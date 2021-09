Asamblea Constituyente en Acción: PREÁMBULO PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Cuando los pueblos se constituyen habitualmente declaran en su Constitución las

razones que tienen para constituirse y los objetivos que se proponen conseguir. Esto nunca

ha ocurrido en Chile y anhelamos que esta vez el difícil camino que hemos emprendido a

partir del 18 de octubre de 2019, culmine en los próximos años en una Constitución que sea

efectivamente el fiel reflejo de los anhelos y las esperanzas, al menos de la mayoría de

quienes habitamos este territorio. Es la mayor aspiración y una tarea superior que nos

corresponde asumir a todas y todos para dejar a nuestros descendientes un país mucho

mejor, donde vivan y se desarrollen en plenitud, con bienestar y felicidad. Es lo mejor que

les podemos heredar y es lo que nos merecemos todas las personas tan solo por el hecho

de nacer.

A esa parte declaratoria de la Constitución generalmente se le denomina Preámbulo.

Para ello rescato el texto que sigue a continuación.

QUÉ DEBIERA DECIR EL PREÁMBULO

El 20 de agosto de 2021 se presentó ante la Subcomisión Verdad Histórica, de la Comisión

de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, el señor Eduardo Morris Barrios,

Presidente de las Agrupaciones de Familiares de DD. DD., y de Ejecutadas y Ejecutados

Políticos de la Región de Valparaíso quien realizó desde la perspectiva de los derechos

humanos, una brillante reseña histórica de los últimos 50 años en nuestro país y qué debería

decir la nueva Constitución en esta materia.

La lucha por la Memoria Histórica en Contra del Olvido,

Por la Verdad en contra de la Mentira, y

Por la Justicia para Impedir la Maldita Impunidad

La lucha ha sido por las miles de víctimas de desaparición forzada, de ejecución política y

de indecibles torturas que dañaron a las familias, a la sociedad y al país.

*Ha sido una lucha larga, difícil, compleja y asimétrica teniendo que lidiar con la rama de

las fuerzas armadas que inició el golpe de Estado de 1973 y que planificó un exterminio,

provocando la mayor tragedia humana de nuestra patria.

CÓMO OCURRIÓ

*La sedición fascista que culminó con el golpe contra el Presidente Allende y la dictadura

genocida que se instaló, fue relatada por uno de los sediciosos, José Toribio Merino, en el

libro Memorias de un almirante

g) Establecer ahora mismo, un muro jurídico legal que inhiba cualquiera intención de

violación a los Derechos Humanos.

h) Nunca más enviar a miembros de las Fuerzas Armadas a la escuela sucesora de la

Escuela de las Américas donde forman a torturadores e investigadores con métodos

bestiales inaceptables.

i) Poner fin a la doctrina de la seguridad nacional que establece que quien piensa distinto

es enemigo interno y hay que reprimirlo, aniquilarlo, exterminarlo.

j) Terminar con la doctrina del golpe preventivo de actuar preventivamente, por si acaso,

por eventual peligro para el orden que ellos establecen con métodos violentos.

*Ellos nos piden a nosotros que no seamos violentos cuando son ellos los únicos que han

empleado la violencia más terrible y más criminal en contra de seres humanos indefensos,

jóvenes, niños, mujeres, viejos, por solo pensar diferente, por querer un Chile distinto.

k) Realizar una reforma y reeducación de los institutos armados y policiales, que no sirvan

a intereses que no son chilenos ni de los pueblos de Chile pero que tienen la arrogancia y la

prepotencia de masacrarlos.

l) La Constitución debe poner en el centro al ser humano y todos sus derechos humanos

contenidos en la Declaración de Universal de Derechos Humanos, en las Convenciones, en

los Tratados, en los Convenios, en los Protocolos Adicionales, las Resoluciones de Tribunales

de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de DD.HH. y el Tribunal Penal

Internacional.

*Tener un Centro con todos esos documentos para que nunca más pueda cometerse un

exterminio o un genocidio.

m) Poner todos los Derechos Humanos y no solamente algunos para no romper la

indivisibilidad e integridad de los DD.HH. porque todos son del mismo valor, son

obligatorios e irrenunciables. No algunos en perjuicio de otros. No se pueden violar los

Principios de Integralidad e Indivisibilidad. Deben quedar expresamente consagrados en la

Constitución.

n) Los Derechos Humanos deben hacerse más evidentes, promoverlos y difundirlos.

o) En la Constitución debe quedar establecido la Economía al Servicio del Ser Humano y no

al revés. La economía debe satisfacer las crecientes necesidades materiales y espirituales

del ser humano y no como ocurre hoy con el capitalismo salvaje o neoliberalismo que ha

transformado los derechos humanos en mercancías transables en el mercado neoliberal como

la salud, las pensiones, la vivienda, el agua, todo privatizado en este tremendo y

maldito modelo de desarrollo excluyente, depredador de la naturaleza y del ser humano.

