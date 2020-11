PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

15 NOVIEMBRE 2020

“..Miren cómo nos hablande libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando noa atormenta la autoridad..” Violeta Parra

1.- Es una realidad que resulta dramática y por petición de los afectados no se pueden entregar nombres ni lugares. La razón me la han expuesto ellos mismos en esas conversas que con regularidad mantenemos. Y es que si lo hacemos se quedarían sin los pocos ingresos que reciben para parar la olla.

En el centro de Santiago, y no solo aqui por cierto, hay personas trabajando por día, atienden mesas sin siquiera la certeza de que mañana podrán volver a hacerlo. Y esto, a todas luces repudiable, es lo mismo que viven cientos, miles de personas que trabajan “de aumento ” en distintos establecimientos, durante las fiestas patrias, el fin de año y los feriados largos. Ya no solo es el sector gastronómico, también en el comercio se comienza a operar de manera similar. Hoy la excusa es la pandemia, mañana será otra la razón, pero todos sabemos que para los explotadores nada es suficiente. Bajos costos más ganancias es la fórmula. No tienen horario de entrada ni de salida. El compañero con el que hable ayer noche vive en La Pintana, y a pura bicicleta le hace fintas al toque de queda para llegar a su casa. Algunos reciben un pago diario, otros trabajan por la propina y unas lucas para locomoción. Deben llevar su propio uniforme, no existe ningún tipo de contrato y la jornada puede ser de 8, 10 y mas horas. Si tienen suerte recibirán un sándwich como colación, en otras ocasiones comerán las sobras si el hambre les ataca.



2.- Lo viví trabajando en eventos hace 20 y mas años, lo denunciamos a la autoridad muchas veces. Jamas tuvimos un acuse de recibo y menos supimos de alguna fiscalización.

Para muchos pasan inadvertidos, pero son parte de ese enorme ejército de cesantes que deben renunciar a derechos tan básicos como la dignidad, simplemente para tener un pedazo de pan que llevarse a la boca. Son de los miles que no tienen cómo organizarse ni exigir respeto a sus derechos mínimos, son parte de muchos de aquellos a los que se ignora mas veces de lo que se cree.

Son seres humanos que no cuentan para las estadísticas, pero que están allí y resisten porfiadamente por que en alguna parte escucharon de los derechos humanos y constatan con dolor que a ellos no se les están respetando.

3.- Cuando vaya por ahí a darse un relajo, no los ignore. No están es esto porque les gusta, es que no encontraron por ahora otra manera de ganarse la vida.

Merecen nuestro respeto.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

