionó. Labbé explicó que «Estamos indignadísimos, la convención no funcionó, porque no existen las condiciones mínimas técnicas para realizar el ejercicio del plenario, las salas no están habilitadas, la sala principal solo puede tener a 80 constituyentes, no cuenta con las medidas sanitarias mínimas, los audios no están activados, no hay posibilidad de hacer streaming».

Bastián Labbé además expresó que es indignante que con la cantidad de dinero que está gastando el gobierno no existan las condiciones mínimas para hacer funcionar la sesión. Este nuevo exabrupto muestra nuevamente la inoperancia del gobierno que está pasando la cuenta en el proceso constituyente recién iniciado acontecimiento histórico para el país.