El Ser Humano no puede seguir siendo el centro optimizador de los capitales neoliberales,

de las utilidades del modelo; que vuelva a ser solidario, comunitario, no con intereses

personales, individualistas y arribistas que han dañado mucho a nuestra sociedad.

p) El Estado debe recobrar su labor social y su participación en la economía.

*El Estado hasta hoy, no ha sido otra cosa que la organización de la fuerza y la violencia por

una minoría en contra de la mayoría que ha dominado, abusado y saqueado el país. Hay

que cambiar la base económica neoliberal, el modo de producción neoliberal para que surja

nuevamente una superestructura, una legalidad, un sistema judicial, un sistema legislativo,

todo en concordancia con la solidaridad, la tolerancia, la plena democracia y no como ahora

que tenemos una superestructura social que solo sirve, que protege este modelo tan injusto

y tan depredador que empobrece a la mayoría de la población.

q) Todo el trabajo sobre Derechos Humanos tiene que hacerse de manera muy orgánica,

muy especial, tiene que hacerse en la escuela, en el liceo, sobre todo en las instituciones

armadas para que aprendan que la dignidad de las personas no puede ser violada ni

menos sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes como ha sido hasta ahora.

r) Decimos a esta Comisión de Verdad Histórica que sin memoria no hay verdad, sin verdad

no hay justicia, y sin justicia hay impunidad. No podemos permitir que estos antivalores

del olvido, de la mentira, del negacionismo, de la amnesia, de la impunidad maldita

campeen en nuestro país.

*Eso explica la impunidad de hoy respecto de todas las víctimas y detenidos del estallido o

revuelta que han sido tratados vilmente, sometidos a prisiones preventivas sin acusaciones,

sin cargo, de manera abusiva, se les ha mutilado la vista, se les ha dañado terriblemente a

miles de jóvenes, sobre todo, quiénes cansados de tanto abuso, tanto saqueo, rompieron

esta represa que contenía la solidaridad, el progreso y el bienestar y han creado una

situación nueva. Esta misma Convención Constitucional es producto de esos jóvenes que

auguran un nuevo Chile y una nueva Constitución que pensamos debe ser democrática,

popular, inclusiva y participativa, que le dé cabida a todos.

*Nosotros no somos como los represores y los criminales. Me hubiera gustado que en esta

ocasión hubiera estado alguien que en Valparaíso nos ha herido y revictimizado muchas

veces como es el ex comandante de la Armada que hoy día se hace el bueno, el que quiere

cooperar, y él como comandante no hizo nada con todo lo que yo he relatado; fue cómplice,

fue encubridor y autor intelectual, si bien no material, pero tiene esa calidad para

nosotros, y debería estar querellado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dentro de

las 500 querellas y un poco más que hay, que están radicadas en ese tribunal, de las

terribles violaciones que la Armada ha hecho en contra de nuestro pueblo; muy pocas

corresponden a Carabineros, a la PDI o al Ejército; la inmensa mayoría son producto de la

represión brutal, de los tratos crueles, inhumanos, degradantes, de los asesinatos, de la

desaparición forzada, de todo, todo lo que significa un genocidio, como exterminio de un

grupo nacional por razones políticas e ideológicas, que no era la misma de esa institución.

Agradecemos esta oportunidad y esperamos que de aquí surja la mejor Constitución a la

altura de los movimientos que la generaron. Pensamos que no todo está perdido. Y

recalcar que todos quienes están aquí saben que la paz social nace de la justicia, y la justicia

es lo más parecido a la belleza.

Construyamos un país bello, libre de represores, de criminales, de depredadores, de

maltratadores, abusadores, con los pueblos originarios, con la diversidad sexual, con la

juventud, con los discapacitados, con todos los grupos.

Creemos que se augura un nuevo amanecer y nosotros como hemos estado en todas las

luchas de nuestro pueblo, aunque estemos en el atardecer de nuestras vidas,

acompañaremos a quienes están en el amanecer de las suyas. Muchas gracias.



Video original

https://vimeo.com/589914396

Mónica Fernández del Pino

ACEA

Asamblea Constituyente en Acción

