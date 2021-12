ANTE FALTA DE JUSTICIA SE SUICIDA PATRICIO PARDO: UNIFORMADOS MUTILARON UNO DE SUS OJOS

360 Noticias -Diciembre 11, 2021

En un comunicado la COORDINADORA DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE TRAUMA OCULAR informó y lamento la muerte del joven Patricio Pardo, victima de la mutilación de uno de sus ojos por uniformados bajo el gobierno de Piñera.

El comunicado indica “Tenemos la dolorosa misión de informar que nuestro compañero PATRICIO PARDO MUÑOZ, joven de 26 años de edad de la ciudad de Valparaíso, tomo la decisión de poner fin a su vida, todo esto resultado de una terrible depresión.”

Agrega “No podemos como sociedad no repudiar el actuar del estado asesino, Patricio no logro salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del estado y abandonado por el mismo, no nos podemos sentir ajenos a esta desgracia, que nos enluta a todos, por el y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos. no podemos permitir que el estado nos siga abandonando y dañando día a día, no descansaremos hasta encontrar verdad y Justicia, porque “’no estamos todos FALTA PATRICIO”‘ A no bajar los brazos y permanecer en la lucha. Nuestro más profundo pésame a toda su familia.”

