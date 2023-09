ALGO PARA NO OLVIDAR, CUANDO VAYAS A VOTAR, SI ERES PATRIOTA Y SIN IMPORTAR AL PARTIDO AL QUE PERTENEZCAS

Por Jorge Lavandero

Ayer escribíamos un artículo, sobre los colegas periodistas, asociados con Cochilco, la fiscalizadora de nuestro cobre y las grandes mineras extranjeras, para depredar nuestros recursos naturales, en que aquellas invierten una enorme cantidad de dinero, en auspicios y avisaje, para que esos periodistas defiendan sus intereses, en contra de nuestra patria. Publicábamos el extraordinario poema de Pablo Neruda, en su canto general, “Los abogados del dólar”. Nuestros compatriotas, en este mes de septiembre, mes de la patria, deberían leerse este significativo poema.

Hoy tomamos otra arista del mismo problema y que tenemos que resolver. Son los grandes cambios, que el pueblo reclama angustiosamente, para vivir una vida decente. La tributación chilena, que curiosamente está asociada al tema anterior, con el artículo sobre el cobre y que seguramente nuestros compatriotas ignoran. Pues bien, los enormes recursos que gastan en publicidad estas empresas, para defender sus interese en contra de todos los chilenos. A estas empresas se les permite descontar de sus ganancias los gastos en publicidad, como costos y así, seguir embaucando al país legalmente, y de paso financiando el costo millonario de los canales de Televisión y a sus periodistas.

Hace algún poco tiempo atrás, El fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, publicaron un cuadro confeccionado por sus especialistas, con una tributación comparada, no solo con el resto de los países del mundo occidental, sino, comparado con las capacidades tributarias de cada uno de esos países del mundo. Con una línea verde, la tributación efectiva y con una línea roja la capacidad tributaria de cada país. Nuestro país, Chile, está en el fondo de la tabla, con no solo, la menor tributación comparada, sino, con la mayor diferencia en la capacidad, entre la tributación efectiva y la capacidad de cada país para tributar. Por cierto, nada de esto se informa al país. Las grandes empresas nacionales y extranjeras, en un último intento del gobierno, para subir, unos pocos puntos a tributación de los que más ganan, afirmaron, que si les subían esos pocos impuestos, se marcharían del país.

Si miran el cuadro que les acompaño, cada uno de Uds., al mirar el cuadro, se podrán preguntar, a qué país, se podrán ir, porque en todos ellos, la tributación es inmensamente más alta que en nuestro país. Pero aún hay algo peor, Chile aparece en esos cuadros, no solo con la menor tributación, sino que además, ese 20%, está compuesto, por impuestos indirectos, en un 64% y que los paga la masa de chilenos más modestos. Lo hace con, el IVA, los impuestos a los cigarrillos y a los combustibles, todo ello, con relación a los ingresos de los distintos sectores de nuestra sociedad. El organismo internacional de la UNTAD, hace poco más de 2 meses, publicó, los 7 países con la peor distribución del producto y las riquezas que se producen, estos 7 países, que están en el fondo de la tabla, 6 son sudafricanos, que recién salen de ser colonia y junto a Chile, donde el 10% más rico, se apodera del 80% de las riquezas que se producen en esos países. Lo hacen con diversas martingalas para evadir y eludir los impuestos que debieran pagarse.

He querido presentar estos datos, en forma didáctica, que son irrefutables, por sus fuentes, como los del artículo anterior reciente, sobre el cobre y el litio. Mira bien el cuadro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para que no te han leso mis colegas periodistas, y por cierto, puedes enviárselos al parlamentario por quien tú votaste, para preguntarle, si la representación que le diste, significa defenderte, o defender los intereses de quienes les financian sus campañas parlamentarias.

