Argentina:Comité de amistad con saharauis y dirigentes de DDHH y Madres de Plaza de Mayo denuncian a DHSF por apoyar a Marruecos usurpador ilegítimo del Sáhara Occidental.

COMUNICADO – DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERA



Ante la circulación a través de diversos medios de un documento redactado a modo de declaración por la organización Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), asociación civil que se dice dedicada a la noble tarea de la defensa de los derechos humanos y por consiguiente a velar porque éstos no sean avasallados ni quebrantados en ningún lugar del planeta, los miembros del Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de Argentina nos vemos en la obligación de realizar algunas observaciones que nos parecen de relevancia.

En el caso particular que nos mueve hoy a la reflexión, Derechos Humanos Sin Fronteras lejos de bregar por la defensa de los derechos humanos termina aplaudiendo al que los pisotea y mansilla cotidianamente como es el caso del Estado usurpador marroquí en los territorios ocupados ilegítimamente al Pueblo Saharaui hace ya casi medio siglo.

En primer lugar corresponde aclarar que lejos de ser una organización terrorista, el Frente Polisario es quien encarna legítimamente la representación del Pueblo Saharaui. y es por tal motivo el único interlocutor válido que reconoce la Organización de las Naciones Unidas a la hora de tratar todos los temas referentes al referéndum de autodeterminación pactado con el Estado usurpador de Marruecos en el armisticio de 1991 (y nunca llevado a cabo hasta el presente) y demás negociaciones relativas a encaminar una solución pacífica al conflicto de descolonización. En tal sentido, como genuino representante de los intereses del Pueblo Saharaui, el Frente Polisario ha sido reconocido por la Unión Africana, siendo la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) uno de sus fundadores y miembros activos de la U.A. y, reconocida por numerosos países del mundo.

Cabe aclarar también que cotidianamente las fuerzas de la represión del Estado usurpador de los territorios, es decir la Monarquía marroquí, perpetran actos que vulneran los derechos humanos al perseguir, reprimir, encarcelar, apalear y torturar a los habitantes de los territorios ocupados cuyo pecado es exigir se cumpla a la brevedad con la realización del referéndum de autodeterminación pactado con la anuencia de las Naciones Unidas en 1991.

No menos importante es traer a colación que Amenetu Haidar, destacada activista por la liberación nacional del Pueblo Saharaui fue víctima reiteradamente de las fuerzas represivas de la Monarquía marroquí habiendo padecido injustificados años de cárcel en condiciones deplorables amén de haber recibido tortura indiscriminada por parte del invasor marroquí.

Por otra parte no es fidedigna, ya que no existe fuente comprobable que permita dar crédito de ella, la afirmación de que el Frente Polisario haya sometido a juicio alguno a ningún saharaui por delitos de pensamiento.

Por otra parte, Argelia es un país que accedió a la independencia luego de una cruenta guerra revolucionaria que costó más de un millón de víctimas entre sus habitantes y es por ello que apoya y defiende en todos los frentes y con hechos concretos la libre autodeterminación de los pueblos en todo el mundo. Sólo una muestra de esta convicción es el hecho de haber cedido parte de su territorio para dar asilo y refugio a los miles de saharauis perseguidos y proscritos de su propio territorio por el napalm y las minas antipersonales que el invasor marroquí diseminó a lo largo y a lo ancho del Sahara Occidental incluyendo la construcción del muro fortificado, minado y militarizado más ignominioso y largo del mundo en una extensión de 2700 km.

Viene a colación recordar también que la señora Nora Cortiñas, integrante destacada de la agrupación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, incansable luchadora mundialmente reconocida como una defensora de los derechos humanos de los pueblos, ha participado en numerosas ocasiones de diversas actividades en favor de la libre determinación del pueblo saharaui y del reconocimiento definitivo de la RASD como la nación que es y debe ser a los ojos del mundo. Es así que viajó a los campamentos de refugiados, a las Conferencias internacionales de solidaridad con la lucha del Pueblo Saharaui, del mismo modo que su organización, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otros organismos y personalidades de la cultura, del ámbito social, político, sindical, etc, han acompañado cada presentación realizada ante el Consejo de Seguridad de la ONU apoyando la continuidad de la MINURSO. y solicitando que la misma sea dotada de la tarea de protección de los Derechos Humanos.

Por último nos congratulamos con la idea de que nuevas organizaciones defensoras de los derechos humanos se sumen a la tarea de asegurar la vigencia y el respeto de los mismos en la región y tal vez logremos por fin todos juntos que la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) pueda adquirir la potestad de intervenir en cuestiones relativas a las violaciones de los derechos humanos y cumplir con el objetivo para el cual fuera creada poniendo fin a la vergüenza de ser la única misión de su tipo que carece de las mencionadas competencias debido ello, cabe aclarar, a la férrea oposición de la Monarquía marroquí y Francia.

Esperamos haber podido echar luz sobre algunos tópicos y que sigamos luchando por garantizar todos los derechos humanos para todos, en primer lugar ejercer el de autodeterminación del pueblo saharaui dando fin al colonialismo, aún existente en pleno siglo XXI.



COMITÉ DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI – ARGENTINA



Nora Podestá – Coordinadora

Nora Cortiñas – Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

María Adela Antokoletz – Delegada ante FEDEFAM de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

José Ernesto Schulman – Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos



Me gusta esto: Me gusta Cargando...