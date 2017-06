Argentina – Seminario Internacional para entender y enfrentar la llegada de la OMC

27/06/2017

Seminario Internacional para entender y enfrentar la llegada de la OMC

Dirigentes sindicales y especialistas internacionales participarán de un Seminario Internacional de debate y reflexión sobre la llegada de la Organización Mundial del Comercio a Buenos Aires. El encuentro se llevará a cabo el jueves 29 de junio a las 18hs, en el Hotel Héctor Quagliaro de ATE (Moreno 2654).

Julio Fuentes, Presidente de CLATE; Hugo Godoy, Secretario General de ATE, Adolfo Aguirre, Secretario de Internacionales de la CTA Autónoma y Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina serán los expositores del panel sindical del Seminario “Los trabajadores ante la agenda del libre comercio”. Este encuentro forma parte de un conjunto de acciones para enfrentar el arribo de la OMC a la Argentina, que realizará su próxima reunión ministerial en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017.

El panel de especialistas internacionales está integrado por: Deborah James, investigadora del Centro Investigación en Economía y Política (CEPR) procedente de EE.UU; Burcu Killic, asesora legal del Programa Global de Acceso a Medicamentos de Public Citizen, procedente de Turquía; y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora de The Third World Network, procedente de Malasia. Las tres expositoras, miembros de la red “Nuestro Mundo No Está En Venta”, compartirán el panel con Horacio Fernández, Secretario de Estudios, Estadísticas e Investigación de la CLATE y Director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE. Participará como moderador del panel, Matías Cremonte, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina.

Esta actividad tiene por objetivo entender la agenda de temas a negociar en el marco de la OMC, la cual el gobierno argentino promueve con particular interés en calidad de país anfitrión. El denominado “paquete Buenos Aires” incluye una serie de tópicos con los que se pretende superar la parálisis de la Ronda de Doha, por falta de acuerdo entre los países desarrollados y los países del sur global. Uno de los puntos más sobresalientes que se discutirán en la próxima reunión ministerial será el de comercio electrónico o e-commerce, del cual se conoce poco pero que está íntimamente ligado a la digitalización de la economía mundial y que tendrá fuertes impactos en el mundo del trabajo.

