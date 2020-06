LaIguana.TV Venezuela

El diario estadounidense Washington Post publicó este domingo -7 de junio de 2020- un artículo en el que destacan que la alianza entre Irán y Venezuela «ha puesto de manifiesto la vergonzosa impotencia de Estados Unidos» (EEUU) bajo el régimen supremacista de Donald Trump.

The Washington Post resalta que la entrada de los cinco buques iraníes a Venezuela cargados de combustibles, insumos y aditivos químicos para la industria petrolera, además de repuestos para potenciar la producción de las refinerías venezolanas que estaban casi paralizadas por el bloqueo total estadounidense que le niega acceso al mercado internacional, demuestra que ni Caracas ni Teherán han cedido a la presión estadounidense.

No sólo “se trata de una victoria propagandística” para Caracas y Teherán, dice el rotativo, también demuestra que “no han cedido ante la presión de EEUU ni sucumbido a los disturbios internos. Parece que habrá más cooperación: (Nicolás) Maduro (presidente venezolano) dijo que visitaría pronto Teherán, y recientemente ha nombrado a Tareck El Aissami, un aliado clave de Irán, ministro de Petróleo”.

El medio también destaca que a pesar de la pandemia global del nuevo coronavirus, el régimen de Trump siguió adelante con su campaña de “máxima presión” a Irán y a Venezuela, les impuso más sanciones con la vana esperanza de que uno o ambos colapsaran bajo la presión combinada del virus y el estrangulamiento económico, pero “el resultado de esta política hasta la fecha es que la alianza de estas dos naciones ha puesto de manifiesto la vergonzosa impotencia de Estados Unidos”.

El martes pasado, el último de los cinco petroleros iraníes, que forman parte de esta primera entrega, arribó a Venezuela, navegando entre los buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe. En total transportaban a Venezuela unos 1,5 millones de barriles de gasolina, echando al caño las medidas coercitivas impuestas por EEUU a ambos países.

Al respecto, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se burló de la entrega diciendo que “la gasolina suficiente para un par de semanas”, lo que no es cierto, porque además subestima el acuerdo entre estos dos países que permite viajes directos de aviones iraníes que también transportan piezas y técnicos para reparar las refinerías en Venezuela.

Trump trató de detener los envíos con amenazas, pero optó por no interceptar a los barcos iraníes, ya que Teherán prometió tomar represalias.

“La capacidad de Irán para atacar el tráfago de petróleo en el golfo Pérsico a pocos meses de las elecciones presidenciales en EEUU fue suficiente para disuadir al presidente Trump”, agrega el Post.

Las autoridades estadounidenses insisten que no tolerarán que Irán suministre sistemáticamente gasolina a Venezuela y dudan que Teherán tenga la capacidad de hacerlo.

“Pero, el fortalecimiento de la alianza entre los dos Estados deja claro que las políticas de Trump, para provocar un cambio de régimen, están fallando”, subrayó el periódico.



