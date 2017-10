Apuntes para una discusión…sobre situación política nacional.

Christian, Comunal Providencia del FA

Lo más sorprendente en el desarrollo de los acontecimientos, por un lado, es el superavit de propuestas y, por otro, la falta de un método único para resolver los problemas que, actualmente aquejan a la sociedad chilena.

En el campo económico, nuestra economía no se ha escapado a la caída brutal de la economía a nivel internacional, siendo ésta, parte de las crisis permanentes de tipo financiero. Contradictoriamente, mientras los colapsos financieros golpean brutalmente, se pretende reanimar la economía, reanimar la inversión y la producción en conjunto con políticas monetarias y fiscales anticíclicas, las cuales inciden de ciertos límites. Al reanimar la producción y la demanda interna se pretende a su vez, como objetivo rápido, la inversión, el incremento del producto, con el objeto de no caer en cuadros recesivos. Al reactivar la economía contradictoriamente aumenta el déficit fiscal, con políticas amarradas a las normas de superavit fiscal.

En medio de esta realidad, medidas semiaudaces de reactivación se tratarán de implementar, aumentando con eso la liquidez, expandiendo el crédito público y la subvención a la banca y la industria.

No se avizora ninguna crisis que conlleve el quiebre de la cadena de políticas monetarias y surta un efecto de déficit de liquidez en sociedades de riesgo como la nuestra.

En términos políticos, en menos de un mes, se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias. Tenemos 8 candidatos que están tratando de canalizar el descontento con variadas propuestas. La pregunta es ¿por qué está dividida la oposición al gobierno, sobre todo con candidaturas de izquierda, centro izquierda y derecha, cuando en realidad lo que está en juego no es modelo económico ni el tipo de relaciones laborales que la sustentan…?. La respuesta, está en el origen de la desafección política social que hay entre los sectores sociales (trabajadores/ras, ciudadanos, juventud, ancianos, etc.) y la élite, dueña de la industria, la banca y los medios de comunicación. Ninguna de las candidaturas ha logrado plasmar sus propuestas en alguna organización de base. El desgozne es evidente. No hay una correspondencia entre los puntos de programa con la realidad cierta de las organizaciones sociales existentes, llámense éstos sindicatos, juntas de vecinos, centros de alumnos, organizaciones deportivas, culturales, etc.

No hay un movimiento social vigente, dinamizado, sólo la orgánica constituida por los NO+AFP ha sido la que se ha movilizado por la demanda de acabar con las administradoras de fondo de pensiones, esta propuesta ha sido cuestionada y confundida por los medios de comunicación. Sólo tres candidatos proponen derechamente acabar con la AFP, Artés, Navarro y B Sánchez, los demás, pretenden seguir con el débil ciclo reformista desde el Estado y sus instituciones. Los otros tres candidatos proponen un cambio estructural.

El rol del Estado sigue siendo débil en el ámbito de la economía y en términos políticos, las actuales autoridades mediante las instituciones que operan, no logran dar con una propuesta creíble como es el caso de la propuesta de reforma al sistema de pensiones.

Frente a la coyuntura que se nos avecina, debemos tomar una postura política. La política de alianzas en cuanto a tener aliados en caso de pasar a segunda vuelta o ser aliado de alguna organización, si es que no se logra pasar a segunda vuelta, es de suma responsabilidad política. Si la candidata B. Sánchez del FA pasa a segunda vuelta, al igual que, cuál sería la postura que debemos tomar, si NO pasa a la otra fase. Abstenerse, es no participar ni tomar posición frente a una realidad política. Es de suma importancia, abrir el debate serio y responsable tanto con la organización política como con el conjunto de los trabajadores/ras y ciudadanos.

Santiago, Octubre,

Me gusta: Me gusta Cargando...